हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थपानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत

पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत

हर बार पानी पीते ही तुरंत पेशाब जाने की समस्या होती है तो इसे हल्के में लेना गलती हो सकता है. यह केवल हाइड्रेशन का मामला नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Nov 2025 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको भी हर बार पानी पीते ही तुरंत पेशाब जाने की समस्या होती है तो इसे हल्के में लेना गलती हो सकता है. यह केवल हाइड्रेशन का मामला नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. कई बार यह परेशानी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर यह आदत रोज की बन जाए तो यह शरीर में किसी असंतुलन की ओर इशारा करती है. डॉक्टरों का कहना है कि पानी पीते ही बार-बार टॉयलेट जाने की समस्या बनी रहे तो जांच करना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पानी पीते ही पेशाब लग जाता है तो शरीर में कौन-कौन से दिक्कत हो सकती है.

ज्यादा पानी पीना भी बन सकता है वजह  

दिनभर में जरूरत से ज्यादा पानी पीने पर शरीर एक्स्ट्रा तरल को बाहर निकालने की कोशिश करता है. ऐसे में अगर आप दिन भर में 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं तो पेशाब बार-बार आना सामान्य है. लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में पानी पीते ही पेशाब लगने लगे तो यह चिंता की बात हो सकती है. कई बार चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों में मौजूद कैफीन डाइयूरेटिक की तरह काम करती है जो शरीर में पेशाब बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती है. इसके कारण भी कुछ लोगों को बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती है.

बार-बार पेशाब से होती है ओवरएक्टिव ब्लैडर की शुरुआत

ओवरएक्टिव ब्लैडर की शुरुआत वह कंडीशन होती है जब ब्लैडर की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. इस वजह से थोड़ी सी मात्रा में भी पेशाब बनने पर टॉयलेट जाने की इच्छा होती है. अगर आपको भी कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.

डायबिटीज का भी हो सकता है संकेत

बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का एक आम लक्षण है. हाई ब्लड शुगर की कंडीशन में शरीर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकलता है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है. इसके साथ अगर प्यास ज्यादा लग रही है या थकान महसूस हो रही है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है.

यूरिनरी ट्रैक्ट इनफेक्शन

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, इस कंडीशन में ब्लैडर संक्रमण के कारण संवेदनशील हो जाता है और हल्के दबाव में भी पेशाब की इच्छा होती है. पेशाब में जलन, दर्द और बदबू आने जैसे लक्षण हो तो दो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.

किडनी स्टोन की भी हो सकती है दिक्कत

कई बार किडनी की पथरी भी बार-बार पेशाब आने की वजह बनती है. खासकर अगर पेशाब करते समय जलन या निचले पेट में दर्द महसूस हो तो यह पथरी का लक्षण हो सकता है. पेशाब का रंग गहरा होना या पेशाब के बाद भी राहत न मिलना भी इसका संकेत होता है कि आपको इसकी जांच करानी चाहिए.

बार-बार पेशाब की समस्या से कैसे पाएं रहता?

-पानी पीने का तरीका सुधारे- अगर आपको बार-बार परेशान आता है तो कोशिश करें कि दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं. लेकिन धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा करके पिएं.
-कैफीन और तीखे खाने से दूरी बनाएं- कॉफी, चाय, शराब और खट्टे फलों का सेवन सीमित मात्रा में करें.
-कीगल एक्सरसाइज करें- कीगल एक्सरसाइज करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती है और पेशाब पर कंट्रोल बढ़ता है.
-ब्लैडर ट्रेनिंग अपनाएं ‌- पेशाब आने पर तुरंत न जाए. थोड़ा रुकने की कोशिश करें ताकि ब्लैडर की क्षमता बढ़ेगी.
-वजन और स्ट्रेस कंट्रोल करें- मोटापा और स्ट्रेस भी बार-बार पेशाब की समस्या को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप वजन और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें.

ये भी पढ़ें-बदलते मौसम में बच्चों के बुखार पर ये गलती बिल्कुल ना करें, जानिए बुखार से बचने के लिए जरूरी टिप्स

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
Frequent Urination Overactive Bladder Urinary Infection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, Postmortem को लेकर डॉक्टर का बड़ा दावा
सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
विश्व
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
जनरल नॉलेज
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
यूटिलिटी
इस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?
इस योजना में महिलाओं को मिल रहे हैं 10 हजार रुपये, जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन?
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
ABP NEWS
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Embed widget