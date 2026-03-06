क्या डिब्बाबंद खाने को सेहत के लिए खराब मानते हैं आप? आपकी सोच बदल देगी यह नई रिपोर्ट

Which Canned Foods Are Healthiest To Eat: डिब्बाबंद यानी कैन में पैक फूड को अक्सर लोग ताजा खाने की तुलना में कम हेल्दी मानते हैं, लेकिन सच यह है कि कई कैन्ड फूड्स न्यूट्रिशन के मामले में काफी अच्छे होते हैं. इनकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, कीमत में सस्ते होते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सही विकल्प चुनने पर ये आपके आहार में प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन भी जोड़ सकते हैं.

कैन बीन्स

कैन में मिलने वाली बीन्स जैसे राजमा, काले चने, किडनी बीन्स आदि सबसे अच्छे विकल्पों में से एक मानी जाती हैं. इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फोलेट जैसे न्यूट्रिशन तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. साथ ही इनमें फाइबर ज्यादा और फैट बहुत कम होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है और कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. अगर आप कैन्ड बीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पानी से धो लेना बेहतर होता है, इससे सोडियम की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है.

कैन लेंटिल्स

कैन में मिलने वाली मसूर दाल लेंटिल्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है. आधा कप कैन्ड लेंटिल्स में करीब 8 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम फाइबर मिलता है. यह आयरन, जिंक और फोलेट का भी अच्छा सोर्स है. इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और भोजन के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से भी रोकता है.

कैन सार्डिन मछली

कैन में मिलने वाली सार्डिन मछली भी काफी हेल्दी मानी जाती है. लगभग 90 ग्राम सार्डिन में करीब 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है. यह ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो हार्ट, ब्रेन और आंखों की सेहत के लिए जरूरी है. इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन D और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कैन पंपकिन

कैन में उपलब्ध कद्दू (पंपकिन) भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. एक कप कैन्ड पंपकिन में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और इसमें कैलोरी भी कम होती है. यह विटामिन-A का बेहतरीन सोर्स है, जो आंखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी माना जाता है.

कैन अनानास

कैन में मिलने वाला अनानास विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाने और घाव भरने में मदद करता है. हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए इसे दही या दूध जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ खाना बेहतर रहता है.

ये भी हैं विकल्प

आर्टिचोक हार्ट्स भी कैन्ड फूड के रूप में आसानी से मिल जाते हैं. इनमें फाइबर, पोटैशियम और फोलेट अच्छी मात्रा में होता है. इनमें मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

कैन फूड खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कम सोडियम वाले विकल्प चुनें, लेबल जरूर पढ़ें और ऐसे प्रोडक्ट लें जिनमें अतिरिक्त चीनी या सिरप न हो. इसके साथ ही कोशिश करें कि BPA-फ्री पैकेजिंग वाले डिब्बे लें और कभी भी डेंटेड या फूले हुए कैन न खरीदें, क्योंकि इनमें खराब बैक्टीरिया हो सकते हैं. सही तरीके से चुने गए कैन्ड फूड्स आपके रोजमर्रा के आहार का हेल्दी हिस्सा बन सकते हैं.

