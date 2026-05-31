सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 

Morning Phone Habit Harm: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में सुबह की शुरुआत अक्सर मोबाइल फोन के साथ होती है. अलार्म बंद करते ही लोग बिस्तर से उठने के बजाय सबसे पहले फोन की स्क्रीन देखते हैं. मैसेज, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ईमेल और न्यूज स्क्रोल करना एक आम आदत बन चुकी है. लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह छोटी सी आदत धीरे-धीरे शरीर, दिमाग और मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है. डॉक्टर और रिसर्च दोनों इस बात की चेतावनी देते हैं कि सुबह उठते हैं ही मोबाइल देखना पूरे दिन की मानसिक स्थिति और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है.

सुबह मोबाइल देखते ही दिमाग पर पड़ता है असर

सुबह नींद से जागते ही दिमाग को धीरे-धीरे एक्टिव होने की जरूरत होती है. लेकिन मोबाइल की तेज रोशनी और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन उसे अचानक स्ट्रेस मोड में डाल देते हैं. इससे दिमाग पर एक तरह का डिजिटल प्रेशर बनता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट सकती है और बेचैनी बढ़ सकती है.

स्ट्रेस हार्मोन और हार्ट रेट पर असर

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह मोबाइल देखने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है. इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है जो पहले से डायबिटीज, हाई बीपी या मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर

सुबह-सुबह सोशल मीडिया या न्यूज देखने से दिमाग पर एक साथ बहुत सारी जानकारी का दबाव पड़ता है. कई बार नेगेटिव खबरें मूड को प्रभावित करती है, जिससे पूरा दिन तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी रहती है. लंबे समय तक यह आदत एंग्जायटी और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकती है.

प्रोडक्टिविटी और फोकस हो जाता है कम

सुबह का समय ज्यादा फोकस और प्लानिंग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मोबाइल स्क्रोल करने से ध्यान भटक जाता है और कई बार अनावश्यक समय बर्बाद हो जाता है. इसका पूरा असर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और काम में मन लगाने में दिक्कत आती है.

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आंखों की सेहत पर भी खतरा

मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों पर असर डालते हैं. सुबह-सुबह इसका इस्तेमाल करने से आंखों में जलन, थकान, सूखापन और भारीपन जैसे समस्या हो सकती है. लगातार यह आदत आंखों की रोशनी पर भी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है.

सही तरीके से कैसे करें सुबह की शुरुआत?

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत से बचना चाहिए और दिन की शुरुआत उठते ही 15 से 30 मिनट तक स्क्रीन से दूरी बनाने, गुनगुना पानी पीने, हल्की स्ट्रेचिंग या योग करने, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करने और कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में समय बिताने से करें.

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