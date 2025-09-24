Calcium Deficiency Effects: कैल्शियम हमारे शरीर के लिए नींव की तरह है. जब यह मजबूत होती है तो पूरी इमारत टिकी रहती है, लेकिन जब यह कमजोर होती है तो धीरे-धीरे ढहने लगती है. वहीं डॉ. शालिनी सिंह के अनुसार, कैल्शियम की कमी से शरीर में कई नकारात्मक बदलाव आते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है.

हड्डियां होती हैं कांच की तरह नाजुक

कैल्शियम की कमी से सबसे पहले असर हड्डियों पर पड़ता है. जब शरीर में calcium deficiency होती है, तो यह हड्डियों को कमजोर करना शुरू कर देता है, जिससे bone density घट जाती है. लंबे समय में यह osteoporosis का कारण बन सकता है, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि छोटी-सी चोट भी फ्रैक्चर का कारण बन सकती है.

मांसपेशियां देती हैं दर्द का संदेश

कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन की समस्या आम है. muscle cramps खासकर रात में और व्यायाम के दौरान हो सकती हैं. कैल्शियम मांसपेशियों के विस्तार में मदद करता है, इसकी कमी से मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं.

दांतों की चमक बनती है फीकी

dental health पर भी कैल्शियम की कमी का सीधा असर पड़ता है. दांतों के इनेमल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और इसकी कमी से दांत कमजोर होकर सड़ने लगते हैं. इसके अलावा मसूड़ों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

दिल की धड़कन बनती है अनियमित

कैल्शियम हृदय की सेहत के लिए भी अत्यंत जरूरी है. इसकी कमी से blood pressure अनियमित हो सकता है और दिल की धड़कनें बिगड़ सकती हैं. cardiovascular health पर इसका प्रभाव लंबे समय में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है.

दिमाग पर पड़ता है असर

कैल्शियम की कमी से memory loss, चिड़चिड़ापन और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. neurological symptoms में सुस्ती और एकाग्रता की कमी भी शामिल है.

कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए क्या लें

कैल्शियम की कमी दूर करना है तो दूध, दही, पनीर, पालक, संतरा, बादाम खाना शुरू कर दें. ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो रोजाना पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लें और जरूरत पड़ने पर supplements की सलाह विशेषज्ञ से लें. स्वस्थ रहने के लिए कैल्शियम का महत्व कभी नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

