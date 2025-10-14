हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थतेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?

तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?

गोरखपुर प्राणी उद्यान में रहने वाले शेर, बाघ और तेंदुए जैसे ताकतवर और खूंखार माने जाने वाले जानवर भी अब ऐसी बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पहले सिर्फ इंसानों में पाई जाती थीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

हमने अक्सर सुना है कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, या मोतियाबिंद जैसी बीमारियां सिर्फ इंसानों को होती हैं. अब हैरान करने वाली सच्चाई यह है कि ये गंभीर बीमारियां अब चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों को भी हो रही हैं. गोरखपुर प्राणी उद्यान में रहने वाले शेर, बाघ और तेंदुए जैसे ताकतवर और खूंखार माने जाने वाले जानवर भी अब ऐसी बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पहले सिर्फ इंसानों में पाई जाती थीं. चलिए जानते हैं कि जानवरों को क्यों इंसानों जैसी बीमारियां हो रही हैं? 

चिड़ियाघर में बीमार हो रहे जानवर

गोरखपुर चिड़ियाघर में हाल ही में कई घटनाएं सामने आईं, जिसमें बाघिन की दोनों आंखों में 90 प्रतिशत मोतियाबिंद पाया गया है. उसकी रोशनी लौटने का अनुमान बहुत कम है. इससे पहले एक तेंदुए को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. अब एक और तेंदुआ डायबिटीज, थायरॉइड और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से जूझ रहा है. इसके शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, जिससे सूजन हो गई थी. खून की जांच के बाद ये सब बीमारियां सामने आईं. इसके अलावा कुछ समय पहले बब्बर शेर की मौत मिर्गी का दौरा पड़ने से हो गई थी. यह बहुत ही असामान्य घटना थी, क्योंकि मिर्गी जैसी बीमारी आमतौर पर शेरों में नहीं पाई जाती है. 

जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?

चिड़ियाघर का माहौल और जंगल की आजादी में बहुत फर्क होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कैद में रहने से जानवरों की लाइफस्टाइल और खानपान पूरी तरह बदल जाता है. चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों का जीवन जंगल की तुलना में बिल्कुल अलग होता है. जंगल में जानवर मीलों तक दौड़ते-घूमते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में उनके पास घूमने के लिए बहुत ही कम जगह होती है. यह उनकी को फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देता है. जंगल में जानवर अपने शिकार खुद करते हैं, जिससे वे एक्टिव रहते हैं. लेकिन चिड़ियाघर में उन्हें तय समय पर तय मात्रा में खाना दिया जाता है. इससे उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है.

बंद पिंजरे और रोज एक जैसी लाइफस्टाइल की वजह से जानवर मानसिक तनाव में आ सकते हैं. यह भी उनकी सेहत पर बुरा असर डालता है. चिड़ियाघर में ज्यादातर जानवरों की एक्टिविटी सीमित हो जाती हैं, जिससे उनमें मोटापा, हार्मोनल बदलाव और मेटाबॉलिक बीमारियां पनपने लगती हैं और इन सभी कारणों से जानवरों को इंसानों जैसी बीमारियां हो रहीं हैं. 

चिड़ियाघर में जानवरों का इलाज 

गोरखपुर प्राणी उद्यान के मुख्य वन्यजीव चिकित्सक डॉ. योगेश प्रताप सिंह बताते हैं कि चिड़ियाघर में जानवरों की नियमित जांच की जाती है. जंगलों में ये बीमारियां पता नहीं चल पाती, क्योंकि वहां किसी तरह की जांच संभव नहीं होती है. लेकिन चिड़ियाघर में खून की जांच, आंखों की जांच और अन्य टेस्ट समय-समय पर होते हैं. इसी कारण से तेंदुए में डायबिटीज और थायरॉइड जैसे रोगों का समय पर पता चल सका और बाघिन का भी इलाज किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है चीन, जानिए चांदी के मामले में कौन आगे?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Animals Zoo Disease Gorakhpur ZOO Health Animal Diseases Disease In Animals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget