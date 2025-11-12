Govinda in Hospital: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई. 12 नवंबर (मंगलवार/बुधवार) की रात वह अपने ही घर में बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा अचानक बेहोश हो गए? यह बीमारी कितनी खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं?

कब बिगड़ी गोविंदा की तबीयत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8 बजे से गोविंदा को चक्कर आने शुरू हो गए. वह असहज महसूस करने लगे तो घरवालों ने डॉक्टर से फोन पर बात की. इसके बाद कुछ दवाइयां दी गईं, लेकिन रात करीब एक बजे हालत ज्यादा बिगड़ गई. वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सभी टेस्ट हो रहे हैं और अहम पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है.

किस वजह से बेहोश हुए गोविंदा?

डॉक्टरों के मुताबिक, गोविंदा को डिसओरिएंटेशन की शिकायत हुई. इसका मतलब है कि उन्हें अचानक चक्कर आए और वह होश खो बैठे. फिलहाल वह अस्पताल में हैं और डॉक्टर हर मिनट उनकी निगरानी कर रहे हैं. उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं.

क्या है यह बीमारी?

अब सवाल यह है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा को अचानक चक्कर आए? डॉक्टरों के हवाले से जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक मुख्य वजह डिसओरिएंटेशन है. यह कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है. मतलब दिमाग को अचानक ऑक्सीजन कम पहुंची और होश नहीं रहा. डॉक्टर कहते हैं कि गोविंदा को पहले गोली लगने से काफी खून बहा था, जिससे बॉडी कमजोर हुई. अब उनकी उम्र 61 साल से ज्यादा है. वहीं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार करते वक्त भी उनके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद वह रोड शो बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए थे. शायद यह सब मिलकर असर कर रहा है.

दिक्कत की असली वजह क्या?

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे केस में लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, दिल की धड़कन अनियमित होना या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी वजह बन सकता है. गोविंदा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत पहले से है. डॉक्टरों का कहना है कि अभी ईसीजी, ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन सब कर रहे हैं. अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ तो दवाई से कंट्रोल हो जाएगा. अगर दिल या दिमाग की कोई पुरानी प्रॉब्लम निकली तो इलाज लंबा चलेगा.

यह दिक्कत कितनी खतरनाक?

आम बोलचाल में कहें तो ज्यादातर बार बेहोशी आना कोई बड़ी बात नहीं. गर्मी, भूख और तनाव की वजह से ऐसा हो सकता है. अगर बार-बार ऐसा हो या 60 साल से ज्यादा उम्र वाले को हो तो डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं. यह दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक या शुगर लो होने का संकेत हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक, सिंकोप (बेहोशी का मेडिकल नाम) से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं. ज्यादातर ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10-20 पर्सेंट केस में गंभीर वजह निकलती है. अगर अचानक कोई बेहोश होकर गिर रहा है तो तुरंत जांच करानी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator