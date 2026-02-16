हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBorderline Blood Sugar: क्या आप भी 110 फास्टिंग शुगर को मान रहे हैं 'नॉर्मल'? एक्सपर्ट ने इसको लेकर दी बड़ी चेतावनी

Borderline Blood Sugar: क्या आप भी 110 फास्टिंग शुगर को मान रहे हैं 'नॉर्मल'? एक्सपर्ट ने इसको लेकर दी बड़ी चेतावनी

Diabetes Prevention Tips: शुगर की समस्या कई बीमारियों की जड़ होती है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसको रोकने के लिए पूरी सावधानी रखी जाए. चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Feb 2026 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

Is Borderline Blood Sugar Dangerous: हममें से कई लोग यह मान लेते हैं कि अगर फास्टिंग शुगर 'लगभग नॉर्मल' है या HbA1c डायबिटीज की सीमा से थोड़ा कम है, तो सब ठीक है. लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो सकती है. बॉर्डरलाइन शुगर लेवल यह संकेत है कि शरीर अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है. ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती, यह धीरे-धीरे सालों में ऊपर जाती है और इस दौरान ब्लड़ बेसल्स, नसों और अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. स्वाति पंडित ने TOI हेल्थ को बताया कि भारत में प्री-डायबिटीज के मामले डायबिटीज से भी ज्यादा हैं. आईसीएमआर के एक स्टडी में पाया गया कि देश में डायबिटीज की दर लगभग 11.4 प्रतिशत है, जबकि प्री-डायबिटीज करीब 15.3 प्रतिशत लोगों में मौजूद है. फास्टिंग शुगर 110 से अधिक, खाने के बाद 160 से ऊपर और HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच हो तो इसे बॉर्डरलाइन या प्री-डायबिटीज माना जाता है. इसे नजरअंदाज करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यही वह चरण है जहां से बीमारी पूरी तरह विकसित हो सकती है. 

कब करनी चाहिए चिंता?

अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक कोई लक्षण नहीं, तब तक चिंता की जरूरत नहीं. लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस, खाने के बाद हल्के शुगर स्पाइक्स या अचानक थकान जैसे संकेत बताते हैं कि शरीर संतुलन खो रहा है. यही समय है जब सतर्क होकर बदलाव किए जाएं तो स्थिति को पलटा जा सकता है. डॉ. पंडित कहती हैं कि सबसे बड़ी गलती है बढ़े हुए शुगर लेवल को हल्के में लेना. बैठकर लंबे समय तक काम करना, अनियमित खान-पान, देर से नाश्ता या रात का खाना, दिन में ज्यादा सोना और रात में जागना, ये सभी आदतें शुगर को डायबिटीज की ओर धकेल सकती हैं. इसके अलावा अत्यधिक शराब, धूम्रपान, पारिवारिक हिस्ट्री और बढ़ता वजन भी जोखिम बढ़ाते हैं.

कैसे इससे बच सकते हैं?

एक्सपर्ट बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि प्री-डायबिटीज को कई मामलों में रिवर्स किया जा सकता है. संतुलित और समय पर भोजन, नियमित फिजिकल एक्टिविटी, पर्याप्त नींद और तनाव में कमी बेहद अहम हैं. फास्टिंग शुगर 110 से कम, पोस्ट-प्रांडियल 160 से कम और HbA1c 5.6 से नीचे रखना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर परिवार में डायबिटीज का हिस्ट्री है या लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तो और भी सावधानी जरूरी है. डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि कई गंभीर रोगों की जमीन तैयार करती है, जैसे कि हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और लिवर की समस्या, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है. 

इसे भी पढ़ें- Beer And Cough In Winter: क्या सर्दियों में बियर पीने से हो जाती है खांसी, डॉक्टर से जानें यह कितनी नुकसानदायक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Feb 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Borderline Blood Sugar Prediabetes In India HbA1c Borderline Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Borderline Blood Sugar: क्या आप भी 110 फास्टिंग शुगर को मान रहे हैं 'नॉर्मल'? एक्सपर्ट ने इसको लेकर दी बड़ी चेतावनी
क्या आप भी 110 फास्टिंग शुगर को मान रहे हैं 'नॉर्मल'? एक्सपर्ट ने इसको लेकर दी बड़ी चेतावनी
हेल्थ
Hidden Cancer Risks: सिर्फ सिगरेट-शराब से नहीं कैंसर का खतरा, आपकी ये 5 छोटी आदतें भी जिम्मेदार; एक्सपर्ट से जानें
सिर्फ सिगरेट-शराब से नहीं कैंसर का खतरा, आपकी ये 5 छोटी आदतें भी जिम्मेदार; एक्सपर्ट से जानें
हेल्थ
Magnesium Deficiency Symptoms: बार-बार फड़कती है आंख या चेहरे पर रहती है सूजन? इग्नोर न करें, शरीर दे रहा है ये बड़ी वार्निंग
बार-बार फड़कती है आंख या चेहरे पर रहती है सूजन? इग्नोर न करें, शरीर दे रहा है ये बड़ी वार्निंग
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: भागवत की हिंदू कथा! | Mohan Bhagwat | Hindu | Viral Video | ABP News
Solar Eclipse 2026: कल लगेगा सूर्य को ग्रहण! पर इसे देखने के लिए जान जोखिम में कौन डाल रहा? |ABPLIVE
Rajpal Yadav: कौन है माधव गोपाल अग्रवाल? कैसे हुआ राजपाल यादव के साथ बड़ा खेल ! देखिए |ABPLIVE
West Bengal Election: चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, BJP में मची हलचल ! |ABPLIVE
Mahadangal: Hyderabad टू Hazratganj, ओवैसी किसके संग? | Akhilesh Yadav | Owaisi | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
जनरल नॉलेज
Lemon Hangover: नींबू चाटते ही आखिर कैसे उतर जाता है नशा, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
नींबू चाटते ही आखिर कैसे उतर जाता है नशा, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget