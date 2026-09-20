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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडरणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी

रणवीर ब्रार के तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला, जानें रेसिपी

अगर मशरूम की सब्जी में ढाबे जैसा स्वाद चाहिए तो रणवीर ब्रार की इस आसान रेसिपी को ट्राई करें. मसालों और हल्के स्मोकी फ्लेवर से इसका स्वाद और भी खास हो जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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मशरूम की सब्जी को अगर हर बार एक ही तरह से बनाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार इसमें थोड़ा ढाबा वाला ट्विस्ट दे सकते हैं. ढाबे पर मिलने वाली सब्जियों में मसालों का स्वाद थोड़ा अलग और ज्यादा गहरा होता है, जिसकी वजह से साधारण सी सब्जी भी काफी खास लगती है. मशरूम मसाला भी ऐसी ही डिश है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसमें मशरूम के साथ दही और कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. ऊपर से अगर इसमें हल्का स्मोकी स्वाद जोड़ दिया जाए तो यह रेसिपी और भी स्वादिष्ट बन जाती है. शेफ रणवीर ब्रार ने भी मशरूम मसाला बनाने का एक तरीका शेयर किया है, जिसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं.

मशरूम को मसालों के साथ करें तैयार

इस रेसिपी की शुरुआत मशरूम को अच्छी तरह साफ करने से करें. इसके लिए मशरूम को एक बर्तन में लेकर उसमें थोड़ा गेहूं का आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर पानी से साफ करें. मशरूम साफ होने के बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, तेल, बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया की डंठल डालें. इसके बाद इसमें फेंटा हुआ दही, देगी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. मशरूम को कुछ देर इसी मिश्रण में रखने से मसालों का स्वाद अच्छी तरह इसमें आ जाएगा और पकने के बाद सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी.

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 कड़ाही में तैयार करें ढाबे जैसा मसाला

अब एक कड़ाही या हैंडी में तेल गर्म करें और उसमें सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा डालें. इसके बाद इसमें मोटे कटे हुए प्याज डालकर कुछ देर पकाएं, जब तक प्याज हल्का नरम न हो जाए. अब मसालों में तैयार किए गए मशरूम को कड़ाही में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद कटे हुए टमाटर डालें और बर्तन को कुछ देर के लिए ढक दें, ताकि मशरूम और मसाले अच्छी तरह पक सकें. जब मशरूम पक जाए तो इसमें गरम मसाला और थोड़ा मक्खन डालकर अच्छी तरह मिला लें. मक्खन डालने से सब्जी में स्वाद के साथ अच्छी खुशबू भी आएगी.

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 इस ट्रिक से मिलेगा स्मोकी फ्लेवर

ढाबे वाले स्वाद को और करीब लाने के लिए इस रेसिपी में स्मोकी फ्लेवर दिया जा सकता है. इसके लिए एक छोटे स्टील के बर्तन में जलता हुआ कोयला रखें और उसके ऊपर थोड़ा घी डाल दें. अब इस बर्तन को तैयार मशरूम मसाला के बीच में रखकर कड़ाही या हैंडी को कुछ देर के लिए ढक दें. कोयले से निकलने वाला धुआं सब्जी में अच्छी तरह समा जाएगा और इसमें हल्की स्मोकी खुशबू आने लगेगी. कुछ देर बाद कोयले को सावधानी से बाहर निकाल दें और सब्जी को एक बार अच्छी तरह मिला लें. यही छोटा सा तरीका साधारण मशरूम मसाला को ढाबे जैसा स्वाद देने में मदद कर सकता है.

 काजू और धनिया से करें गार्निश

जब मशरूम मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लें. इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया और काजू डालकर गार्निश किया जा सकता है. गरमा-गरम मशरूम मसाला रोटी, नान या पराठे के साथ परोसें. इस रेसिपी में मशरूम के साथ दही, मसाले, मक्खन और स्मोकी फ्लेवर का इस्तेमाल होने की वजह से इसका स्वाद सामान्य मशरूम सब्जी से थोड़ा अलग रहता है. अगर घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने का मन है तो रणवीर ब्रार के इस तरीके से मशरूम मसाला ट्राई कर सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News Mushroom Masala Recipe
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