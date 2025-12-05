8 घंटे की लगातार नींद या दो हिस्सों में सोना, क्या है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद?

इसके अलावा ज्यादातर लोग रात में दो से चार बार बिना महसूस किए जागते हैं. वहीं यह आदत उस समय समस्या बन जाती है, जब जागने का समय बहुत बढ़ने लगे और कुल नींद में परेशानी आए. लंबे समय तक जागना तनाव, खराब आदतों या स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है.