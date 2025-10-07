Foods That Reduce Bloating: दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसको खाना खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत रहती है. ऐसा गलत खानपान और एक लिमिट से ज्यादा खाने के चलते भी होता है और कभी-कभी यह कई बीमारियों के चलते भी होता है. हालांकि इनमें सबसे बड़ा कारण जो है, वह है गलत खानपान, गैस, अपच या पानी की कमी. यह एक ऐसी समस्या है कि अगर आपको रात में हुई तो आपको सोने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा दिन में होने के बाद आपका पूरा रूटीन इससे प्रभावित हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप किन फूड्स की मदद से इस दिक्कत को खत्म कर सकते हैं.

किन फूड्स से हो सकता है फायदा?

इस समस्या से बचने के लिए आप कई तरह के फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपको ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं. इसमें पहले नम्बर पर अदरक आता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखते हैं, जिससे पेट गैस या पेट फूलने की समस्या से हमें राहत मिलती है. अगर आप अदरक शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास कई दूसरे विकल्प होते हैं, जैसे कि –

दही

अगर आप अपनी डाइट में अदरक को नहीं शामिल करना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा विकल्प दही का है. इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो आंतों को हेल्दी रखता है. इस तरह जब हमारी आंतें हेल्दी रहती हैं, तो फिर आपका डाइजेशन बढ़िया रहता है. दही के सेवन से यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे गैस और अपच की दिक्कत दूर होती है.

इनको भी अपना सकते हैं आप

आपके पास एक विकल्प खीरे का भी है. इसको सलाद और कई दूसरे तरीके से खाया जाता है. इसमें 95 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और पेट में सूजन को कम करने में मदद करता है. खीरे के अलावा आप केला खा सकते हैं. इसमें पोटैशियम भरपूर होता है, तो यह बॉडी में सोडियम के लेवल को मेंटेन रखता है और इससे गैस और अपच की समस्या दूर होती है. आप पपीते को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके पास सौंफ का भी विकल्प होता है, जिसमें प्राकृतिक एंटी-स्पास्मोडिक गुण होते हैं. यह पेट में अपच और गैस के साथ-साथ कई दिक्कतों का समाधान करता है. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिससे आपको गैस या अपच की दिक्कत हो रही है.

