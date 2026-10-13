Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकेवल 6 महीने में कैंसर को कैसे दें मात? आज से ही फॉलो करें ये टिप्स

केवल 6 महीने में कैंसर को कैसे दें मात? आज से ही फॉलो करें ये टिप्स

कैंसर से जंग में 6 महीने क्यों हो सकते हैं अहम? रोजमर्रा की किन 3 गलतियों को सुधारकर मरीज अपनी रिकवरी की राह को बेहतर बना सकते हैं? जानें जरूरी बातें!

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Oct 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

कैंसर का नाम सुनते ही मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं. मरीज और उसके परिवार के लिए यह समय शारीरिक के साथ-साथ मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे में सही इलाज, पौष्टिक आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है. आप कुछ च3ईजन का विशेष ध्यान रख कर कैंसर से  जल्दी रिकवरी कर सकते हैं जाने क्या है वह टिप्स

सबसे पहले विशेषज्ञ से लें सलाह

गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल के डॉ. एसके अग्रवाल के मुताबिक, कैंसर के इलाज में सबसे जरूरी कदम सही समय पर विशेषज्ञ से संपर्क करना है. कैंसर के प्रकार और स्टेज के अनुसार डॉक्टर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी या दूसरी उपचार की सलाह देते हैं. हर मरीज के लिए एक ही तरह का इलाज प्रभावी हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए किसी दूसरे मरीज का अनुभव सुनकर अपना इलाज बदलना या घरेलू नुस्खों के भरोसे रहना नुकसानदायक होता है. डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं और उपचार समय पर लेना जरूरी है

यह भी पढ़ें : Health Helpline Number: फ्री इलाज और सस्ती दवा चाहिए? इन 2 नंबरों से तुरंत मिलेगी मदद

आहार से शरीर को दें ताकत

कैंसर के इलाज के दौरान शरीर को पर्याप्त पोषण देना जरूरी होता है. फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, दूध, अंडे और प्रोटीन के दूसरे स्रोत जरूरत के अनुसार आहार में शामिल करें. मरीज की पोषण संबंधी जरूरतें इलाज और उसके नुकसान के हिसाब से बदल सकती हैं. कुछ मरीजों को पर्याप्त कैलोरी और प्रोटीन की जरूरत होती है, जबकि कुछ को खाने या निगलने में परेशानी होती है. ऐसे में डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से डाइट बनाएं. बिना सलाह के सप्लीमेंट या बहुत सख्त डाइट शुरू न करें.

हल्की सैर या एक्सरसाइज से रखें ख्याल 

मरीज अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर या एक्सरसाइज कर सकता है. इससे ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत और डेली लाइफ की एक्टिविटीज बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है. पर्याप्त आराम, तनाव कम करने के तरीके और परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण हैं. इलाज पूरा होने के बाद भी डॉक्टर के बताए समय पर फॉलो-अप जांच कराना जरूरी है. इन जांचों से स्वास्थ्य पर नजर रखने और किसी समस्या का समय पर पता लगाने में मदद मिलती है. 

Disclaimer: कैंसर को केवल छह महीने में पूरी तरह ठीक करने का कोई सामान्य फॉर्मूला नहीं है. बीमारी का प्रकार, उसकी स्टेज और मरीज की सेहत के आधार पर डॉक्टर द्वारा इलाज की योजना बनाई जाती है. एक बार किसी भी रूटीन को फॉलो करने से पहले डॉक्टर से बात करें.

यह भी पढ़ें : लॉन्ग कोविड का नया खतरा, मुंह और फेफड़ों के बैक्टीरिया में दिखे बड़े बदलाव

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
दांतों की झनझनाहट को इन घरेलू तरीकों से करें कम, ऐसे मिलेगा आराम
दांतों की झनझनाहट को इन घरेलू तरीकों से करें कम, ऐसे मिलेगा आराम
हेल्थ
अस्पतालों में इलाज का खर्च होगा सार्वजनिक, केंद्र का राज्यों को निर्देश
अस्पतालों में इलाज का खर्च होगा सार्वजनिक, केंद्र का राज्यों को निर्देश
हेल्थ
आयुष्मान घोटाला; MP के 71 अस्पतालों के 12 करोड़ के क्लेम संदिग्ध
आयुष्मान घोटाला; MP के 71 अस्पतालों के 12 करोड़ के क्लेम संदिग्ध
हेल्थ
इन सर्दियों में रूखी न हो स्किन, इसके लिए अभी से करें ये काम
इन सर्दियों में रूखी न हो स्किन, इसके लिए अभी से करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
विपक्ष की चाय पर चर्चा...आम आदमी का बढ़ेगा खर्चा? सटीक विश्लेषण
Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...
INDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...
बिहार
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
इंडिया
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की हुई मांग, गौतम गंभीर के 'करीबी' ने बताया प्लान
वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की हुई मांग, गौतम गंभीर के 'करीबी' ने बताया प्लान
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
इंडिया
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget