हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों का सुपरफूड: बथुआ खाने से किडनी और लिवर को मिलेगी नई जान, आचार्य बालकृष्ण ने बताए फायदे

सर्दियों का सुपरफूड: बथुआ खाने से किडनी और लिवर को मिलेगी नई जान, आचार्य बालकृष्ण ने बताए फायदे

Benefits of Eating Bathua: आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण ने सर्दियों में बथुआ खाने के ऐसे चमत्कारी फायदे बताए हैं, जिन्हें जानकर आप आज ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे. जानिए क्या है फायदे?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 01:07 PM (IST)
Benefits of Eating Bathua in Winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ स्वाद और सेहत का खजाना लेकर आता है. इस मौसम में बाजारों में हरी पत्तेदार सब्जियों की बहार आ जाती है. सरसों, मेथी और पालक के अलावा एक और साग है जो गुणों की खान है और वह है 'बथुआ'. आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण ने सर्दियों में बथुआ खाने के ऐसे चमत्कारी फायदे बताए हैं, जिन्हें जानकर आप आज ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे.

पोषक तत्वों का पावरहाउस 

बथुआ को सर्दियों का 'सुपरफूड' कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यह छोटा सा दिखने वाला हरा साग अमीनो एसिड, फाइबर और विटामिन्स का भंडार है. इसमें विटामिन A, B और C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा, बथुआ आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स से भी भरपूर होता है. यही कारण है कि भारतीय रसोई में ठंड के दिनों में बथुए का विशेष महत्व है.

 
 
 
 
 
A post shared by Acharya Balkrishna (@acharya_balkrishna)

आयुर्वेद की नजर में बथुआ 

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, बथुआ केवल एक सब्जी नहीं बल्कि औषधि है. यह शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है. आयुर्वेद में इसे पेट और पाचन तंत्र के लिए अमृत समान माना गया है.

किडनी और लिवर के लिए वरदान 

बथुआ का सबसे बड़ा फायदा हमारे शरीर के 'फिल्टर' यानी किडनी और लिवर को मिलता है. यह साग लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं. किडनी से जुड़ी समस्याओं में भी बथुआ राहत प्रदान करता है. इसका नियमित सेवन खून को साफ करता है, जिसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है. कील-मुंहासों से छुटकारा मिलता है और चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकने लगता है.

पाचन और हड्डियों को मजबूती 

जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, उनके लिए बथुआ रामबाण है. इसमें मौजूद फाइबर और पानी की अधिक मात्रा कब्ज को दूर कर पेट साफ करती है और पाचन क्रिया को सुधारती है. साथ ही, इसमें मौजूद विटामिन C और कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो शरीर में सूजन और चोट को जल्दी ठीक करने में सहायक हैं. आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बथुआ काफी कारगर है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं.

कैसे करें सेवन? 

बथुए को आप कई तरीकों से खा सकते हैं. इसका जूस खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा आप इसे दाल में मिलाकर, इसका रायता बनाकर या फिर इसके स्वादिष्ट पराठे बनाकर भी खा सकते हैं.

Published at : 05 Dec 2025 01:07 PM (IST)
