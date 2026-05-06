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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडWhat Not To Eat With Curd: दही के साथ भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, पड़ जाएंगे लेने के देने

What Not To Eat With Curd: दही के साथ भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, पड़ जाएंगे लेने के देने

Foods That Harm Digestion: हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अगर इन चीजों को साथ खाने के बाद आपको बार-बार पेट की समस्या महसूस होती है, तो इससे दूरी बना लें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 May 2026 04:23 PM (IST)
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Which Foods Should Not Be Eaten With Curd: दही भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा माना जाता है. गर्मियों में तो लोग इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि यह पेट को ठंडक देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों के साथ दही खाना शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है? आयुर्वेद में भी कई ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जिन्हें एक साथ खाने से पाचन बिगड़ सकता है और शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 

खट्टे फल

सबसे पहले बात खट्टे फलों की. कई लोग दही में संतरा, मौसंबी या दूसरे खट्टे फल मिलाकर खाते हैं, लेकिन यह आदत पेट के लिए ठीक नहीं मानी जाती. दही और खट्टे फलों का मेल पेट में एसिड बढ़ा सकता है, जिससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

दही के साथ अनाज

इसके अलावा दही के साथ अनाज का कुछ कॉम्बिनेशन भी नुकसानदायक माना जाता है. खासतौर पर भारी अनाज के साथ दही खाने से कई बार डाइजेशन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही तरीके से नहीं मिल पाते और सुस्ती महसूस हो सकती है.

अचार के साथ खाना

बहुत से लोग स्वाद बढ़ाने के लिए दही के साथ अचार खाना पसंद करते हैं. लेकिन यह कॉम्बिनेशन पेट पर भारी पड़ सकता है. अचार में नमक और मसाले ज्यादा होते हैं, जबकि दही की तासीर अलग होती है. दोनों को साथ खाने से पेट में जलन, गैस और अपच की समस्या बढ़ सकती है.

दूध और दही 

दूध और दही को भी एक साथ खाने से बचने की सलाह दी जाती है. दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग मानी जाती है. एक साथ सेवन करने पर डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है और पेट भारी महसूस हो सकता है.

दही और प्याज 

दही और प्याज का कॉम्बिनेशन भी हर किसी के लिए सही नहीं माना जाता. कई लोगों को इसे खाने के बाद एलर्जी, एसिडिटी या पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. दरअसल, दोनों की तासीर अलग होती है, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है.

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दही और अंडा

वहीं, अंडे के साथ दही खाना भी कुछ लोगों में पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ा सकता है. यह कॉम्बिनेशन पेट में भारीपन और बेचैनी का कारण बन सकता है. हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अगर इन चीजों को साथ खाने के बाद आपको बार-बार पेट की समस्या महसूस होती है, तो बेहतर होगा कि इन फूड कॉम्बिनेशन से दूरी बना लें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Curd Side Effects Wrong Food Combinations With Curd Curd Eating Mistakes
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