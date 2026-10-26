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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर में कैसे बनाएं जेठालाल का पसंदीदा जलेबी फाफड़ा, देखें कमाल की रेसिपी

घर में कैसे बनाएं जेठालाल का पसंदीदा जलेबी फाफड़ा, देखें कमाल की रेसिपी

आपने कई बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल को चटकारे लेकर जलेबी फाफड़ा खाते हुए तो देखा ही होगा. जानिए घर पर इस गुजराती नाश्ते को बनाने का आसान तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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टीवी के मशहूर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल की जलेबी फाफड़ा के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. शो में कई बार उन्हें इस गुजराती नाश्ते का आनंद लेते हुए देखा गया है. गुजरात का यह लोकप्रिय नाश्ता अपने मीठे और नमकीन स्वाद के अनोखे मेल के लिए जाना जाता है. कुरकुरे फाफड़े के साथ गर्मागर्म चाशनी वाली जलेबी खाने का मजा ही अलग है. अगर आपका भी इसे खाने का मन करता है, तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान सामग्री की मदद से इसे घर पर भी बना सकते हैं.

फाफड़ा बनाने की विधि 

फाफड़ा बनाने के लिए आपको बेसन, अजवाइन, हल्दी, नमक, तेल और बेकिंग सोडा की जरूरत होगी. सबसे पहले एक बर्तन में बेसन डालें. इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी और थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर ढककर रख दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें चिकनी सतह पर लंबा और पतला फैलाएं. अब इन्हें गर्म तेल में डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार फाफड़ों को प्लेट में निकाल लें.

यह भी पढ़ें : मोरिंगा से बनाएं टेस्टी बर्गर, स्वाद और सेहत का मिलेगा खजाना

ऐसे बनाएं कुरकुरी जलेबी

जलेबी बनाने के लिए मैदा, दही, थोड़ा बेकिंग सोडा, तेल और चीनी लें. सबसे पहले मैदा और दही को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें और घोल को कुछ देर रख दें. अब एक बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर चाशनी तैयार करें. इसमें खुशबू के लिए इलायची भी डाल सकते हैं. जलेबी बनाने के लिए घोल को किसी सॉस की बोतल या कपड़े में भरें. गर्म तेल में गोल-गोल आकार बनाते हुए जलेबियां डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें. इसके बाद गर्म जलेबियों को  चाशनी में डालकर कुछ देर रखें और फिर बाहर निकाल लें.

इस तरह परोसें गुजराती स्टाइल में जलेबी फाफड़ा

जलेबी और फाफड़ा तैयार होने के बाद इन्हें एक प्लेट में सजाकर परोसें. फाफड़े के साथ तली हुई हरी मिर्च और कच्चे पपीते की चटनी भी रखें. इससे नाश्ते का स्वाद और बढ़ जाता है. जलेबी की मिठास और फाफड़े का नमकीन-कुरकुरा स्वाद मिलकर एक अलग ही जायका देते हैं. आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं. अगली बार जब घर में कुछ खास और स्वादिष्ट खाने का मन करे, तो जेठालाल के पसंदीदा इस गुजराती नाश्ते को जरूर बनाकर देखें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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