हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSattu Benefits In Summer: गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू

Sattu Benefits In Summer: गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू

Benefits Of Drinking Sattu Daily: सत्तू आज भी गर्मी से राहत देने वाले सबसे असरदार देसी सुपरफूड्स में गिना जाता है. यह लू, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं से बचाने में भी मदद करता है. 

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 24 May 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

How Sattu Helps Protect The Body From Heatwave: गर्मियों की शुरुआत होते ही लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए तरह-तरह के ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं. कोई कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेता है तो कोई पैकेट वाले जूस का. लेकिन बिहार का पारंपरिक सत्तू आज भी गर्मी से राहत देने वाले सबसे असरदार देसी सुपरफूड्स में गिना जाता है. खास बात यह है कि यह सिर्फ शरीर को ठंडक ही नहीं देता, बल्कि लू, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं से बचाने में भी मदद करता है. 

क्यों है सत्तू का ड्रिंक खास?

सत्तू भुने हुए चने से तैयार किया जाता है और लंबे समय से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मियों के सबसे भरोसेमंद पेय के रूप में इस्तेमाल होता आया है. अब हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसे नेचुरल एनर्जी ड्रिंक मान रहे हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखते हैं. 

गर्मी के मौसम में क्यों है फायदेमंद?

गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए तेजी से पानी और मिनरल्स निकलने लगते हैं. यही वजह है कि कई लोगों को थकान, चक्कर, डिहाइड्रेशन और लू जैसी समस्याएं होने लगती हैं. सत्तू इन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं. Artemishospitals के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सत्तू की तासीर ठंडी मानी जाती है. जब इसे ठंडे पानी, नींबू या छाछ के साथ मिलाकर पिया जाता है, तो यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि गांवों में खेतों में काम करने वाले लोग आज भी तेज धूप में निकलने से पहले सत्तू पीना पसंद करते हैं.

इसे भी पढ़ें: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी

सत्तू पीने के क्या होते हैं फायदे?

सिर्फ ठंडक ही नहीं, सत्तू पेट के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज, गैस व एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. यही वजह है कि गर्मियों में भारी और तली-भुनी चीजों की जगह लोग सत्तू का सेवन ज्यादा करते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि सत्तू ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज मरीज भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

हालांकि एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सत्तू हमेशा सही मात्रा में ही पीना चाहिए. जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर कुछ लोगों को पेट फूलना या गैस जैसी दिक्कत हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- दिन में आसमान से बरस रही आग, रातों की भी उड़ी नींद, डॉक्टर से जानें यह कितना खतरनाक?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 24 May 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Sattu Benefits Sattu Benefits In Summer Bihar Sattu Drink
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Sattu Benefits In Summer: गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू
गर्मियों में वरदान है बिहार का सत्तू, इस तरह पिएंगे तो शरीर के पास आने से भी डरेगी लू
हेल्थ
Tulsi Gabbard Bone Cancer: तुलसी गबार्ड के पति को हुआ बोन कैंसर, जानें यह कितना खतरनाक और इसके लक्षण?
तुलसी गबार्ड के पति को हुआ बोन कैंसर, जानें यह कितना खतरनाक और इसके लक्षण?
हेल्थ
Extreme Heat: रात की गर्मी दिन की धूप से भी ज्यादा खतरनाक! डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
रात की गर्मी दिन की धूप से भी ज्यादा खतरनाक! डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
हेल्थ
Melanoma Skin Cancer: UK में तेजी से बढ़ रहे मेलानोमा स्किन कैंसर के मामले, जानिए कितना खतरनाक है यह कैंसर?
UK में तेजी से बढ़ रहे मेलानोमा स्किन कैंसर के मामले, जानिए कितना खतरनाक है यह कैंसर?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, अब आया क्लब का रिएक्शन, जानें क्या कहा? 
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, अब आया क्लब का रिएक्शन, जानें क्या कहा? 
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
यूटिलिटी
Gold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
ट्रेंडिंग
Google जॉब की खबर सुनते ही मां छलक पड़े आंसू… बेटे की सफलता पर इमोशनल हुए मां-बाप
Google जॉब की खबर सुनते ही मां छलक पड़े आंसू… बेटे की सफलता पर इमोशनल हुए मां-बाप
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget