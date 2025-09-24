Refrigerated Rotis Risk: हम अक्सर अपने खाने की बचत के लिए रोटियों को फ्रिज में रख देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें गरम करके खा लेते हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया वायरल एक वीडियो में चेतावनी दी गई कि यह आदत आपकी सेहत के लिए मौत को भी बुला सकती है, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं. यह चेतावनी सिर्फ वीडियो की नहीं है, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट्स के अनुसार भी सच है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

फ्रिज में रखी रोटियों में बैक्टीरिया की समस्या

जब रोटियों को फ्रिज में रखा जाता है, तो वहां की नमी और ठंडी स्थिति में बैक्टीरिया और फंगस बढ़ सकते हैं. खासकर अगर रोटियों को कई दिन तक रखा गया हो, तो Salmonella, E. coli जैसे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं. इनके कारण पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

गलती – लंबे समय तक स्टोर करना

कई लोग रोटियों को फ्रिज में कई दिन तक रखते हैं. वीडियो में बताया गया कि यह सबसे बड़ी गलती है. विशेषज्ञों के अनुसार, रोटियों को 1–2 दिन से ज्यादा फ्रिज में रखना सुरक्षित नहीं है.

गलती – बिना ढके रखना

रोटियों को फ्रिज में खुला या बिना ढके रखना भी गलत है. इससे नमी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं और रोटियां जल्दी खराब हो सकती हैं. हमेशा एयरटाइट कंटेनर या प्लास्टिक बैग में स्टोर करें.

गलती – बार-बार गरम करना

अगर आप फ्रिज से निकली रोटियों को बार-बार गरम करना भी हानिकारक है. वीडियो और विशेषज्ञ दोनों मानते हैं कि बार-बार गर्म करने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और पेट में इंफेक्शन होने का खतरा रहता है. इसलिए आपको यह गलती बार-बार करने से बचना चाहिए.

सुरक्षित तरीका

रोटियों को फ्रिज में केवल 1–2 दिन तक रखें.

स्टोर करने के लिए एयरटाइट डिब्बा या साफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें.

खाने से पहले रोटियों की गंध, रंग और बनावट देखकर ही खाएं.

गरम करने के लिए तवे या माइक्रोवेव में हल्का गर्म करें, लेकिन बार-बार गरम न करें.

स्वास्थ्य के लिए सावधानी

इसको लेकर समय-समय पर एक्सपर्ट चेतावनी देते रहते हैं कि फ्रिज में रखी रोटियों को खाने की आदत से पेट की समस्याएं और फूड पॉइजनिंग हो सकती हैं. वैज्ञानिक तथ्यों से भी यही साबित होता है कि लंबे समय तक स्टोर की गई और बार-बार गरम की गई रोटियों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं. अगर आप फ्रिज में रोटी रख रहे हैं, तो भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

