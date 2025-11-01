पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत

अगर आपको भी हर बार पानी पीते ही तुरंत पेशाब जाने की समस्या होती है तो इसे हल्के में लेना गलती हो सकता है. यह केवल हाइड्रेशन का मामला नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. कई बार यह परेशानी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर यह आदत रोज की बन जाए तो यह शरीर में किसी असंतुलन की ओर इशारा करती है. डॉक्टरों का कहना है कि पानी पीते ही बार-बार टॉयलेट जाने की समस्या बनी रहे तो जांच करना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पानी पीते ही पेशाब लग जाता है तो शरीर में कौन-कौन से दिक्कत हो सकती है.



ज्यादा पानी पीना भी बन सकता है वजह



दिनभर में जरूरत से ज्यादा पानी पीने पर शरीर एक्स्ट्रा तरल को बाहर निकालने की कोशिश करता है. ऐसे में अगर आप दिन भर में 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं तो पेशाब बार-बार आना सामान्य है. लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में पानी पीते ही पेशाब लगने लगे तो यह चिंता की बात हो सकती है. कई बार चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों में मौजूद कैफीन डाइयूरेटिक की तरह काम करती है जो शरीर में पेशाब बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती है. इसके कारण भी कुछ लोगों को बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती है.



बार-बार पेशाब से होती है ओवरएक्टिव ब्लैडर की शुरुआत



ओवरएक्टिव ब्लैडर की शुरुआत वह कंडीशन होती है जब ब्लैडर की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. इस वजह से थोड़ी सी मात्रा में भी पेशाब बनने पर टॉयलेट जाने की इच्छा होती है. अगर आपको भी कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.



डायबिटीज का भी हो सकता है संकेत



बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का एक आम लक्षण है. हाई ब्लड शुगर की कंडीशन में शरीर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकलता है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है. इसके साथ अगर प्यास ज्यादा लग रही है या थकान महसूस हो रही है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है.



यूरिनरी ट्रैक्ट इनफेक्शन



यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, इस कंडीशन में ब्लैडर संक्रमण के कारण संवेदनशील हो जाता है और हल्के दबाव में भी पेशाब की इच्छा होती है. पेशाब में जलन, दर्द और बदबू आने जैसे लक्षण हो तो दो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.



किडनी स्टोन की भी हो सकती है दिक्कत



कई बार किडनी की पथरी भी बार-बार पेशाब आने की वजह बनती है. खासकर अगर पेशाब करते समय जलन या निचले पेट में दर्द महसूस हो तो यह पथरी का लक्षण हो सकता है. पेशाब का रंग गहरा होना या पेशाब के बाद भी राहत न मिलना भी इसका संकेत होता है कि आपको इसकी जांच करानी चाहिए.



बार-बार पेशाब की समस्या से कैसे पाएं रहता?



-पानी पीने का तरीका सुधारे- अगर आपको बार-बार परेशान आता है तो कोशिश करें कि दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं. लेकिन धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा करके पिएं.

-कैफीन और तीखे खाने से दूरी बनाएं- कॉफी, चाय, शराब और खट्टे फलों का सेवन सीमित मात्रा में करें.

-कीगल एक्सरसाइज करें- कीगल एक्सरसाइज करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती है और पेशाब पर कंट्रोल बढ़ता है.

-ब्लैडर ट्रेनिंग अपनाएं ‌- पेशाब आने पर तुरंत न जाए. थोड़ा रुकने की कोशिश करें ताकि ब्लैडर की क्षमता बढ़ेगी.

-वजन और स्ट्रेस कंट्रोल करें- मोटापा और स्ट्रेस भी बार-बार पेशाब की समस्या को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप वजन और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

