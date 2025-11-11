What to do During Shock: सोमवार की शाम दिल्ली धमाकों से दहल गया. लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोग मारे गए और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए. घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक, हर तरफ चीखें और पुकार सुनाई दे रहीं थीं. आसपास के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह क्या हो गया. कई लोग जो वहां मौजूद थे, वे सदमे में चले गए और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे. चलिए आपको बताते हैं कि अगर धमाके के बाद आपको कोई अपना सदमे में चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए.

शॉक लगने पर क्या करना चाहिए?

mayoclinic के अनुसार, शॉक एक गंभीर स्थिति होती है, जो शरीर में अचानक रक्त प्रवाह कम होने के कारण होती है. यह स्थिति किसी हादसे, हीट स्ट्रोक, अत्यधिक खून बहने, एलर्जिक रिएक्शन, इंफेक्शन, जहर या गहरी जलन जैसी वजहों से भी हो सकती है. जब शरीर में पर्याप्त रक्त या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो दिल, दिमाग और दूसरे अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है.

कब होती है डॉक्टर की जरूरत?

अगर किसी व्यक्ति में शॉक के लक्षण दिख रहे हों, तो तुरंत 108 या अपनी स्थानीय आपातकालीन सेवा को कॉल करें.

शॉक के लक्षण

शॉक के लक्षण परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल हैं-

ठंडी और पसीने से भरी त्वचा

त्वचा का पीला या राख जैसा रंग

होंठ या नाखूनों का नीला पड़ना

तेज धड़कन

तेज सांसें

उल्टी या जी मिचलाना

आंखों की पुतलियों का फैल जाना

कमजोरी या थकावट महसूस होना

चक्कर आना या बेहोश हो जाना

बेचैनी या व्यवहार में बदलाव, जैसे घबराहट या भ्रम

क्या करें?

आपातकालीन सेवा को कॉल करने के बाद ये कदम तुरंत उठाएं:

व्यक्ति को लेटाएं और उसके पैर हल्के ऊपर उठाएं अगर इससे दर्द या चोट न बढ़े.

उसे ज्यादा हिलने-डुलने न दें.

अगर वह सांस नहीं ले रहा या हरकत नहीं कर रहा, तो CPR शुरू करें.

उसके कपड़े ढीले कर दें और जरूरत हो तो कंबल ओढ़ा दें ताकि शरीर का तापमान बना रहे.

अगर व्यक्ति को उल्टी आ रही है या मुंह से खून निकल रहा है, और रीढ़ की हड्डी में चोट का शक नहीं है, तो उसे करवट दिला दें ताकि दम न घुटे.

क्या न करें?

व्यक्ति को कुछ भी खाने या पीने न दें.

बिना जरूरत के उसे हिलाएं या स्थान बदलें नहीं.

