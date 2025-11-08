हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWomen Heart Attack: महिलाओं में हार्ट अटैक के हल्के लक्षणों को न करें नजरअंदाज, डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

Women Heart Attack: महिलाओं में हार्ट अटैक के हल्के लक्षणों को न करें नजरअंदाज, डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

Signs of Heart Attack in Women: महिलाओं में दिखने वाले हार्ट अटैक के लक्षण काफी अलग होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप किन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में चलकर जानलेवा साबित होते है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Heart attack in women: महिलाओं में हार्ट अटैक हमेशा वैसे नहीं होता जैसा हम टीवी या विज्ञापनों में देखते हैं कि सीने में तेज दर्द या अचानक गिर जाना. असल में, महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण बहुत हल्के और धीरे-धीरे आने वाले होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान, पेट में उलझन, सांस लेने में परेशानी या बेचैनी. यही वजह है कि इन्हें अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इलाज में देर हो जाती है. इन छिपे हुए संकेतों को पहचानना और समय रहते डॉक्टर को दिखाना जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है. चलिए, आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

महिलाओं में हार्ट अटैक के अनदेखे संकेत

जब भी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले सीने में तेज दर्द की तस्वीर आती है. लेकिन कई महिलाओं में लक्षण ऐसे नहीं होते. उनके शरीर में दिल से जुड़ी परेशानी के संकेत बहुत हल्के तरीके से दिखाई देते हैं. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव बताते हैं कि "महिलाओं में हार्ट अटैक कई बार वैसे नहीं दिखता जैसा लोग सोचते हैं. कई बार मरीज को जबड़े, पीठ या कंधे में दर्द होता है या सिर्फ थकान और सांस की दिक्कत होती है, लेकिन वे इसे दिल की बीमारी से नहीं जोड़ते." वे कहते हैं, अक्सर महिलाएं इसे तनाव या कमजोरी समझकर टाल देती हैं, जबकि यही दिल के खतरे की शुरुआती निशानी होती है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

इसके कुछ शुरुआती लक्षण दिखते हैं, जिनमें से हम बहुतों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर इन लक्षणों की बात करें, तो इनमें बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी शामिल है. अगर बिना कोई भारी काम किए ही आप बहुत थक जाती हैं या आराम करने के बाद भी कमजोरी महसूस होती है, तो यह दिल से जुड़ा संकेत हो सकता है. दूसरा, सांस फूलना या चक्कर आना. अगर बिना मेहनत किए भी आपकी सांस फूलती है या अचानक चक्कर आते हैं, तो इसे सिर्फ कमजोरी या तनाव मत समझिए. ये दिल में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है. तीसरा लक्षण है जबड़े, गर्दन, पीठ, कंधे या हाथ में दर्द. अगर इन जगहों पर दर्द या भारीपन है लेकिन वजह समझ नहीं आ रही, तो यह भी दिल की परेशानी का संकेत हो सकता है.

पेट में भारीपन, जलन या उलझन जैसा एहसास इसका चौथा लक्षण हो सकता है. अगर पेट में जलन, उलझन, उल्टी या अपच जैसा लगता है, तो इसे सिर्फ गैस या एसिडिटी न मानें. ऐसे लक्षण कई बार हार्ट अटैक के दौरान भी दिखाई देते हैं. पांचवें लक्षण की बात करें, तो इसमें पसीना आना या बेचैनी होना शामिल है. अचानक ठंडा पसीना आना, चिपचिपी त्वचा या बिना वजह घबराहट. ये भी हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत हैं. इनके अलावा एक और लक्षण यह है कि नींद में दिक्कत या बेचैन नींद. अगर आप बार-बार रात में जागती हैं या पूरी नींद के बाद भी थकान रहती है, तो यह भी शरीर का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है.

साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है?

कई बार महिलाओं को साइलेंट हार्ट अटैक होता है, यानी ऐसा अटैक जिसमें कोई तेज या साफ लक्षण नहीं दिखते. लोग इसे थकान, अपच या तनाव समझकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन बाद में जांच में पता चलता है कि दिल को नुकसान पहुंच चुका है.

क्यों महिलाओं में लक्षण अलग होते हैं?

महिलाओं के शरीर और हार्मोन में बदलाव की वजह से उनके लक्षण अलग दिखाई देते हैं. कई बार ब्लॉकेज न होते हुए भी दिल की छोटी नसें प्रभावित होती हैं, जिससे दर्द या भारीपन महसूस होता है. कुछ मामलों में स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन नाम की स्थिति भी कारण बनती है, खासकर लड़कियों या प्रसव के बाद की महिलाओं में. इसके अलावा, कई बार डॉक्टर भी महिलाओं के लक्षणों को तनाव या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसे "Yentl Syndrome" कहा जाता है.

इसे भी पढ़ें: Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
Heart Attack In Women Signs Of Heart Attack In Women Heart Attack Signs In Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement

वीडियोज

Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
UPSC ने जारी किया IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड करें
UPSC ने जारी किया IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड करें
ट्रैवल
Indian Youth Exploring World: कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज
कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो
भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget