हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?

क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?

अगर दाना बढ़ने लगे, उसमें दर्द होने लगे या मवाद भर जाए, तो यही छोटी सी समस्या बाल तोड़ बन जाती है. कई लोग इसे छोटी बात मानकर अनदेखा कर देते हैं.

01 Nov 2025 06:53 AM (IST)
अक्सर आपने देखा होगा कि कभी-कभी स्किन पर छोटा-सा दाना या फोड़ा निकल आता है, जो लाल या सफेद रंग का होता है. शुरुआत में वह बहुत मामूली लगता है. जिसमें बस हल्की सी खुजली या जलन महसूस होती है. लेकिन अगर वह दाना बढ़ने लगे, उसमें दर्द होने लगे या मवाद भर जाए तो यही छोटी सी समस्या बाल तोड़ बन जाती है. कई लोग इसे छोटी बात मानकर अनदेखा कर देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यह मामूली फोड़ा भी गंभीर रूप ले सकता है. तो आइए जानते हैं आखिर बाल तोड़ होता क्या है, किस स्टेज में ये खतरनाक बन सकता है और क्या यह मौत का कारण भी बन सकता है? 

बाल तोड़ क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या?

बाल तोड़ या फोड़ा एक स्किन इंफेक्शन है, जो बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल में होता है. जब किसी वजह से बाल की जड़ में बैक्टीरिया या फंगस घुस जाते हैं, तो वहां सूजन और मवाद बनने लगता है. यह दिखने में पिंपल जैसा होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा और दर्दनाक होता है. बाल तोड़ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. जैसे गर्दन, पीठ, जांघ, बगल बों के पास, बस हथेलियों और तलवों पर नहीं होता है. 

यह समस्या ज्यादातर स्टैफिलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है. यह बैक्टीरिया हमारी स्किन पर सामान्य रूप से मौजूद रहता है, लेकिन जब यह स्किन के अंदर चला जाता है तो संक्रमण फैला देता है. इसके कुछ आम कारण बार-बार शेविंग या वैक्सिंग करना, टाइट कपड़े पहनना जिससे हवा न लग सके, पसीना ज्यादा आना और सफाई न रखना, डायबिटीज या कमजोर इम्यून सिस्टम होना हैं.

किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?

1. पहली स्टेज - शुरुआत में बाल तोड़ एक छोटे लाल दाने के रूप में दिखता है. हल्की खुजली या जलन होती है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है. अगर इस स्टेज पर साफ-सफाई रखी जाए और गर्म पानी की सिकाई की जाए, तो यह खुद ही ठीक हो सकता हैय

2. दूसरी स्टेज - धीरे-धीरे दाने के अंदर मवाद भरने लगता है. जगह लाल और सूजी हुई दिखती है, और छूने पर दर्द बढ़ जाता है. कभी-कभी बुखार या कमजोरी भी महसूस हो सकती है. इसमें दवा या एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ सकती है. 

3. तीसरी स्टेज -  अगर फोड़े का इलाज न किया जाए, तो संक्रमण गहराई तक फैल सकता है. स्किन के नीचे मवाद की थैली बन जाती है, जिसे स्किन एब्सेस कहा जाता है. यह बहुत दर्दनाक होता है और कभी-कभी हॉस्पिटल में जाकर मवाद निकालना पड़ता है. 

क्या बाल तोड़ से मौत हो सकती है?

ज्यादातर मामलों में बाल तोड़ से मौत नहीं होती, क्योंकि यह एक सामान्य स्किन इंफेक्शन है. लेकिन, अगर इंफेक्शन गहराई तक चला जाए और इलाज न मिले, तो यह ब्लड इंफेक्शन या स्किन के नीचे फैलने वाले एब्सेस का कारण बन सकता है जो गंभीर स्थिति है. डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी, या पुराना संक्रमण होने पर इसका खतरा बढ़ जाता है.हालांकि यह स्थिति बहुत ही रेयर होती है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. 
 
Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

01 Nov 2025 06:53 AM (IST)
