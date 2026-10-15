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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर पर कैसे बनाएं राजस्थानी स्टाइल मिर्च के टपोरे? शानदार आएगा स्वाद

घर पर कैसे बनाएं राजस्थानी स्टाइल मिर्च के टपोरे? शानदार आएगा स्वाद

राजस्थान की मशहूर मिर्च के टपोरे तीखे, चटपटे और मसालेदार स्वाद के लिए पसंद किए जाते हैं. इन्हें हरी मिर्च और कुछ आम मसालों की मदद से घर पर आसानी से तैयार करें 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 15 Oct 2026 09:34 AM (IST)
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अगर खाने के साथ कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन है, तो राजस्थानी स्टाइल मिर्च के टपोरे एक अच्छा विकल्प हैं. राजस्थान में हरी मिर्च से बनने वाली यह पारंपरिक डिश दाल-बाटी, दाल-चावल और पराठों के साथ खूब पसंद की जाती है. इसमें हरी मिर्च के साथ सौंफ, धनिया, हल्दी और अमचूर जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप घर पर ही इसका स्वाद ले सकते हैं.

 सबसे पहले तैयार करें हरी मिर्च

मिर्च के टपोरे बनाने के लिए मोटी और कम तीखी हरी मिर्च चुने सबसे पहले करीब 200 ग्राम हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब मिर्च के डंठल हटाकर उन्हें लंबाई में काट लें. अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं, तो मिर्च के बीज कुछ हद तक निकाल सकते हैं. अब एक कटोरी में एक छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा अमचूर और स्वादानुसार नमक मिला लें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हींग और जीरा भी डालें. सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर तैयार रखें.

यह भी पढ़ें : बगैर फ्रिज भी ताजी रहेंगी सब्जियां, इन तरीकों से आसान बनेगा काम

मसालों के साथ ऐसे पकाएं टपोरे

अब एक कड़ाही में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें थोड़ा जीरा और हींग डालें. इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ मिनट तक हल्का भूनें.
अब तैयार मसालों का मिश्रण डालें और धीमी आंच पर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत लगे तो एक से दो चम्मच पानी डाले ताकि मसाले मिर्च पर अच्छी तरह चिपक जाएं. कड़ाही को ढककर कुछ मिनट पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें.

दाल-बाटी और पराठों के साथ करें सर्व

राजस्थानी मिर्च के टपोरे तैयार होने के बाद इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने दें. फिर दाल-बाटी, दाल-चावल, रोटी या पराठे के साथ परोसें. सरसों के तेल और मसालों का स्वाद इस डिश को खास बनाता है.अगर आप ज्यादा खट्टा स्वाद पसंद करते हैं, तो अमचूर की मात्रा थोड़ी बढ़ाते हैं. वहीं, तीखापन कम रखने के लिए कम तीखी हरी मिर्च चुनें. इन्हें साफ और सूखे बर्तन में रखकर फ्रिज में रखें और जल्द इस्तेमाल करें. इस तरह कम सामग्री से घर पर राजस्थानी स्टाइल मिर्च के टपोरे तैयार करें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 15 Oct 2026 09:34 AM (IST)
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