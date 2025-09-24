हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBanyan Leaves Health Benefits: सुबह खाली पेट बरगद के पत्ते खाने से ठीक हो जाती है यह बीमारी, जानें कितना मिलता है फायदा?

Banyan Leaves Health Benefits: सुबह खाली पेट बरगद के पत्ते खाने से ठीक हो जाती है यह बीमारी, जानें कितना मिलता है फायदा?

Empty Stomach Remedies: हिंदू धर्म और भारत में बरगद के पेड़ को खास महत्व दिया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे आपके लिए फायदेमंद है और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Sep 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

Banyan Leaves: बरगद का पेड़ भारतीय संस्कृति में आस्था, परंपरा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है. इसे ‘वटवृक्ष’ भी कहा जाता है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है. आयुर्वेद में बरगद की जड़, छाल, पत्ते और दूधिया रस का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है. खासतौर पर सुबह खाली पेट बरगद के पत्तों का सेवन करने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

1. डायबिटीज में लाभकारी

बरगद के पत्तों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. सुबह खाली पेट इसके 2-3 नरम पत्तों को चबाने या इनका रस पीने से डायबिटीज रोगियों को फायदा मिल सकता है. इससे इंसुलिन का स्तर संतुलित रहता है और शुगर स्पाइक्स कम होते हैं.

2. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

खाली पेट बरगद के पत्ते चबाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. यह पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है. फाइबर की अच्छी मात्रा पाचन को सही रखती है और कब्ज की परेशानी से राहत मिलती है.

3. महिलाओं की समस्याओं में कारगर

आयुर्वेद के अनुसार, बरगद के पत्ते और दूधिया रस महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को कम करने में फायदेमंद माने जाते हैं. नियमित सेवन करने पर पीरियड्स की अनियमितता दूर होती है और गर्भधारण में भी मदद मिल सकती है.

4. हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत

बरगद के पत्तों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. सुबह खाली पेट पत्तों का सेवन करने से गठिया और जोड़ों के दर्द में भी लाभ मिल सकता है.

5. त्वचा रोगों से बचाव

बरगद के पत्तों का रस शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे त्वचा पर मौजूद दाग-धब्बे और फुंसियां कम होती हैं. यह खून को साफ करने का काम करता है और त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखता है.

6. इम्यूनिटी बढ़ाता है

बरगद के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं. इनका सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को इंफेक्शन से बचाता है.

सेवन का तरीका

  • सुबह खाली पेट 2-3 नरम पत्ते तोड़कर अच्छी तरह धो लें और चबा लें.
  • चाहें तो इन पत्तों का रस निकालकर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं.
  • नियमित 15-20 दिन तक इसका सेवन करने से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

सावधानियां

  • गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें.
  • किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से परामर्श लेकर ही बरगद के पत्तों का उपयोग करें.
  • जरूरत से ज्यादा सेवन करने से उल्टा असर भी हो सकता है.

बरगद के पत्ते आयुर्वेद में औषधि की तरह काम करते हैं. सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्या, हड्डियों का दर्द, त्वचा रोग और इम्यूनिटी की कमजोरी जैसी परेशानियों में लाभ मिल सकता है. लेकिन सेवन हमेशा सीमित मात्रा में और एक्सपर्ट की सलाह से करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Earphone Side Effects: क्या दिनभर लगाएं रहते हैं ईयरफोन? धीरे-धीरे घट रही आपकी सुनने की क्षमता

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 24 Sep 2025 12:29 PM (IST)
Tags :
Banyan Leaves Banyan Leaves Health Benefits Empty Stomach Remedies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
झारखंड
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
झारखंड
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget