हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या फाइबरमैक्सिंग शुगर लेवल को करती है अनबैलेंस, जानें डेली कितना फाइबर लेना है जरूरी?

क्या फाइबरमैक्सिंग शुगर लेवल को करती है अनबैलेंस, जानें डेली कितना फाइबर लेना है जरूरी?

अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को सही रखना काफी जरूरी होता है. लेकिन कई लोग इसके लिए फाइबरमैक्सिंग करते हैं, जो कि गलत है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए ओवर फाइबर.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 31 Oct 2025 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

ब्लड शुगर लेवल कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए लोग एक्सरसाइज करने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच डाइट लेते हैं. दरअसल, फाइबर शरीर में जाकर कार्बोहाइड्रेट की तरह ब्रेक नहीं होता है, जिससे ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ब्लड शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है. लेकिन यह बात भी सच है कि ओवर फाइबर खाने से पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं. जानबूझकर एक्सट्रा फाइबर खाने की यह आदत सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है.

ऐसे में फाइबरमैक्सिंग करना खतरनाक होता है. इस आदत से आपका ब्लड शुगर कम होने के बजाय अनबैलेंस होने लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होती है फाइबरमैक्सिंग और ये कैसे ब्लड शुगर लेवल को कर देती है अनबैलेंस.

क्या होती है फाइबरमैक्सिंग ?

फाइबरमैक्सिंग एक ऐसी आदत है, जिसमें इंसान जान-बूझकर फाइबर इनटेक बढ़ाने के लिए ओवर फाइबर या रिकमेंडेड लेवल से ज्यादा फाइबर खाने लगता है. ज्यादातर लोग डाइजेशन को अच्छा करने, गट हेल्थ को अच्छा रखने और शरीर के मेटाबॉलिक फंक्शन को बेहतर करने के लिए ऐसा करते हैं. लोग मानते हैं कि ऐसा करने से शरीर में शुगर एब्जॉरपशन कम होता है और ग्लूकोस लेवल मेंटेन रहता है. लेकिन फाइबर मैक्सिंग से ग्लूकोस लेवल कम होने के बजाय डिस्बैलेंस भी हो जाता है और शरीर को नुकसान करता है.

फाइबरमैक्सिंग से कैसे अनबैलेंस होता है शुगर ?

डाइटरी फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ऐसे में सॉल्यूबल फाइबर शरीर में घुलकर ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जबकि इन्सॉल्युबल फाइबर डाइजेशन को बेहतर कर वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में मदद करते हैं. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक हमें रोजाना 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए. लेकिन लोग इसका दिनभर में इसका आधा फाइबर भी नहीं लेते. बाद में इसी गैप के चलते यही लोग फाइबरमैक्सिंग का सहारा लेते हैं और अलग-अलग तरीकों से ओवर फाइबर कंज्यूम करने लगते हैं. इसमें वे हाई फाइबर फूड और सप्लीमेंट्स दोनों लेते हैं, जिससे ब्लड शुगर कम होने के बजाय डिस्बैलेंस हो जाता है. ऐसे में इन सब तरीकों के बजाय रोजाना डाइट में नेचुरल चीजों के जरिए 25 ग्राम फाइबर लेना चाहिए. इसके लिए आप ब्राउन राइस, बींस और दालें भी खा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 06:18 PM (IST)
Tags :
Fiber Health LIfestyle Excessive Fiber Disbalances Sugar Level
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
बॉलीवुड
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget