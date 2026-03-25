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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGen Z Body Image Trends: सावधान! 'Ozempic Face' बना रहा युवाओं को समय से पहले बूढ़ा, कहीं आप भी तो नहीं हैं शिकार?

Gen Z Body Image Trends: सावधान! 'Ozempic Face' बना रहा युवाओं को समय से पहले बूढ़ा, कहीं आप भी तो नहीं हैं शिकार?

Plastic Surgery Trends Gen Z: आजकल युवा मरीजों की सोच में बड़ा बदलाव आया है. Gen Z अब पहले से ज्यादा खुलकर कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं. हालांकि, कुछ गलतियां नुकसान कर रही हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Mar 2026 04:41 PM (IST)
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Why Gen Z Is Obsessed With Fast Weight Loss: आज सोशल मीडिया पर कुछ मिनट स्क्रॉल करते ही एक चीज साफ नजर आती है, शार्प जॉलाइन, पतला शरीर और पहले-और-बाद वाले ट्रांसफॉर्मेशन, जो मानो रातों-रात हो गए हों. धीरे-धीरे यह ट्रेंड खासकर जेन-जी  के बीच बॉडी इमेज को बदल रहा है. अब सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं, बल्कि जल्दी रिजल्ट पाना भी एक बड़ा लक्ष्य बन गया है. नई पीढ़ी ऐसे दौर में बड़ी हुई है जहां फिल्टर, एडिटिंग और इंस्टेंट रिजल्ट्स आम बात हैं. यही वजह है कि अब वजन घटाने को लेकर भी सोच बदल गई है. डॉक्टरों के मुताबिक, युवा अब पहले से ज्यादा तेजी से बदलाव चाहते हैं. इसी के चलते Ozempic जैसी दवाओं और फास्ट वेट लॉस ट्रेंड्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो इस जल्दीबाजी को और बढ़ा रही है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

TOI Health से बातचीत में डॉ. अनमोल चुघ ने बताया  कि आजकल युवा मरीजों की सोच में बड़ा बदलाव आया है. Gen Z अब पहले से ज्यादा खुलकर कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनमें तुरंत रिजल्ट पाने की चाह भी काफी बढ़ गई है. हालांकि, तेजी से वजन घटाने के अपने नुकसान भी हैं. कई मामलों में शरीर उस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता. इसका नतीजा होता है ढीली त्वचा, चेहरे की बनावट में बदलाव और नई तरह की असुरक्षाएं. "Ozempic Face" जैसी समस्या सामने आ रही है, जिसमें तेजी से वजन घटने के कारण चेहरा अंदर धंसा हुआ और उम्र से ज्यादा ढीला दिखने लगता है.

लगातार बढ़ रही है दिक्कत

सोशल मीडिया भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है. इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखने वाली परफेक्ट बॉडी इमेज लोगों को तुलना करने पर मजबूर करती है. इसी वजह से युवा अब लिपोसक्शन, स्किन टाइटनिंग, फैट ट्रांसफर और "प्रीजुवेनेशन" जैसे ट्रीटमेंट्स की ओर जल्दी आकर्षित हो रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार, सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि मेडिकल और मानसिक असर भी देखने को मिल रहे हैं. तेजी से वजन घटाने पर पोषण की कमी, मसल लॉस और हड्डियों पर असर पड़ सकता है. वहीं, लगातार तुलना और डिजिटल एक्सपोजर के कारण मानसिक तनाव और बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं.

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संतुलित और टिकाऊ तरीका

विशेषज्ञों का कहना है कि वेट लॉस के लिए संतुलित और टिकाऊ तरीका अपनाना ज्यादा जरूरी है. डाइट, एक्सरसाइज और सही लाइफस्टाइल ही लंबे समय तक असरदार साबित होते हैं. किसी भी मेडिकल या कॉस्मेटिक प्रक्रिया से पहले सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है.  Gen Z में तेजी से बदलती यह सोच दिखाती है कि अब सुंदरता के मायने बदल रहे हैं. लेकिन इस बदलाव के बीच यह समझना जरूरी है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Gen Z Body Image Trends Fast Weight Loss Risks Ozempic Weight Loss Trend
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