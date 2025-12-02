IIT BHU में इस साल का कैंपस प्लेसमेंट सीजन 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, और शुरुआत ही इतनी दमदार रही कि पूरा कैंपस उत्साह से भर उठा. सोमवार को एक छात्र को 1.67 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज मिला, जो अब तक का सबसे ऊँचा ऑफर माना जा रहा है. इसी के साथ IIT BHU का कैंपस एक बार फिर देश की शीर्ष प्लेसमेंट डेस्टिनेशन में अपनी पहचान मजबूत करता दिख रहा है.

प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी के अनुसार, देश और विदेश की 125 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अब तक कैंपस में पहुंच चुकी हैं और छात्रों को बेहतरीन जॉब ऑफर दे रही हैं. यही वजह है कि अभी तक कुल 489 छात्रों को शानदार पैकेज पर नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं, जिसमें कई इंटरनेशनल पैकेज भी शामिल हैं.

1700 से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, कैंपस में रौनक

ABP Live को मिली जानकारी के मुताबिक इस बार प्लेसमेंट प्रक्रिया के लिए 1701 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें B.Tech के लगभग 1100 छात्र, M.Tech और IDD के करीब 550 छात्र और PhD के 40 छात्र शामिल हैं. अब तक का सबसे बड़ा पैकेज 1.67 करोड़ रुपये का रहा, जबकि सबसे कम ऑफर भी कम नहीं करीब 47.19 लाख रुपये सालाना, जो किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान के लिए बेहतरीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड साबित होता है.

हर साल की तरह इस बार भी IIT BHU कैंपस को पूरी तरह सजाया-संवारा गया है. कैंपस का माहौल जश्न, उम्मीदों और उत्साह से भर गया है. लाइब्रेरी से लेकर कॉमन एरिया तक, हर जगह बस प्लेसमेंट पर ही चर्चाएँ हो रही हैं.

325 से ज्यादा कंपनियां देंगी ऑफर, 10 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण

मिली जानकारी के मुताबिक प्लेसमेंट का पहला चरण 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान 325 से अधिक कंपनियां छात्रों को जॉब ऑफर देने के लिए कैंपस पहुंचेंगी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार प्लेसमेंट प्रतिशत पिछले सालों से भी बेहतर हो सकता है.



