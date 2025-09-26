Diet Tips for Men: 30 साल की उम्र पुरुषों के जीवन में एक ऐसा मोड़ होती है, जब शरीर में छोटे-छोटे बदलाव शुरू हो जाते हैं. पहले आप बिना ज्यादा ध्यान दिए भी स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब शरीर की मेटाबॉलिज़्म धीमी होने लगती है, ऊर्जा कम होती है और रोगों का खतरा बढ़ जाता है. इस उम्र में यदि आप अपनी डाइट और खाने-पीने की आदतों पर ध्यान नहीं देंगे, तो जल्दी ही उम्र का असर दिखने लगेंगे.

डॉ. सतीश गुप्ता का कहना है कि, 30 की उम्र के बाद पुरुषों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद जरूरी है. अगर इस उम्र में प्रोटीन, हरी सब्जियां और हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल नहीं किया गया तो मसल मास घटने लगता है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और उम्र के असर जल्दी दिखने लगते हैं.

अधिक प्रोटीन, कम कार्ब्स

30 के बाद मांसपेशियों की ताकत बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. इसलिए प्रोटीन का सेवन बढ़ाना जरूरी है. अंडे, दालें, मूंगफली, चिकन और मछली जैसी चीजें मसल बिल्डिंग में मदद करती हैं. वहीं रिफाइंड कार्ब्स और जंक फूड को कम करें. यह न सिर्फ वजन बढ़ने से बचाएगा, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज रखेगा.

हरी सब्जियों और फलों को दें प्रमुखता

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. इसलिए हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली और मौसमी फल शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा जवान रहती है और रोगों का खतरा कम होता है.

पानी और हाइड्रेशन पर ध्यान

30 के बाद शरीर में पानी की कमी जल्दी होने लगती है. दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी पीना जरूरी है. यह त्वचा को नमी देगा, पाचन सही रखेगा और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालेगा.

हेल्दी फैट्स को करें शामिल

ऑलिव ऑयल, बादाम, अखरोट और एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स मस्तिष्क और हृदय के लिए अच्छे हैं. ट्रांस फैट और बहुत अधिक तैलीय खाने से दूर रहें, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं.

चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी

मिठाई, केक, कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. इनसे वजन बढ़ता है, मेटाबॉलिज़्म धीमा होता है और त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं.

समय पर और संतुलित भोजन

भोजन को स्किप न करें और रात में भारी खाना खाने से बचें. दिन में छोटे-छोटे और संतुलित भोजन लेने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और शरीर की एनर्जी बनी रहती है.

30 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए सही डाइट अपनाना सिर्फ वजन घटाने या मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह उम्र के असर को धीमा करने और लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप आज से ही अपने खाने-पीने की आदतों में बदलाव लाते हैं तो 40 और 50 की उम्र में भी आप स्वस्थ, तंदरुस्त और ऊर्जावान बने रह सकते हैं.

