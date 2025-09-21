हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थModi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान

PM Modi diet plan: प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में भी एकदम फिट हैं. उनके फिटनेस का राज उनके डेडीकेशन और डाइट प्लान में छिपा है, चलिए आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Sep 2025 12:30 PM (IST)

Narendra Modi diet: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (21 सितंबर 2025) शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे. गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी अपनी अनुशासित लाइफस्टाइल और सादगी भरे खानपान के लिए जाने जाते हैं. 75 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ऊर्जा लोगों को हैरान करती है. राजनीति की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे अपने खानपान और दिनचर्या को लेकर बेहद सख्त रहते हैं. आइए जानते हैं उनकी डाइट और फूड हैबिट्स के बारे में.

उपवास का महत्व

हाल ही में लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने बताया कि उनके जीवन में उपवास (फास्टिंग) का खास महत्व है. उन्होंने कहा कि फास्टिंग उन्हें कभी कमजोर नहीं करता बल्कि और ज्यादा ऊर्जा देता है. उपवास उनके लिए अनुशासन और भक्ति का प्रतीक है.

दिन में सिर्फ एक बार भोजन

पीएम मोदी ने बताया कि चातुर्मास की परंपरा के दौरान यानी जून से नवंबर तक करीब चार महीने तक वे दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं. यह परंपरा न सिर्फ उनकी आत्मअनुशासन को दर्शाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है.

गर्म पानी की आदत

नवरात्रि के दौरान पीएम मोदी पूरी तरह भोजन छोड़कर सिर्फ गर्म पानी पीते हैं. वैसे भी वे अपनी डेली रूटीन में गर्म पानी पीना पसंद करते हैं. रिसर्च के मुताबिक गर्म पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

सहजन (मोरिंगा) पराठा

पीएम मोदी का पसंदीदा भोजन मोरिंगा पराठा है. सहजन की पत्तियों से बना यह पराठा एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने और पाचन तंत्र मजबूत करने में मदद करता है.

आयुर्वेदिक भोजन का शौक

मोदी जी आयुर्वेदिक फूड्स के भी बड़े शौकीन हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने कई बार साझा किया है कि वे नीम की पत्तियां, नीम के फूल और मिश्री खाते हैं. ये चीजें शरीर को शुद्ध करने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं.

खिचड़ी का स्वाद

पीएम मोदी को खिचड़ी बहुत पसंद है. दाल और चावल से बनी यह साधारण डिश पौष्टिक और हल्की होती है. इसमें हल्दी और घी मिलाने से इसका स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुण बढ़ जाते हैं. खिचड़ी पचने में आसान है और आयुर्वेद में इसे डिटॉक्स डाइट के रूप में भी सुझाया गया है.

स्नैक में ढोकला

गुजराती व्यंजन ढोकला भी उनकी डाइट का हिस्सा है. बेसन से बनी यह डिश हल्की, पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है. इसमें फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह शुगर कंट्रोल में मदद करता है और पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है.

अनुशासन ही ताकत

पीएम मोदी की डाइट इस बात का सबूत है कि फिटनेस का राज महंगे फूड सप्लीमेंट्स या जटिल डाइट नहीं बल्कि अनुशासन और संतुलित खानपान है. उनकी डाइट में सरलता, आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय भोजन की झलक साफ नजर आती है. यही कारण है कि 75 साल की उम्र में भी वे पूरी ऊर्जा और ताजगी के साथ देश की सेवा कर पा रहे हैं.

