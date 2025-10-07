हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow To Relieve Indigestion Naturally: खाना खाने के बाद फूलने लगता है पेट, डाइट में शामिल कर लें ये फूड्स

How To Relieve Indigestion Naturally: खाना खाने के बाद फूलने लगता है पेट, डाइट में शामिल कर लें ये फूड्स

Reduce Bloating:आजकल गैस और अपच की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है, इसके पीछे कारण यह है कि हम कुछ भी खा ले रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे राहत कैसे मिलेगा.

By : सोनम | Updated at : 07 Oct 2025 04:49 PM (IST)
Foods That Reduce Bloating: दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसको खाना खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत रहती है. ऐसा गलत खानपान और एक लिमिट से ज्यादा खाने के चलते भी होता है और कभी-कभी यह कई बीमारियों के चलते भी होता है. हालांकि इनमें सबसे बड़ा कारण जो है, वह है गलत खानपान, गैस, अपच या पानी की कमी. यह एक ऐसी समस्या है कि अगर आपको रात में हुई तो आपको सोने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा दिन में होने के बाद आपका पूरा रूटीन इससे प्रभावित हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप किन फूड्स की मदद से इस दिक्कत को खत्म कर सकते हैं.

किन फूड्स से हो सकता है फायदा?

इस समस्या से बचने के लिए आप कई तरह के फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपको ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं. इसमें पहले नम्बर पर अदरक आता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखते हैं, जिससे पेट गैस या पेट फूलने की समस्या से हमें राहत मिलती है. अगर आप अदरक शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास कई दूसरे विकल्प होते हैं, जैसे कि –

दही

अगर आप अपनी डाइट में अदरक को नहीं शामिल करना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा विकल्प दही का है. इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो आंतों को हेल्दी रखता है. इस तरह जब हमारी आंतें हेल्दी रहती हैं, तो फिर आपका डाइजेशन बढ़िया रहता है. दही के सेवन से यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे गैस और अपच की दिक्कत दूर होती है.

इनको भी अपना सकते हैं आप

आपके पास एक विकल्प खीरे का भी है. इसको सलाद और कई दूसरे तरीके से खाया जाता है. इसमें 95 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और पेट में सूजन को कम करने में मदद करता है. खीरे के अलावा आप केला खा सकते हैं. इसमें पोटैशियम भरपूर होता है, तो यह बॉडी में सोडियम के लेवल को मेंटेन रखता है और इससे गैस और अपच की समस्या दूर होती है. आप पपीते को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके पास सौंफ का भी विकल्प होता है, जिसमें प्राकृतिक एंटी-स्पास्मोडिक गुण होते हैं. यह पेट में अपच और गैस के साथ-साथ कई दिक्कतों का समाधान करता है. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिससे आपको गैस या अपच की दिक्कत हो रही है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 04:49 PM (IST)
