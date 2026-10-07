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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGood Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी

Good Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी

Kids Snack Recipe: घर पर बने ये बिस्कुट चाय के साथ खाने के लिए तो अच्छे हैं ही, इन्हें बच्चों के स्नैक बॉक्स में भी रखा जा सकता है. तैयारी में भी ज्यादा समय नहीं लगता.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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Good Day Style Crispy Butter Cookies At Home: चाय के साथ कुरकुरे और बटर वाले बिस्कुट मिल जाएं तो शाम की चाय का मजा ही अलग हो जाता है. अगर आपको भी बाजार में मिलने वाले गुड डे जैसे बटर बिस्कुट पसंद हैं, तो इन्हें घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि इस रेसिपी में मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती.

घर पर बने ये बिस्कुट चाय के साथ खाने के लिए तो अच्छे हैं ही, इन्हें बच्चों के स्नैक बॉक्स में भी रखा जा सकता है. तैयारी में भी ज्यादा समय नहीं लगता. कुछ जरूरी सामग्री को मिलाकर आटा तैयार करें, फिर बिस्कुट का आकार देकर बेक कर लें. थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको घर पर ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बिस्कुट मिल जाएंगे.

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गेहूं के आटे से बनेंगे कुरकुरे बिस्कुट

इन बिस्कुट की खासियत यह है कि इनमें मुख्य रूप से गेहूं का आटा, मक्खन और चीनी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है. अगर आप मैदा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी में गेहूं का आटा अच्छा विकल्प हो सकता है. बिस्कुट में डाला गया मक्खन इन्हें अच्छा बटर जैसा स्वाद और कुरकुरा टेक्सचर देता है. इन बिस्कुट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है. घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से ही इन्हें तैयार किया जा सकता है. यही वजह है कि जब कभी घर पर कुछ मीठा और क्रंची खाने का मन हो, तो यह रेसिपी काम आ सकती है.


Good Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी

बिस्कुट बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

बिस्कुट के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें. इसमें मिठास के लिए ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर ब्राउन शुगर उपलब्ध नहीं है, तो सामान्य सफेद चीनी या पिसी हुई गुड़ की शक्कर भी इस्तेमाल की जा सकती है. इसके बाद सॉफ्ट लेकिन ठंडा मक्खन लें. आप चाहें तो मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर नमकीन मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग से नमक डालने की जरूरत नहीं होगी. वहीं बिना नमक वाले मक्खन के साथ थोड़ा नमक मिलाया जा सकता है.

बिस्कुट को सही टेक्सचर देने के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाला जा सकता है. अगर यह घर में नहीं है तो इसकी जगह दही का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची और जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपको इनका स्वाद पसंद नहीं है, तो इसकी जगह थोड़ी सी वनीला एसेंस भी डाली जा सकती है.


Good Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी

ऐसे तैयार करें बिस्कुट का मिश्रण

सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक मिलाएं. अब दूसरे बर्तन में सॉफ्ट मक्खन और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. इसके बाद मक्खन और चीनी के मिश्रण में आटे वाला मिश्रण धीरे-धीरे मिलाएं. इसमें स्वाद के लिए इलायची और जायफल डालें. एप्पल साइडर विनेगर भी इसी समय मिलाया जा सकता है. सभी चीजों को मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करें जिससे बिस्कुट का आटा बनाया जा सके. आटे को बहुत ज्यादा गूंधने से बचें. मिश्रण तैयार होने के बाद इसे हल्के हाथों से एक साथ लाएं. जरूरत के हिसाब से ही सामग्री मिलाएं, ताकि बिस्कुट बेक होने के बाद अच्छे और कुरकुरे बने रहें.

बिस्कुट को दें मनचाहा आकार

अब तैयार आटे को हल्का सा बेल लें और अपनी पसंद के आकार में बिस्कुट काट लें. अगर आप चाहें तो इन्हें गोल आकार में भी बना सकते हैं. बिस्कुट के ऊपर कांटे या किसी दूसरी चीज की मदद से हल्के निशान भी बनाए जा सकते हैं. अगर आपको बिस्कुट में थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच चाहिए, तो बेक करने से पहले इनके ऊपर कटे हुए मेवे या चॉकलेट चिप्स भी डाले जा सकते हैं. इससे स्वाद में भी बदलाव आएगा और बिस्कुट देखने में भी अच्छे लगेंगे.

इसके बाद बिस्कुट को पहले से तैयार ओवन में बेक करें. बिस्कुट के किनारे हल्के सुनहरे और सतह कुरकुरी होने तक उन्हें पकने दें. ओवन से निकालने के बाद इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद ही बिस्कुट का सही क्रंच और टेक्सचर महसूस होगा.

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रेसिपी में कर सकते हैं छोटे बदलाव

इस रेसिपी को अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बदला भी जा सकता है. अगर आप गेहूं के आटे की जगह मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है. इसी तरह मक्खन की जगह घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. स्वाद बदलने के लिए इलायची की जगह वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है. बिस्कुट को और मजेदार बनाने के लिए ऊपर से कटे हुए मेवे या चॉकलेट चिप्स डालना भी एक अच्छा विकल्प है.

इन घर के बने बटर बिस्कुट को एयरटाइट डिब्बे में रखकर बाद में चाय या कॉफी के साथ खाया जा सकता है. बाहर से कुरकुरे और अंदर से बटर जैसा स्वाद देने वाले ये बिस्कुट बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें घर में मौजूद सामान्य सामग्री से तैयार किया जा सकता है और अपनी पसंद के हिसाब से इनके स्वाद में बदलाव भी किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Biscuits Homemade Biscuits Whole Wheat Biscuits
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