हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealthy Canned Foods: क्या डिब्बाबंद खाने को सेहत के लिए खराब मानते हैं आप? आपकी सोच बदल देगी यह नई रिपोर्ट

Canned Pumpkin Health Benefits: डिब्बाबंद खाना ज्यादातर लोग ताजा खाने की तुलना में कम पसंद करते हैं. लोगों को लगता है कि यह उनके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. चलिए सच्चाई बताते हैं.

06 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

Which Canned Foods Are Healthiest To Eat: डिब्बाबंद यानी कैन में पैक फूड को अक्सर लोग ताजा खाने की तुलना में कम हेल्दी मानते हैं, लेकिन सच यह है कि कई कैन्ड फूड्स न्यूट्रिशन के मामले में काफी अच्छे होते हैं. इनकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, कीमत में सस्ते होते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सही विकल्प चुनने पर ये आपके आहार में प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन भी जोड़ सकते हैं.

कैन बीन्स 

कैन में मिलने वाली बीन्स जैसे राजमा, काले चने, किडनी बीन्स आदि सबसे अच्छे विकल्पों में से एक मानी जाती हैं. इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फोलेट जैसे न्यूट्रिशन तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. साथ ही इनमें फाइबर ज्यादा और फैट बहुत कम होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है और कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. अगर आप कैन्ड बीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पानी से धो लेना बेहतर होता है, इससे सोडियम की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है.

इसे भी पढ़ें- Haldi Doodh Benefits: क्या रात में सोने से ठीक पहले हल्दी वाला दूध पीना सही? जानें एक्सपर्ट्स की राय

कैन लेंटिल्स

कैन में मिलने वाली मसूर दाल लेंटिल्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है. आधा कप कैन्ड लेंटिल्स में करीब 8 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम फाइबर मिलता है. यह आयरन, जिंक और फोलेट का भी अच्छा सोर्स है. इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और भोजन के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से भी रोकता है.

कैन सार्डिन मछली 

कैन में मिलने वाली सार्डिन मछली भी काफी हेल्दी मानी जाती है. लगभग 90 ग्राम सार्डिन में करीब 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है. यह ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो हार्ट, ब्रेन और आंखों की सेहत के लिए जरूरी है. इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन D और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कैन पंपकिन

कैन में उपलब्ध कद्दू (पंपकिन) भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. एक कप कैन्ड पंपकिन में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और इसमें कैलोरी भी कम होती है. यह विटामिन-A का बेहतरीन सोर्स है, जो आंखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी माना जाता है.

कैन अनानास

कैन में मिलने वाला अनानास विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाने और घाव भरने में मदद करता है. हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए इसे दही या दूध जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ खाना बेहतर रहता है.

ये भी हैं विकल्प

आर्टिचोक हार्ट्स भी कैन्ड फूड के रूप में आसानी से मिल जाते हैं. इनमें फाइबर, पोटैशियम और फोलेट अच्छी मात्रा में होता है. इनमें मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

कैन फूड खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कम सोडियम वाले विकल्प चुनें, लेबल जरूर पढ़ें और ऐसे प्रोडक्ट लें जिनमें अतिरिक्त चीनी या सिरप न हो. इसके साथ ही कोशिश करें कि BPA-फ्री पैकेजिंग वाले डिब्बे लें और कभी भी डेंटेड या फूले हुए कैन न खरीदें, क्योंकि इनमें खराब बैक्टीरिया हो सकते हैं. सही तरीके से चुने गए कैन्ड फूड्स आपके रोजमर्रा के आहार का हेल्दी हिस्सा बन सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Early Vascular Ageing: क्यों समय से पहले सख्त हो रहीं युवाओं की आर्टरीज, क्या यह हार्ट अटैक का साइलेंट सिग्नल?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
06 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Healthy Canned Foods Canned Foods Benefits Best Canned Foods For Health
