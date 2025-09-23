Home Remedies for Stomach Clean: सुबह-सुबह पेट का साफ न होना कई लोगों के लिए आम समस्या है. यह न सिर्फ असुविधाजनक होता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है. कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने पेट को आराम से साफ रख सकते हैं. ये प्राकृतिक उपाय न सिर्फ पेट की सफाई में मदद करते हैं, बल्कि digestion और overall gut health भी बेहतर बनाते हैं.

गुनगुना पानी और नींबू

सुबह उठते ही एक गिलास warm water with lemon पीना पेट को साफ करने का सबसे आसान तरीका है. नींबू में मौजूद citric acid पाचन प्रक्रिया को तेज करता है.

इसे रोजाना खाली पेट पीने से कब्ज की समस्या कम होती है .

साबुत अनाज और हाई- फाइबर फूड्स

फाइबर युक्त भोजन जैसे ओट्स , ब्राउन राइस , और सब्जियां पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

दिनभर में कम से कम 25 ग्राम फाइबर शामिल करें.

ये भी पढ़े- Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान

गर्म पानी में अजवाइन या सौंफ का सेवन

अजवाइन और सौंफ में पाचन शक्तियों को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं . गुनगुने पानी के साथ अजवाइन या सौंफ खाने से पेट में गैस और bloating कम होती है.

इसे रात में या सुबह खाली पेट लेने से फायदा जल्दी मिलता है.

दही या प्रोबायोटिक फूड्स

दही और प्रोबायोटिक युक्त फूड्स जैसे किमची और सूखे खमीर वाले खाद्य पदार्थ पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं . यह digestion improve करने और constipation रोकने में मदद करता है.

रोजाना एक कटोरी दही लेने से पेट साफ रहता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

हल्दी वाला दूध और हाइड्रेशन

हल्दी वाला दूध पेट की सूजन कम करता है और आंतरिक सफाई में मदद करता है. साथ ही पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है.

दिनभर हाइड्रेटेड रहने से toxin बाहर निकलते रहते हैं और पेट साफ रहता है.

सुबह-सुबह पेट का साफ न होना आपकी दैनिक रूटीन को प्रभावित कर सकता है. लेकिन ऊपर बताए गए घरेलू उपाय अपनाकर आप आसानी से constipation, bloating और गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. गुनगुना पानी, नींबू, फाइबर फूड्स, प्रोबायोटिक्स और हल्दी वाला दूध आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखेंगे.

इसे भी पढ़ें: Air Fryer vs Deep Fryer: एयर फ्रायर में पका खाना ज्यादा हेल्दी या डीप फ्राई किया हुआ? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पूरी पोल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator