हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थमेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

एक स्टडी के अनुसार, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है. मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ऐसे में शरीर इसे चर्बी से बनाने लगता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Nov 2025 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में मोटापा और ज्यादा वजन बढ़ना एक आम समस्या बन चुका है, लेकिन मेनोपॉज के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. हाल ही में सामने आई एक स्टडी के अनुसार, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा वजन या मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है. दरअसल, मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ऐसे में जब ओवरीज हार्मोन को बनाना बंद कर देती है तो शरीर इससे फैट टिश्यू यानी चर्बी से बनाने लगता है. अगर शरीर में फैट ज्यादा है तो एस्ट्रोजन स्तर भी असामान्य रूप से बढ़ जाता है. यही एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ को बढ़ावा देता है जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है.

मोटापा और हार्ट डिजीज से बढ़ता है खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाई बीएमआई और हार्ट डिजीज से पीड़ित महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस रिसर्च में यूरोप और ब्रिटेन की करीब 1.68 लाख महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया है. जब स्टडी को शुरू किया गया था तब इनमें से किसी को कैंसर, डायबिटीज या हार्ट से जुड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन करीब 11 साल के फॉलोअप के बाद 6,793 महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट कैंसर विकसित हुआ. इस रिसर्च में सामने आया कि जिन महिलाओं का बीएमआई 25 से ज्यादा था और जो पहले से दिल से जुड़ी बीमारियाें से पीड़ित थी उनमें यह खतरा 31 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ पाया गया था. वहीं इस रिसर्च के अनुसार जो महिलाएं पहले से दिल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित नहीं थी उनमें यह खतरा 13 प्रतिशत बढ़ा हुआ पाया गया.

शरीर की चर्बी कैसे बढ़ाती है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार, मेनोपॉज के बाद ओवरी एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती है. इस कंडीशन में शरीर का फैट टिश्यू ही एस्ट्रोजन का मेन सोर्स बन जाता है. इसलिए शरीर में जितनी ज्यादा चर्बी होती है, एस्ट्रोजन का लेवल उतना ही बढ़ता है. वहीं यह बढ़ा हुआ हार्मोन ब्रेस्ट सेल्स को बार-बार सक्रिय करता है, जिससे असामान्य कोशिकाओं की ग्रोथ होती है. यही प्रक्रिया आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकती है. साथ ही मोटापा इन्सुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ता है. जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है. वहीं हाई इन्सुलिन लेवल को भी कई प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर से जोड़ा गया है.

कैसे कर सकते हैं बचाव?

1. वजन कंट्रोल रखें- मोटापा कई बीमारियों की जड़ होता है, इसीलिए हेल्दी बीएमआई बनाए रखना जरूरी होता है.
2. नियमित व्यायाम करें- महिलाओं को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक वॉक, योग्य या एक्सरसाइज करनी चाहिए. 
3. शराब और स्मोकिंग से बचें- महिलाओं को शराब और धूम्रपान जैसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही हार्मोनल असंतुलन को बढ़ाते हैं.
4. हेल्दी फूड लें- महिलाओं को प्रोसेस्ड फूड, मीठी ड्रिंक और ज्यादा तेल वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए. जिससे वजन कंट्रोल में रहे. 

ये भी पढ़ें-खून में घुसकर नसों में सूजन पैदा कर रहा दिल्ली का प्रदूषण, धीरे-धीरे मौत के करीब आ रहा आम इंसान!

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 04:28 PM (IST)
Tags :
Breast Cancer Risk Menopause Weight Gain Women Obesity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Embed widget