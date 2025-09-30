हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHigh Blood Pressure: 99% लोगों को इस वजह से पड़ता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं यह गलती?

High Blood Pressure: 99% लोगों को इस वजह से पड़ता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं यह गलती?

Heart Attack & Stroke: हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसके कई कारण हैं, जैसे कि बदलती लाइफस्टाइल, सेहत पर न ध्यान देना आदि. चलिए आपको बताते हैं कि आप कौन-कौन सी गलती करते हैं.

By : सोनम | Updated at : 30 Sep 2025 06:29 PM (IST)
Heart Attack: हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़े हैं. अब इसको लेकर एक स्टडी सामने आई है, जिसमें इस बात को बताया गया है कि जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या होती है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं, जिसके चलते उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इस रिसर्च में यह पता चला है कि, जिनको इस तरह की दिक्कत होती है उन्हें चार में से कम से कम एक कार्डियोवेस्कुलर की दिक्कत होने लगती है, जिसे वे इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इस रिसर्च के बारे में बताते हैं कि यह कब हुआ और इसमें क्या निकलकर सामने आया है.

क्या निकला रिसर्च में?

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश इस रिसर्च में रिसर्चर को इसमें शामिल 99 प्रतिशत लोगों में हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनियमित शुगर लेवल और तंबाकू के सेवन से होने वाले हार्ट अटैक के लक्षण देखने को मिले. इनमें से सबसे कॉमन जो था, वह हाई बीपी की समस्या थी. शोध में इस बात का जिक्र किया गया कि इन सभी दिक्कतों को रोका या फिर मैनेज किया जा सकता था. इस पूरे रिसर्च के दौरान साउथ कोरिया के 600000 मामलों और अमेरिका के 1000 यूथ का लगातार 20 साल से ज्यादा समय तक अध्ययन किया गया. इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज और स्मोकिंग की लत या दिक्कत थी. इसमें साउथ कोरिया के 95 प्रतिशत प्रतिभागियों को हाई बीपी की समस्या थी और अमेरिका के प्रतिभागियों में यह समस्या 93 प्रतिशत के आसपास थी.

एक्सपर्ट का क्या है कहना?

इस रिसर्च के सीनियर लेखक फिलिप ग्रीनलैंड (Professor of Preventive Medicine at Northwestern University Feinberg School of Medicine) ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर की समस्या को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है. लेकिन ये asymptomatic होते हैं, इसलिए ये कभी-कभी दिखाई नहीं देते हैं. हमारी पूरी अध्ययन इसको ट्रैक करना और इनके रोकने पर टिका है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि अगर ब्लड प्रेशर का लेवल 120/80 है तो इसका इलाज करना जरूरी होता है. वहीं कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 mg/dL या फिर इससे ज्यादा होना खतरनाक होता है. ग्रीनलैंड ने कहा कि हार्ट डिजीज के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि जेनेटिक या कुछ खास ब्लड मार्कर इनको रोका या फिर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है. ज्यादातर डॉक्टर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं और उम्र और बीमारी के अनुसार समय-समय पर इसकी जांच करवाने की सलाह देते रहते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:29 PM (IST)
High Blood Pressure Heart Attack Stroke
