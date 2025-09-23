हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeart Attack Signs: पीठ में दर्द और बार-बार खांसी से हैं परेशान, कहीं कार्डियेक इमरजेंसी के करीब तो नहीं पहुंच गए आप

Heart Attack Signs: पीठ में दर्द और बार-बार खांसी से हैं परेशान, कहीं कार्डियेक इमरजेंसी के करीब तो नहीं पहुंच गए आप

Lung Infection: हम अक्सर पीठ में दर्द और बार- बार खांसी की दिक्कत को हल्के में लेकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे .

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Sep 2025 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

Cardiac Emergency: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग हल्के दर्द या खांसी को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर पीठ में लगातार दर्द और बार-बार खांसी जैसी समस्या बनी रहती है, तो यह सामान्य थकान या मौसमी परेशानी से कहीं ज्यादा गंभीर संकेत भी हो सकते हैं. कई बार यह लक्षण कार्डियक इमरजेंसी की तरफ भी इशारा करते हैं. ऐसे में समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

पीठ दर्द और खांसी क्यों हो सकते हैं खतरनाक संकेत?

हार्ट से जुड़ी समस्या – दिल की धमनियों में ब्लॉकेज या रक्त संचार में गड़बड़ी होने पर शरीर चेतावनी देता है. कुछ मरीजों में सीने की बजाय पीठ में दर्द होता है.

हार्ट फेल्योर का खतरा – बार-बार खांसी आना, खासकर रात में लेटने पर, हार्ट फेल्योर का लक्षण हो सकता है. यह तब होता है जब हृदय फेफड़ों तक ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता.

फेफड़ों पर दबाव – यदि दिल सही से काम नहीं करता, तो फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है.

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज – इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों में यह लक्षण और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं.

किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें?

  • लगातार या दबाव जैसा पीठ दर्द
  • बार-बार या रात में बढ़ने वाली खांसी
  • सांस फूलना या सीढ़ियां चढ़ते समय थकान
  • सीने में हल्का दबाव या भारीपन
  • पैरों में सूजन या वजन अचानक बढ़ना

अगर ये लक्षण एक साथ दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

कार्डियक इमरजेंसी क्या है?

कार्डियक इमरजेंसी वह स्थिति है जब दिल अचानक सही से काम करना बंद कर दे या ब्लड सप्लाई रुक जाए. इसमें मरीज को तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है. देर होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकती है.

क्या करें और कैसे बचें?

नियमित चेकअप कराएं – ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते रहें.

लाइफस्टाइल सुधारें – संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें.

स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी – ये आदतें हार्ट और फेफड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक हैं.

खांसी या दर्द को हल्के में न लें – यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें.

इमरजेंसी हेल्पलाइन याद रखें – अचानक सीने या पीठ में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो तो बिना देरी के नजदीकी अस्पताल पहुंचें.

पीठ दर्द और बार-बार खांसी को केवल मामूली समस्या समझकर अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है. यह कई बार कार्डियक इमरजेंसी का शुरुआती संकेत होता है. समय पर पहचान और सही इलाज से न केवल दिल की सेहत सुरक्षित रहती है, बल्कि जान भी बचाई जा सकती है. इसलिए सतर्क रहें और लक्षण दिखते ही चिकित्सक से संपर्क करें.

इसे भी पढ़ें- Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 Sep 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
Lung Infection Cholesterol Control Cardiac Emergency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Atlanta Electricals Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Himachal Pradesh: Mandi आपदा पर Kangana ने विक्रमादित्य को ऐसा क्या बोला की हो गया बवाल?
पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, क्या अब सलमान खान के बिग बॉस 19 को टक्कर देगा अशनीर ग्रोवर का शो?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद Sitapur Jail से बाहर, Akhilesh Yadav का बड़ा ऐलान!
Azam Khan Released: जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का आया पहला बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Embed widget