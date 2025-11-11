हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

How to Prevent Heart Attack: आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप घर में अकेले हैं और हार्ट अटैक आ जाए , तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

What to do During Heart Attack: दिल की बीमारी रोग आज भी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है. साल 2022 में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण हुई, जिनमें ज्यादातर हार्ट अटैक और स्ट्रोक से थीं. अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हर साल लाखों लोग हृदय रोग से जान गंवाते हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि हार्ट अटैक कितना आम है और समय पर कार्रवाई करना क्यों जरूरी है. हाल ही में डॉ. क्रिस्टाबेल अकिनोला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिसने हार्ट अटैक के लक्षण पहचानकर तुरंत सही कदम उठाए और अपनी जान बचाई. डॉक्टर ने बताया कि उस व्यक्ति ने क्या किया जिससे उसकी जान बची और क्यों ये कदम जरूरी हैं.

अचानक हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए?

सबसे पहले इमरजेंसी सेवा को कॉल करें. अगर आपको हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत इमरजेंसी सेवा को कॉल करें और डिस्पैचर को बताएं कि आप इस स्थिति में हैं. फोन को स्पीकर पर रखें ताकि आपके दोनों हाथ फ्री रहें और गाइडेंस का पालन कर सकें. अपनी लोकेशन, एलर्जी और दवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से बताएं. खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने की कोशिश न करें, एंबुलेंस को आने दें ताकि इलाज तुरंत शुरू किया जा सके.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Christabel Akinola | Health | Family | Lifestyle (@drbelswellness)

अगर आप होश में हैं और एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है, तो एक नॉन-कोटेड एस्पिरिन (लगभग 300 mg) चबाकर लें. इसे चबाने से दवा जल्दी असर करती है. कई स्टजी में पाया गया है कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों के बाद तुरंत एस्पिरिन लेने से मौत का खतरा करीब 25 प्रतिशत तक घटता है.

क्या कहा एक्सपर्ट ने?

डॉ. अकिनोला ने सोशल मीडिया पर वायरल कफ सीपीआर गहरी सांस लेकर जोर से खांसना को लेकर भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यह तकनीक केवल मेडिकल मॉनिटरिंग के दौरान ही कुछ मामलों में उपयोगी हो सकती है, लेकिन घर पर अकेले इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होने पर खुद से ऐसे प्रयोग न करें, बल्कि तुरंत मदद मांगें. अगर आपको चक्कर या कमजोरी महसूस हो रही है, तो लेट जाएं और पैरों को हल्का ऊपर उठाकर किसी सपोर्ट पर रखें. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह इलाज नहीं बल्कि एक अस्थायी सहारा है.

इस दौरान खुद को शांत रखने की कोशिश करें. डर और घबराहट से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है. गहरी सांस लें, बैठ जाएं या लेट जाएं, कपड़े ढीले करें और किसी से बात करें इससे दिल पर दबाव कम होगा. अगर आप घर में अकेले रहते हैं, तो पहले से कुछ तैयारियां कर लें. फोन हमेशा पास रखें, दरवाजा अंदर से ऐसे बंद करें कि जरूरत पड़ने पर लोग जल्दी पहुंच सकें, और दवाओं व एलर्जी की लिस्ट पास में रखें ताकि डॉक्टरों को जानकारी मिल सके.

सबसे जरूरी चीजें

हार्ट अटैक के वक्त शुरुआती 10 मिनट सबसे अहम होते हैं. अगर आप अकेले हैं और सही समय पर ये कदम उठाते हैं, तो आपकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. समय पर की गई कार्रवाई ही सबसे बड़ा इलाज है.

इसे भी पढ़ें: नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 11 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Heart Attack Symptoms How To Prevent Heart Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
फिदायीन हमला हो सकता है दिल्ली धमाका! मकसद क्या था? शुरुआती जांच में अब तक यह पता चला
फिदायीन हमला हो सकता है दिल्ली धमाका! मकसद क्या था? शुरुआती जांच में अब तक यह पता चला
बॉलीवुड
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें-बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: कौन है Doc Umer जिसे लाल किला हादसे का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा? | Breaking
Delhi Blast: पुलवामा के उमर से हड़बड़ी में हो गया Lal Quila के पास धमाका? | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: जहां हुआ था जोरदार धमाका, वहां जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम |
ort Blast: दिल्ली बम धमाके से पहले किसने खरीदी थी i-20 कार? हुआ खुलासा | Breaking
Delhi Red Fort Blast: जहां हुआ था जोरदार धमाका, वहां जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
फिदायीन हमला हो सकता है दिल्ली धमाका! मकसद क्या था? शुरुआती जांच में अब तक यह पता चला
फिदायीन हमला हो सकता है दिल्ली धमाका! मकसद क्या था? शुरुआती जांच में अब तक यह पता चला
बॉलीवुड
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें-बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
Home Tips
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Embed widget