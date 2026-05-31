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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMorning Phone Habit Harm: सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 

Morning Phone Habit Harm: सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 

Morning Phone Habit Harm: सुबह नींद से जागते ही दिमाग को धीरे-धीरे एक्टिव होने की जरूरत होती है. लेकिन मोबाइल की तेज रोशनी और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन उसे अचानक स्ट्रेस मोड में डाल देते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 May 2026 07:07 AM (IST)
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Morning Phone Habit Harm: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में सुबह की शुरुआत अक्सर मोबाइल फोन के साथ होती है. अलार्म बंद करते ही लोग बिस्तर से उठने के बजाय सबसे पहले फोन की स्क्रीन देखते हैं. मैसेज, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ईमेल और न्यूज स्क्रोल करना एक आम आदत बन चुकी है. लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह छोटी सी आदत धीरे-धीरे शरीर, दिमाग और मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है. डॉक्टर और रिसर्च दोनों इस बात की चेतावनी देते हैं कि सुबह उठते हैं ही मोबाइल देखना पूरे दिन की मानसिक स्थिति और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है.

सुबह मोबाइल देखते ही दिमाग पर पड़ता है असर 

सुबह नींद से जागते ही दिमाग को धीरे-धीरे एक्टिव होने की जरूरत होती है. लेकिन मोबाइल की तेज रोशनी और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन उसे अचानक स्ट्रेस मोड में डाल देते हैं. इससे दिमाग पर एक तरह का डिजिटल प्रेशर बनता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट सकती है और बेचैनी बढ़ सकती है. 

स्ट्रेस हार्मोन और हार्ट रेट पर असर  

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह मोबाइल देखने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है. इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है जो पहले से डायबिटीज, हाई बीपी या मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं. 

मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर 

सुबह-सुबह सोशल मीडिया या न्यूज देखने से दिमाग पर एक साथ बहुत सारी जानकारी का दबाव पड़ता है. कई बार नेगेटिव खबरें मूड को प्रभावित करती है, जिससे पूरा दिन तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी रहती है. लंबे समय तक यह आदत एंग्जायटी और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकती है. 

प्रोडक्टिविटी और फोकस हो जाता है कम 

सुबह का समय ज्यादा फोकस और प्लानिंग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मोबाइल स्क्रोल करने से ध्यान भटक जाता है और कई बार अनावश्यक समय बर्बाद हो जाता है. इसका पूरा असर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और काम में मन लगाने में दिक्कत आती है. 

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आंखों की सेहत पर भी खतरा 

मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों पर असर डालते हैं. सुबह-सुबह इसका इस्तेमाल करने से आंखों में जलन, थकान, सूखापन और भारीपन जैसे समस्या हो सकती है. लगातार यह आदत आंखों की रोशनी पर भी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है.

सही तरीके से कैसे करें सुबह की शुरुआत? 

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत से बचना चाहिए और दिन की शुरुआत उठते ही 15 से 30 मिनट तक स्क्रीन से दूरी बनाने, गुनगुना पानी पीने, हल्की स्ट्रेचिंग या योग करने, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करने और कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में समय बिताने से करें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 May 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Morning Phone Habit Harm Checking Phone After Waking Up Mobile Phone Morning Stress Screen Time Morning Health Effects
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