Ways to Prevent Shock: धमाके के बाद सदमे में चला गया है कोई अपना, ऐसे कर सकते हैं उसकी मदद

Ways to Prevent Shock: धमाके के बाद सदमे में चला गया है कोई अपना, ऐसे कर सकते हैं उसकी मदद

How to Recover from Shock: सोमवार की शाम दिल्ली धमाकों से दहल गया. लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोग मारे गए. चलिए आपको बताते हैं कि इस तरह के मामले में अगर किसी को सदमा आता है, तो क्या करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Nov 2025 02:58 AM (IST)
What to do During Shock: सोमवार की शाम दिल्ली धमाकों से दहल गया. लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोग मारे गए और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए. घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक, हर तरफ चीखें और पुकार सुनाई दे रहीं थीं. आसपास के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह क्या हो गया. कई लोग जो वहां मौजूद थे, वे सदमे में चले गए और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे. चलिए आपको बताते हैं कि अगर धमाके के बाद आपको कोई अपना सदमे में चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए. 

शॉक लगने पर क्या करना चाहिए?

mayoclinic के अनुसार, शॉक एक गंभीर स्थिति होती है, जो शरीर में अचानक रक्त प्रवाह कम होने के कारण होती है. यह स्थिति किसी हादसे, हीट स्ट्रोक, अत्यधिक खून बहने, एलर्जिक रिएक्शन, इंफेक्शन, जहर या गहरी जलन जैसी वजहों से भी हो सकती है. जब शरीर में पर्याप्त रक्त या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो दिल, दिमाग और दूसरे अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है.

कब होती है डॉक्टर की जरूरत?

अगर किसी व्यक्ति में शॉक के लक्षण दिख रहे हों, तो तुरंत 108 या अपनी स्थानीय आपातकालीन सेवा को कॉल करें.

शॉक के लक्षण

शॉक के लक्षण परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल हैं-

  • ठंडी और पसीने से भरी त्वचा
  • त्वचा का पीला या राख जैसा रंग
  • होंठ या नाखूनों का नीला पड़ना
  • तेज धड़कन
  • तेज सांसें
  • उल्टी या जी मिचलाना
  • आंखों की पुतलियों का फैल जाना
  • कमजोरी या थकावट महसूस होना
  • चक्कर आना या बेहोश हो जाना
  • बेचैनी या व्यवहार में बदलाव, जैसे घबराहट या भ्रम

क्या करें?

  • आपातकालीन सेवा को कॉल करने के बाद ये कदम तुरंत उठाएं:
  • व्यक्ति को लेटाएं और उसके पैर हल्के ऊपर उठाएं अगर इससे दर्द या चोट न बढ़े.
  • उसे ज्यादा हिलने-डुलने न दें.
  • अगर वह सांस नहीं ले रहा या हरकत नहीं कर रहा, तो CPR शुरू करें.
  • उसके कपड़े ढीले कर दें और जरूरत हो तो कंबल ओढ़ा दें ताकि शरीर का तापमान बना रहे.
  • अगर व्यक्ति को उल्टी आ रही है या मुंह से खून निकल रहा है, और रीढ़ की हड्डी में चोट का शक नहीं है, तो उसे करवट दिला दें ताकि दम न घुटे.

क्या न करें?

  • व्यक्ति को कुछ भी खाने या पीने न दें.
  • बिना जरूरत के उसे हिलाएं या स्थान बदलें नहीं.

इसे भी पढ़ें- Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 02:58 PM (IST)
