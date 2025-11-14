Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण बढ़ जाता है. इस बार हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं. दिवाली के बाद से ही इस बार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सुबह-शाम कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा है. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के भी पार पहुंच गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है. इस माहौल में जहां लोगों में सांस संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है, वहीं बड़ी संख्या में लोग आंखों में जलन, चुभन और पानी आने जैसी दिक्कतों से भी जूझने लगते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सीधे आंखों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में अगर आपकी भी आंखें खराब हो रही है तो आपको कौन से जरूरी उपाय अपनाने चाहिए.



प्रदूषण आंखों पर कैसे डालता है असर?



दिल्ली की हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे छोटे कण बहुत खतरनाक होते हैं. यह कण इतने छोटे होते हैं कि सीधे आंखों की सतह तक पहुंचकर कंजंक्टिवा और कॉर्निया पर जमा हो जाते हैं. इससे सूजन, खुजली, जलन और पानी आने जैसे समस्या शुरू हो जाती है. वहीं लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से ड्राई आई सिंड्रोम, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और यहां तक की आंखों के इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों और बुजुर्गों में यह असर ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उनकी आंखें ज्यादा संवेदनशील होती है.



आंखों को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं यह उपाय



1. प्रदूषण में सनग्लासेस और काले चश्मे का यूज करें



प्रदूषण से आंखों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी उपाय अपनाने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्रदूषण में जब भी आप बाहर निकले अपनी आंखों को धूल और धुएं से बचाए. इसके लिए सनग्लासेस या बड़े साइज के काले चश्मे यूज करें. वहीं अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो हेलमेट में ट्रांसपेरेंट ग्लास शील्ड लगवाए, जिससे हवा सीधे आंखों में न जाए और एलर्जी और जलन से बचाव हो.



2. लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालें



बाहर फैली प्रदूषित हवा आंखों की नमी को कम कर देती है. जिससे आंखों में जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो जाती है. इससे बचने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आंखों में डालें.



3. दिन में दो बार आंखों को ठंडे पानी से धोएं



अगर पॉल्यूशन के समय में आपको भी आंखों में जलन और सूजन महसूस हो तो आपको आंखों को दिन में दो बार ठंडे पानी से धोना चाहिए. इसके अलावा आप आंखों पर आईस पैक सिकाई भी कर सकते हैं. इससे आंखों की सूजन कम होती है और जलन से भी राहत मिलती है. हालांकि इसमें ध्यान रखें कि आप आईस पैक को सीधे आंखों पर न लगाएं.



4. आंखों को रगड़ने से बचें



कई बार ज्यादा धुएं की वजह से आंखों में जलन बढ़ जाती है और चुभन की भी शिकायत रहती है. ऐसे में लोग आंखों को रगड़ने लगते हैं. जिससे कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी आंखों में खुजली हो तो आंखों को रगड़े नहीं बल्कि उन्हें पानी से धो लें.



5. डॉक्टर को कब दिखाएं?



अगर प्रदूषण के दौरान आपकी आंखों में लगातार जलन, धुंधलापन, सूजन, तेज दर्द और आंखों से लगातार पानी आने जैसी समस्याएं बनी रहे तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. क्योंकि सही समय पर इलाज न मिलने से इंफेक्शन फैल सकता है और इससे आपकी आंखों की दृष्टि पर भी असर पड़ सकता है. वहीं बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में ड्रॉप यूज करने से भी बचें.

