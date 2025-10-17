हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदाल को प्रोटीन का सोर्स समझते हैं तो गलत हैं आप, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया सच

दाल को प्रोटीन का सोर्स समझते हैं तो गलत हैं आप, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया सच

प्रोटीन रिच डाइट में हम दाल को जरूर शामिल करते हैं. लेकिन फोर्टिस की गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बताती हैं कि दाल से हमें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, जिस वजह से ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 17 Oct 2025 10:18 AM (IST)
हेल्दी और फिट बॉडी के लिए बैलेंस डायट बेहद जरूरी होती है. इसमें प्रोटीन विटामिन, कार्ब्स, फैट्स और मिनरल्स सभी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए. ऐसे में शरीर में मौजूद सेल्स और टिशूज को रिपेयर करने में लिए प्रोटीन का रोल काफी इंपोर्टेंट होता है. इसी लिए लोग अपनी डायट में सबसे ज्यादा ध्यान प्रोटीन का रखते हैं. 

ऐसे में आमतौर पर लोग प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाना प्रेफर करते हैं पर जो नॉन वेज नहीं खाते उनमें से अधिकतर दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानते हैं. लेकिन हाल ही में फोर्टिस की गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया है कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं होती हैं और जो ऐसा समझकर इसे खाते हैं वह बिल्कुल गलत सोचते हैं. आइए जानते हैं कि क्या दाल सच में प्रोटीन का बेहतर सोर्स नहीं होती है ?

दाल क्यों नहीं है प्रोटीन का अच्छा सोर्स?

वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, डॉ. शुभम वत्स्य जो डाइट और फूड की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है. वह कहती हैं कि "यदि आप दाल को प्रोटीन से भरपूर स्रोत मानते हैं, तो आप गलत हैं" क्योंकि दाल में जरूरी एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं. इसलिए यह शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है. 

दाल में कितना होता है प्रोटीन?

डॉ. वत्स्य बताती हैं कि दाल में थोड़ा प्रोटीन होता है लेकिन वह शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है. 100 ग्राम कच्ची दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो 100 ग्राम चिकन में पाए जाने वाले प्रोटीन से भी कम है. वहीं अगर बात करें पकी हुई दाल की तो एक कटोरी पकी हुई दाल में 5 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम कच्ची दाल से 4 से 5 कटोरी दाल बनती है. ऐसे में आपको 25 ग्राम प्रोटीन के लिए 5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, जो आमतौर पर नामुमकिन सी बात है. 

दाल की जगह क्या है बेहतर ऑप्शन?

शरीर में मौजूद सेल्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. ऐसे में आप दाल के बजाय कई और प्रोटीन रिच चीजें खा सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन लोग फिश , एग और चिकन खा सकते हैं जबकि वेजिटेरियन को प्रोटीन के लिए दूध, दही और पनीर जैसी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 10:18 AM (IST)
