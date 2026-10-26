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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडकिस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात

किस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात

सैल्मन, बांगड़ा और सार्डिन जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल की सेहत को बेहतर रखने में मदद करता है. जानें इनके फायदे और सेवन का सही तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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दिल को स्वस्थ रखने के लिए खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. हमारी रोज की डाइट में शामिल कुछ चीजें दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. इन्हीं में मछली भी शामिल है. खासकर कुछ ऐसी मछलियां हैं, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह पोषक तत्व दिल की धड़कन को सामान्य रखने और खून में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम करने में मदद करता है. सैल्मन, मैकरेल यानी बांगड़ा और सार्डिन ऐसी ही मछलियां हैं. इनका सही मात्रा में सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार होता है.

सैल्मन और बांगड़ा मछली खाने के फायदे

सैल्मन और बांगड़ा ऐसी मछलियां हैं, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसमें मौजूद ईपीए और डीएचए शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं. ये दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने और खून में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन कम करने में भी भूमिका निभाता है. नियमित रूप से संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में इन मछलियों का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

सार्डिन मछली भी दिल के लिए फायदेमंद

सार्डिन एक छोटी वसायुक्त मछली है, जो ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत मानी जाती है. इसमें प्रोटीन और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. इसे खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और दिल की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है. मछली को डीप फ्राई करने के बजाय ग्रिल करके, भाप में पकाकर या कम तेल में बनाकर खाना बेहतर रहता है. इससे खाने में अतिरिक्त तेल और कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें : शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान

 हफ्ते में कितनी बार खानी चाहिए मछली?

दिल की सेहत के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सप्ताह में कम से कम दो बार मछली खाने की सलाह देता है. एक बार में करीब 3 औंस यानी 85 ग्राम पकी हुई मछली खाई जा सकती है. मछली का चुनाव करते समय उसमें पारे की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है. कम पारे वाली मछलियों को प्राथमिकता देना बेहतर रहता है. साथ ही, मछली को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाएं और इसके साथ हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी खाएं.

मछली खाने से दिल की सेहत को फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे हार्ट अटैक का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता. दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खानपान के साथ नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और वजन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है.  

यह भी पढ़ें : ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई थेरेपी बनाएंगी भारत बायोटेक की कंपनी और वेजेन बायो

Discription: अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें. स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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