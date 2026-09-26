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चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं अदरक, इससे बनाएं चटपटी चटनी

चाय बनाने के बाद बची अदरक को फेंकने के बजाय अदरक की स्वादिष्ट और चटपटी चटनी बना सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और खाने के साथ इसका स्वाद भी बढ़िया लगता है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Sep 2026 07:14 AM (IST)
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अदरक का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में चाय बनाने के लिए किया जाता है. खासकर सर्दियों में अदरक वाली चाय पीना लोगों को काफी पसंद होता है. लेकिन चाय बनने के बाद बर्तन में बची हुई अदरक को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अगली बार ऐसा करने से पहले रुक जाइए.

चाय में इस्तेमाल की गई अदरक को सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल करके एक स्वादिष्ट चटनी बनाई जा सकती है. यह चटनी खाने के साथ स्वाद बढ़ाने का काम करेगी और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़े से मसालों और कुछ आसान चीजों की मदद से आप घर पर ही चटपटी अदरक की चटनी तैयार कर सकते हैं.

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सबसे पहले अदरक को करें तैयार

अदरक की चटनी बनाने के लिए चाय बनाने के बाद बची हुई अदरक को सबसे पहले निकाल लें. ध्यान रखें कि इसमें चाय की पत्ती या ज्यादा दूध न लगा हो. अदरक को पानी से हल्का साफ कर लें और फिर इसे छोटे टुकड़ों में काट लें. अगर अदरक काफी नरम हो गई है तो उसे सीधे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. चटनी को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ी हरी मिर्च, लहसुन और धनिया भी लिया जा सकता है. इन सभी चीजों को तैयार करके एक तरफ रख लें.

यह भी पढ़ें : घर पर कैसे बनाएं कटहल का अचार? जान लें रेसिपी

चटनी के लिए डालें ये सामान

अदरक के साथ हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया लें. इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा भुना हुआ जीरा और नींबू का रस डाल सकते हैं. अगर आपको चटनी थोड़ी खट्टी पसंद है तो आप इसमें नींबू की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसी तरह ज्यादा तीखा स्वाद पसंद करने वाले लोग हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं. ये सभी चीजें चटनी के स्वाद को और अच्छा बना देंगी.

सभी चीजों को पीसकर बनाएं चटनी

अब तैयार की गई सभी चीजों को मिक्सी में डालकर पीस लें. चटनी बहुत ज्यादा पतली न करें, थोड़ी गाढ़ी रहे तो खाने में ज्यादा अच्छी लगेगी. जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं. चटनी पीसने के बाद इसे एक कटोरी में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा नींबू का रस या भुना जीरा डाल सकते हैं. इससे इसका स्वाद और भी चटपटा हो जाएगा.

खाने के साथ ऐसे करें सर्व

अदरक की यह चटनी आप खाने के साथ आसानी से परोस सकते हैं. इसे पराठे, पकौड़े, समोसे, कचौरी या दाल-चावल के साथ भी खाया जा सकता है. अगर आपको चटपटा खाना पसंद है तो यह चटनी खाने का स्वाद बढ़ा सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि चाय बनाने के बाद बची अदरक का इस्तेमाल हो जाएगा और उसे बेकार में फेंकना भी नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी

 

 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Food LIfestyle
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