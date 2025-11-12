हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGovinda Hospitalized: किस बीमारी की वजह से अचानक बेहोश होकर गिरे गोविंदा, यह कितनी खतरनाक?

Govinda Hospitalized: किस बीमारी की वजह से अचानक बेहोश होकर गिरे गोविंदा, यह कितनी खतरनाक?

Govinda Health Update: डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे केस में लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, दिल की धड़कन अनियमित होना या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी वजह बन सकता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

Govinda in Hospital: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई. 12 नवंबर (मंगलवार/बुधवार) की रात वह अपने ही घर में बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा अचानक बेहोश हो गए? यह बीमारी कितनी खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं?

कब बिगड़ी गोविंदा की तबीयत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8 बजे से गोविंदा को चक्कर आने शुरू हो गए. वह असहज महसूस करने लगे तो घरवालों ने डॉक्टर से फोन पर बात की. इसके बाद कुछ दवाइयां दी गईं, लेकिन रात करीब एक बजे हालत ज्यादा बिगड़ गई. वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सभी टेस्ट हो रहे हैं और  अहम पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है.

किस वजह से बेहोश हुए गोविंदा?

डॉक्टरों के मुताबिक, गोविंदा को डिसओरिएंटेशन की शिकायत हुई. इसका मतलब है कि उन्हें अचानक चक्कर आए और वह होश खो बैठे. फिलहाल वह अस्पताल में हैं और डॉक्टर हर मिनट उनकी निगरानी कर रहे हैं. उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं.

क्या है यह बीमारी?

अब सवाल यह है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा को अचानक चक्कर आए? डॉक्टरों के हवाले से जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक मुख्य वजह डिसओरिएंटेशन है. यह कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है. मतलब दिमाग को अचानक ऑक्सीजन कम पहुंची और होश नहीं रहा. डॉक्टर कहते हैं कि गोविंदा को पहले गोली लगने से काफी खून बहा था, जिससे बॉडी कमजोर हुई. अब उनकी उम्र 61 साल से ज्यादा है. वहीं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार करते वक्त भी उनके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद वह रोड शो बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए थे. शायद यह सब मिलकर असर कर रहा है.

दिक्कत की असली वजह क्या?

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे केस में लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, दिल की धड़कन अनियमित होना या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी वजह बन सकता है. गोविंदा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत पहले से है. डॉक्टरों का कहना है कि अभी ईसीजी, ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन सब कर रहे हैं. अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ तो दवाई से कंट्रोल हो जाएगा. अगर दिल या दिमाग की कोई पुरानी प्रॉब्लम निकली तो इलाज लंबा चलेगा.

यह दिक्कत कितनी खतरनाक?

आम बोलचाल में कहें तो ज्यादातर बार बेहोशी आना कोई बड़ी बात नहीं. गर्मी, भूख और तनाव की वजह से ऐसा हो सकता है. अगर बार-बार ऐसा हो या 60 साल से ज्यादा उम्र वाले को हो तो डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं. यह दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक या शुगर लो होने का संकेत हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक, सिंकोप (बेहोशी का मेडिकल नाम) से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं. ज्यादातर ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10-20 पर्सेंट केस में गंभीर वजह निकलती है. अगर अचानक कोई बेहोश होकर गिर रहा है तो तुरंत जांच करानी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Tags :
GOVINDA HEALTH Govinda Hospitalized Bollywood Actor Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट था | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर मॉड्यूल बना 'आतंक' का नया टूल | Bomb Blast
10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
जनरल नॉलेज
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन कम करने के साथ चाहिए लंबी उम्र, तुरंत लाइफस्टाइल में शामिल करें ये एक्टिविटीज
वजन कम करने के साथ चाहिए लंबी उम्र, तुरंत लाइफस्टाइल में शामिल करें ये एक्टिविटीज
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget