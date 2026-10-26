सर्दियों में बनाएं शिमला मिर्च का अचार, उंगलियां चाटेंगे बच्चे

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजी और रंग-बिरंगी सब्जियां दिखाई देने लगती है. इस मौसम में हरी सब्जियों के साथ शिमला मिर्च भी खूब पसंद की जाती है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सब्जी, पुलाव, नूडल्स और कई तरह के स्नैक्स बनाने में किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी शिमला मिर्च का अचार खाया है? तो इस सर्दी इसे अपनी रसोई में जरूर बनाएं. सरसों के तेल और मसालों से तैयार शिमला मिर्च का अचार खाने की थाली में नया स्वाद जोड़ देता है.

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद सरसों, सौंफ, मेथी, हल्दी और लाल मिर्च जैसे मसालों की मदद से स्वादिष्ट अचार तैयार किया जा सकता है. इसका हल्का तीखापन, मसालों की खुशबू और शिमला मिर्च का कुरकुरापन बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आता है. इसे पराठे, दाल-चावल, पूरी या सादे भोजन के साथ परोसा जा सकता है. जानें इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री

शिमला मिर्च का अचार बनाने के लिए ताजी और सख्त शिमला मिर्च चुनें. इसके अलावा सरसों का तेल, सौंफ, मेथी दाना, राई या पीली सरसों, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हींग की जरूरत होगी. स्वाद को बैलेंस करने के लिए चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस या सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मसालों की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा रखी जा सकती है. यदि बच्चों के लिए अचार बना रहे हैं, तो लाल मिर्च कम रखें और तीखेपन की जगह सौंफ की हल्की मिठास पर ध्यान दें.

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ऐसे बनाएं शिमला मिर्च का अचार

सबसे पहले शिमला मिर्च को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. अचार लंबे समय तक अच्छा रहे, इसके लिए मिर्च पर पानी या नमी नहीं रहनी चाहिए. अब इसके बीज निकालकर शिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक पैन में सौंफ, मेथी दाना और सरसों को हल्का भून लें. ठंडा होने पर इन्हें दरदरा पीस लें, ताकि अचार में मसालों का स्वाद अच्छी तरह उभरकर आए. अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. तेल को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर उसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तैयार मसालों को डालें. इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च और नमक मिलाकर अच्छी तरह चलाएं. ध्यान रखें कि शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना उसका कुरकुरापन खत्म हो जाएगा. आखिर में स्वाद के अनुसार नींबू का रस या सिरका मिलाएं. अचार ठंडा होने के बाद साफ, पूरी तरह सूखे कांच के जार में भर दें.

इन बातों का रखें ध्यान

शिमला मिर्च का अचार बनाते समय साफ-सफाई और नमी से बचाव सबसे जरूरी है. शिमला मिर्च को अच्छी तरह सुखाएं और जार में भरने से पहले यह देखें कि उसमें पानी न हो. बाद में भी अचार निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. घर पर तैयार इस तरह के अचार को फ्रिज में रखना बेहतर है. अगर उसमें फफूंद, गंध या चिपचिपापन दिखाई दे, तो उसका सेवन न करें. सर्दियों में शिमला मिर्च का अचार रोज के भोजन को खास बनाने का आसान तरीका है.

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