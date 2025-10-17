दाल को प्रोटीन का सोर्स समझते हैं तो गलत हैं आप, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया सच

हेल्दी और फिट बॉडी के लिए बैलेंस डायट बेहद जरूरी होती है. इसमें प्रोटीन विटामिन, कार्ब्स, फैट्स और मिनरल्स सभी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए. ऐसे में शरीर में मौजूद सेल्स और टिशूज को रिपेयर करने में लिए प्रोटीन का रोल काफी इंपोर्टेंट होता है. इसी लिए लोग अपनी डायट में सबसे ज्यादा ध्यान प्रोटीन का रखते हैं.

ऐसे में आमतौर पर लोग प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाना प्रेफर करते हैं पर जो नॉन वेज नहीं खाते उनमें से अधिकतर दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानते हैं. लेकिन हाल ही में फोर्टिस की गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया है कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं होती हैं और जो ऐसा समझकर इसे खाते हैं वह बिल्कुल गलत सोचते हैं. आइए जानते हैं कि क्या दाल सच में प्रोटीन का बेहतर सोर्स नहीं होती है ?

दाल क्यों नहीं है प्रोटीन का अच्छा सोर्स?

वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, डॉ. शुभम वत्स्य जो डाइट और फूड की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है. वह कहती हैं कि "यदि आप दाल को प्रोटीन से भरपूर स्रोत मानते हैं, तो आप गलत हैं" क्योंकि दाल में जरूरी एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं. इसलिए यह शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है.

दाल में कितना होता है प्रोटीन?

डॉ. वत्स्य बताती हैं कि दाल में थोड़ा प्रोटीन होता है लेकिन वह शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है. 100 ग्राम कच्ची दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो 100 ग्राम चिकन में पाए जाने वाले प्रोटीन से भी कम है. वहीं अगर बात करें पकी हुई दाल की तो एक कटोरी पकी हुई दाल में 5 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम कच्ची दाल से 4 से 5 कटोरी दाल बनती है. ऐसे में आपको 25 ग्राम प्रोटीन के लिए 5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, जो आमतौर पर नामुमकिन सी बात है.

दाल की जगह क्या है बेहतर ऑप्शन?

शरीर में मौजूद सेल्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. ऐसे में आप दाल के बजाय कई और प्रोटीन रिच चीजें खा सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन लोग फिश , एग और चिकन खा सकते हैं जबकि वेजिटेरियन को प्रोटीन के लिए दूध, दही और पनीर जैसी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए.

