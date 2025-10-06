हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?

Hormonal Contraception: गर्भनिरोधक दवाओं को लेकर समय समय पर तमाम बातें होती रहती हैं. अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे मोटापा बढ़ता है. चलिए इसके पीछे की सच्चाई आपको बताते हैं,

By : सोनम | Updated at : 06 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Birth Control Pills : अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं लंबे समय से गर्भनिरोधक दवाइयों का उपयोग करती आ रही हैं. लेकिन गर्भनिरोधक गोलियों को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं. कई लोग कहते हैं कि इससे शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है, तो कई लोगों का तर्क यह रहता है कि इससे शादियां बर्बाद हो जाती हैं. अब इसमें एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि इससे महिलाओं में मोटापा बढ़ रहा है. इसको लेकर शिकायतें आ रही हैं कि जो महिलाएं लगातार गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग कर रही हैं, उनको मोटापे की शिकायत हो रही है. यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं इसका उपयोग करने से हिचकिचा रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि क्या सच में गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोग से महिलाओं में वजन बढ़ रहा है.

क्या सच में बढ़ रहा है वजन?

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक इस पर जितने भी रिसर्च किए गए हैं, कहीं भी यह नहीं मिला है कि इससे वजन बढ़ रहा है. अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की बात करें, तो वे कंबाइंड होर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन होते हैं. इसमें पिल, पैच और रिंग शामिल हैं. इस बात के बहुत कम सबूत मिलते हैं कि इनसे मोटापा बढ़ता है. अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी की मारिया गैलो बताती हैं कि यह इंसान का खुद का विचार है कि इससे वजन बढ़ता है. इंसान का वजन लगभग हर साल औसतन आधा किलो बढ़ता है. इसकी शुरुआत एडल्ट होते ही हो जाती है. ऐसे में इस बीच अगर कोई दवा का उपयोग करता है, तो वह इसकी सारी जिम्मेदारी दवा पर डाल देता है कि दवा खाने से वजन बढ़ रहा है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

अमेरिका की Cochrane Database of Systematic Reviews में पब्लिश एक रिसर्च में 49 क्लिनिकल ट्रायल्स की एक रिपोर्ट तैयार की गई. इन रिसर्च में गर्भनिरोधक दवा के उपयोग से वजन बढ़ने का प्रमाण बहुत कमजोर मिला. अगर इसको सरल शब्दों में समझा जाए, तो यह कहना गलत होगा कि इससे महिलाओं का वजन बढ़ता है. Reproductive Access Project के अनुसार, ज्यादातर रिसर्च इस मिथक को खारिज करते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन दवाओं का असर महिलाओं पर जरूर होता है, लेकिन मोटापे के तौर पर हो, यह जरूरी नहीं है. जैसे कि 2009 में टेक्सास की ए ऐंड एम यूनिवर्सिटी के स्टीवेन रीचमैन ने इसके उपयोग से महिलाओं की मांसपेशियों पर असर देखा. इन सब डर के बीच ज्यादातर महिलाओं का मानना है कि इतना रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वे बिना किसी डर के शारीरिक संबंध बना सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 01:08 PM (IST)
Birth Control Pills Birth Control Pills Weight Gain Hormonal Contraception Side Effects
