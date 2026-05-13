हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMicrowave Food Safety Tips : माइक्रोवेव में इन चीजों को गलती से भी ना करें गर्म, जहर बन जाएगा खाना

Microwave Food Safety Tips : माइक्रोवेव में इन चीजों को गलती से भी ना करें गर्म, जहर बन जाएगा खाना

Microwave Food Safety Tips : माइक्रोवेव में गर्म करना सुरक्षित नहीं होता है. कई बार लोग बिना सोचे-समझे माइक्रोवेव में खाना डाल देते हैं, जिससे टेस्ट, पोषण और कभी-कभी सेहत को भी नुकसान हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 May 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

Microwave Food Safety Tips : आजकल लगभग हर घर की रसोई में माइक्रोवेव ओवन मौजूद है. यह हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाला एक बहुत ही यूजफुल सामान बन गया है. सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करना हो, बचा हुआ खाना गर्म करना हो या फिर जल्दी-से-कुकिंग करनी हो, माइक्रोवेव हर काम में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चीज को माइक्रोवेव में गर्म करना सुरक्षित नहीं होता है. कई बार लोग बिना सोचे-समझे माइक्रोवेव में खाना डाल देते हैं, जिससे टेस्ट, पोषण और कभी-कभी सेहत को भी नुकसान हो सकता है. कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें माइक्रोवेव में गर्म करने से बचना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि माइक्रोवेव में किन चीजों को गलती से भी गर्म ना करें, नहीं तो खाना जहर बन जाएगा. 

माइक्रोवेव में किन चीजों को गलती से भी गर्म ना करें?
 
1. ठंडे उबले अंडे - बहुत लोग बचा हुआ उबला अंडा माइक्रोवेव में दोबारा गर्म कर लेते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए सही नहीं है.  माइक्रोवेव में अंडे के अंदर तेजी से भाप बनती है, जिससे अंडा अचानक फट सकता है. अंडे की बनावट और टेस्ट भी खराब हो सकता है. अगर अंडा गर्म करना है, तो उसे काटकर हल्की आंच पर धीरे-धीरे गर्म करना ज्यादा सुरक्षित होता है. 
 
2. बचा हुआ चावल - चावल को बार-बार गर्म करना खतरनाक हो सकता है. लंबे समय तक बाहर रखा चावल बैक्टीरिया पैदा कर सकता है.  माइक्रोवेव हर हिस्से को बराबर गर्म नहीं करता, इसलिए कुछ बैक्टीरिया बच सकते हैं. ऐसे में चावल को ठीक से स्टोर करें और सिर्फ एक बार अच्छे से गर्म करके खाएं. 
 
3. हरी पत्तेदार सब्जियां - पालक, मेथी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों को बार-बार माइक्रोवेव में गर्म करना सही नहीं है. इनमें मौजूद नाइट्रेट्स ज्यादा गर्म होने पर ऐसे तत्वों में बदल सकते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं. बार-बार गर्म करने से सब्जियों का टेस्ट और बनावट खराब हो जाती है. 
 
4. हरी और लाल मिर्च - माइक्रोवेव में मिर्च गर्म करने से सावधान रहें.  इसमें मौजूद कैप्साइसिन हवा में फैल सकता है, जिससे आंखों और गले में जलन हो सकती है.  माइक्रोवेव खोलते ही तेज धुआं जैसा असर महसूस हो सकता है.  मिर्च को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचें. 
 
5. प्रोसेस्ड मीट - सॉसेज, सलामी और अन्य प्रोसेस्ड मीट को माइक्रोवेव में गर्म करना नुकसानदायक हो सकता है. ज्यादा तापमान पर इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और फैट्स बदल सकते हैं, जिससे हानिकारक तत्व बन सकते हैं. माइक्रोवेव में गर्म करने पर मीट रबड़ जैसी बनावट में बदल सकता है.
 
यह भी पढ़ें - Summer Care Tips: खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
 
माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

माइक्रोवेव का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है. माइक्रोवेव में प्लास्टिक के कुछ डिब्बे गर्म होने पर हानिकारक केमिकल छोड़ सकते हैं. इसलिए केवल माइक्रोवेव-सेफ बर्तन का यूज करें. खाना ढक कर गर्म करने से ताप समान रूप से फैलता है. इससे हर हिस्सा बराबर गर्म होता है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं. माइक्रोवेव में खाना ज्यादा समय तक न गर्म करें. बहुत लंबे समय तक गर्म करने से खाना जल सकता है या पोषण कम हो सकता है. खासकर अंडे, पत्तेदार सब्जियां और प्रोसेस्ड मीट को गर्म करने से बचें. बार-बार गर्म करना बैक्टीरिया बढ़ा सकता है. खाना गर्म होने के दौरान कभी-कभी स्पलैश या बूंदें माइक्रोवेव के अंदर गिर सकती हैं. नियमित रूप से माइक्रोवेव की सफाई करें, जिससे माइक्रोवेव लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ रहता है. 

 यह भी पढ़ें - Karela Bitterness Removal Tips: करेला कड़वा है... अब नहीं चलेगा बच्चों का यह बहाना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी कड़वाहट 

Published at : 13 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Food Safety Microwave Heating Food Microwave Food Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Microwave Food Safety Tips : माइक्रोवेव में इन चीजों को गलती से भी ना करें गर्म, जहर बन जाएगा खाना
माइक्रोवेव में इन चीजों को गलती से भी ना करें गर्म, जहर बन जाएगा खाना
फूड
Cooking Without Oil: क्या बिना तेल के भी बन सकता है खाना? पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील
क्या बिना तेल के भी बन सकता है खाना? पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील
फूड
Pasta Cooking Tips: रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
रेस्तरां जैसा पास्ता घर में नहीं बनता तो सुधारें ये 7 गलतियां, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
फूड
Karela Bitterness Removal Tips: करेला कड़वा है... अब नहीं चलेगा बच्चों का यह बहाना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी कड़वाहट
करेला कड़वा है... अब नहीं चलेगा बच्चों का यह बहाना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी कड़वाहट
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Relations: 'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Death: स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
विश्व
पाकिस्तान के ईरानी फाइटर जेट्स को पनाह देने पर अमेरिका बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज और मुनीर...
PAK के ईरानी विमानों को पनाह देने पर US बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज-मुनीर...
क्रिकेट
Watch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील
Watch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 55 Worldwide: ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! जानें-18सौ करोड़ से रह गई कितनी दूर
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! 18सौ करोड़ से है बस इतनी दूर
इंडिया
BJP Viral Post: हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
Termite Control In Crops: ये टिप्स आजमा लिए तो फसल में कभी नहीं लगेगी दीमक, जानें कैसे बचेगा नुकसान?
ये टिप्स आजमा लिए तो फसल में कभी नहीं लगेगी दीमक, जानें कैसे बचेगा नुकसान?
ऑटो
क्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस
क्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget