हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत

How to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत

natural fertility: महिलाओं में उनका शरीर फर्टिलिटी का संकेत देता है, जिसको काफी लोग इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी के क्या संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं.

By : सोनम | Updated at : 27 Oct 2025 02:58 PM (IST)
signs of natural fertility: महिलाओं का शरीर हर महीने कई तरह के बदलावों से गुजरता है. इनमें से कुछ बदलाव बहुत सामान्य होते हैं, जबकि कुछ खास संकेत यह बताते हैं कि महिला फर्टिलिटी के लिए कितनी सक्षम है. आमतौर पर महिलाएं इन नेचुरल संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो बिना टेस्ट करवाए भी यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर कब सबसे ज्यादा फर्टाइल है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

हार्मोनल बदलाव

महिला के प्रजनन स्वास्थ्य की नींव हार्मोन पर टिकी होती है. पीरियड्स की शुरुआत में एस्ट्रोजन बढ़ता है, जो गर्भाशय की परत को मोटा करता है ताकि गर्भ ठहरने की स्थिति बने. ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन सक्रिय हो जाता है, जो गर्भधारण को सपोर्ट करता है. हार्मोन का यह संतुलन फर्टिलिटी का पहला और अहम संकेत है.

ओव्यूलेशन के संकेत

ओव्यूलेशन यानी एग्स का ओवम से निकलना. यह मासिक चक्र के बीच के दिनों में होता है, लगभग 12 से 16वें दिन के बीच. इस समय गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है. ओव्यूलेशन के दौरान शरीर खुद भी संकेत देता है, जैसे सर्वाइकल म्यूकस पतला और पारदर्शी होना, जो अंडे की सफेदी जैसा दिखता है.

बेसल बॉडी टेम्परेचर

सुबह उठते ही शरीर का तापमान बेसल बॉडी टेम्परेचर मापने से भी ओव्यूलेशन का पता चलता है. ओव्यूलेशन के बाद तापमान हल्का-सा बढ़ जाता है और कई दिनों तक ऐसा ही बना रहता है. अगर लगातार ऐसा हो, तो समझिए शरीर फर्टाइल फेज में है.

शरीर में दिखने वाले लक्षण

इसको लेकर हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि

हल्का पेट दर्द या खिंचाव महसूस होना

ब्रेस्ट में हल्की सूजन

लिबिडो का बढ़ना

ये सभी छोटे-छोटे बदलाव ओव्यूलेशन के दौरान शरीर खुद दिखाता है.

पीरियड्स का रेगूलर आना

28 से 32 दिन का नियमित पीरियड इस बात का संकेत है कि ओव्यूलेशन समय पर हो रहा है. वहीं, बार-बार लेट या मिस्ड पीरियड्स हार्मोनल असंतुलन, थायरॉइड या पीसीओएस का संकेत हो सकते हैं, जो फर्टिलिटी पर असर डालते हैं. इसके अलावा नेचुरल फर्टिलिटी को समझने का आसान तरीका है सर्वाइकल म्यूकस पर ध्यान देना. ओव्यूलेशन से पहले और उसके दौरान यह साफ, खिंचने योग्य और चिकना हो जाता है. यह संकेत है कि शरीर गर्भधारण के लिए तैयार है. अगर सरल शब्दों में कहें, तो हार्मोनल बदलाव, ओव्यूलेशन, बॉडी टेम्परेचर, नियमित मासिक चक्र और सर्वाइकल म्यूकस ये सब बातें मिलकर बताती हैं कि महिला कब फर्टिलिटी के लिए सबसे सही है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Signs Of Natural Fertility Natural Fertility How To Know Natural Fertility At Home
