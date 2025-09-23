हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHome Remedies for Stomach Clean: सुबह-सुबह पेट नहीं होता साफ? इन घरेलू नुस्खों से मिलेगा आराम

Home Remedies for Stomach Clean: सुबह-सुबह पेट साफ न होने की समस्या है तो इन घरेलू उपायों से पाएं आराम. जानिए इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 23 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Home Remedies for Stomach Clean: सुबह-सुबह पेट का साफ न होना कई लोगों के लिए आम समस्या है. यह न सिर्फ असुविधाजनक होता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है. कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने पेट को आराम से साफ रख सकते हैं. ये प्राकृतिक उपाय न सिर्फ पेट की सफाई में मदद करते हैं, बल्कि digestion और overall gut health भी बेहतर बनाते हैं.

गुनगुना पानी और नींबू

सुबह उठते ही एक गिलास warm water with lemon पीना पेट को साफ करने का सबसे आसान तरीका है. नींबू में मौजूद citric acid पाचन प्रक्रिया को तेज करता है.

  • इसे रोजाना खाली पेट पीने से कब्ज की समस्या कम होती है.
  • साबुत अनाज और हाई-फाइबर फूड्स
  • फाइबर युक्त भोजन जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, और सब्जियां पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
  • दिनभर में कम से कम 25 ग्राम फाइबर शामिल करें.

गर्म पानी में अजवाइन या सौंफ का सेवन

  • अजवाइन और सौंफ में पाचन शक्तियों को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं. गुनगुने पानी के साथ अजवाइन या सौंफ खाने से पेट में गैस और bloating कम होती है.
  • इसे रात में या सुबह खाली पेट लेने से फायदा जल्दी मिलता है.

दही या प्रोबायोटिक फूड्स

  • दही और प्रोबायोटिक युक्त फूड्स जैसे किमची और सूखे खमीर वाले खाद्य पदार्थ पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. यह digestion improve करने और constipation रोकने में मदद करता है.
  • रोजाना एक कटोरी दही लेने से पेट साफ रहता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

हल्दी वाला दूध और हाइड्रेशन

  • हल्दी वाला दूध पेट की सूजन कम करता है और आंतरिक सफाई में मदद करता है. साथ ही पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है.
  • दिनभर हाइड्रेटेड रहने से toxin बाहर निकलते रहते हैं और पेट साफ रहता है.

सुबह-सुबह पेट का साफ न होना आपकी दैनिक रूटीन को प्रभावित कर सकता है. लेकिन ऊपर बताए गए घरेलू उपाय अपनाकर आप आसानी से constipation, bloating और गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. गुनगुना पानी, नींबू, फाइबर फूड्स, प्रोबायोटिक्स और हल्दी वाला दूध आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखेंगे.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 23 Sep 2025 07:58 AM (IST)
