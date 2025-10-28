हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeird dreams during fever: बीमार होने पर क्यों आते हैं डरावने सपने, इसके पीछे क्या होता है साइंस?

Weird dreams during fever: बीमार होने पर क्यों आते हैं डरावने सपने, इसके पीछे क्या होता है साइंस?

bad dreams: जब इंसान बीमार होता है, तो उसको अजीब- अजीब सपने आने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अजीब सपने आने लगते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है

By : सोनम | Updated at : 28 Oct 2025 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

Bad dreams occur during fever: इंसान के लिए बीमार होना आसान काम नहीं होता है. इसमें अलग-अलग तरह के फ्लू हो सकते हैं, जैसे कि नाक बहना, लगातार छींकना, बदन दर्द और तेज बुखार. ये सभी लक्षण डेली रूटीन को मुश्किल बना देते हैं. परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार आराम करने के लिए जब हम सोने जाते हैं तो नींद में एक और चुनौती सामने आती है. होता कुछ यूं है कि जब हम सोने की कोशिश करते हैं या फिर सोते हैं, तो हमें अचानक तरह-तरह के सपने आने लगते हैं. इन्हें ही आमतौर पर फीवर ड्रीम्स कहा जाता है. ऐसे सपने अक्सर काफी सच जैसे, इमोशनल और कई बार डरावने लगते हैं, जिससे नींद खुलने पर बेचैनी या उलझन महसूस होती है. लेकिन सवाल है कि आखिर बीमारी के दौरान सपने इतने अलग क्यों हो जाते हैं? चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं.

फीवर ड्रीम क्या होते हैं?

बीमारी के दौरान सपने इतने अलग क्यों हो जाते हैं, इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर होने वाले बदलावों में छिपा है. बुखार से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और ब्रेन की गतिविधि भी बदलने लगती है. यही वजह है कि नींद के दौरान सपने सामान्य से ज्यादा विचित्र हो जाते हैं. फीवर ड्रीम तब आते हैं जब शरीर का तापमान सामान्य से  ज्यादा बढ़ जाता है. आम तौर पर सपने REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में सबसे ज्यादा सच जैसे होते हैं. एक अध्ययन के मुताबिक, 94 प्रतिशत लोगों ने अपने फीवर ड्रीम्स को नेगेटिव और परेशान करने वाला बताया. इसका मतलब है कि तेज बुखार के दौरान मस्तिष्क इमोशन और यादों को अलग तरह से प्रोसेस करता है, जिससे सपने और ज्यादा अजीब, डरावने या भावुक हो जाते हैं.

क्यों होते हैं ये सपने इतने विचित्र?

बुखार आने पर शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति को कई बार ओवरहीटेड ब्रेन थ्योरी से समझाया जाता है. जब ब्रेन हीट हो जाता है, तो उसकी सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होती है. इसका असर नींद पर पड़ता है और सपने अजीब और भावनात्मक रूप से तीव्र हो जाते हैं. REM स्लीप के दौरान शरीर का तापमान पहले से ही असंतुलित रहता है, और बुखार इस असंतुलन को और बढ़ा देता है. परिणामस्वरूप सपने बहुत अजीब और डरावने लग सकते हैं. कुछ लोगों को दीवारें हिलती हुई दिखती हैं, विशाल कीड़े, अंधेरा फैलता हुआ या अजीब आकार के जीव नजर आते हैं. ये सभी फीवर ड्रीम्स के सामान्य लक्षण माने जाते हैं.

कैसे निपटें?

फीवर ड्रीम्स को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ आसान उपाय से आप उनको कम कर सकते हैं.

  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और टेस्टी भोजन लें.
  • सोने का माहौल आरामदायक रखें और कमरे का तापमान संतुलित बनाएं.
  • डॉक्टर की सलाह पर बुखार कम करने वाली दवाएं लें.
  • सोने से पहले गहरी सांस, ध्यान या हल्की स्ट्रेचिंग जैसे रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं.

इसे भी पढ़ें- How to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 10:11 PM (IST)
Tags :
Bad Dreams Bad Dreams Occur During Fever Weird Dreams During Fever
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget