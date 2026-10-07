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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGolgappa Pani: घर में कैसे बनाएं गोलगप्पे का जायकेदार पानी? यहां जानें पूरा तरीका

Golgappa Pani: घर में कैसे बनाएं गोलगप्पे का जायकेदार पानी? यहां जानें पूरा तरीका

Pani Puri Masala: गोलगप्पे भारत के सबसे पसंद किए जाने वाले स्ट्रीट फूड में से एक हैं. इसमें छोटी और कुरकुरी पूरी को हल्का सा तोड़कर उसमें आलू या चने की मसालेदार फिलिंग डाली जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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How To Make Golgappe Ka Pani At Home: गोलगप्पे का असली स्वाद उसकी कुरकुरी पूरी और भरावन के साथ मिलने वाले खट्टे-मीठे और तीखे पानी से आता है. बाहर ठेले या दुकान पर मिलने वाले गोलगप्पे का पानी जितना चटपटा और स्वादिष्ट होता है, वैसा ही स्वाद घर पर भी तैयार किया जा सकता है. इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू और कुछ मसालों की मदद से आप घर पर जायकेदार गोलगप्पे का पानी बना सकते हैं.

गोलगप्पे का पानी सिर्फ एक ही स्वाद का नहीं होता. आमतौर पर लोगों को तीखा और खट्टा-मीठा पानी पसंद आता है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव करके सौंफ, हींग या कच्चे आम के स्वाद वाला पानी भी तैयार किया जा सकता है. अगर आप घर पर चाट पार्टी रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो अलग-अलग स्वाद का पानी गोलगप्पों को और खास बना सकता है.

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गोलगप्पे का पानी आखिर होता क्या है?

गोलगप्पे भारत के सबसे पसंद किए जाने वाले स्ट्रीट फूड में से एक हैं. इसमें छोटी और कुरकुरी पूरी को हल्का सा तोड़कर उसमें आलू या चने की मसालेदार फिलिंग डाली जाती है और फिर उसमें स्वाद वाला पानी भरा जाता है. इसी मसालेदार पानी को गोलगप्पे का पानी कहा जाता है. इसका स्वाद तीखा, खट्टा, मीठा या इन सभी का मिश्रण हो सकता है. सही पानी तैयार हो जाए तो साधारण गोलगप्पे भी बेहद स्वादिष्ट लगने लगते हैं.


Golgappa Pani: घर में कैसे बनाएं गोलगप्पे का जायकेदार पानी? यहां जानें पूरा तरीका

गोलगप्पे के तीखे पानी के लिए सामग्री

घर पर चटपटा पानी बनाने के लिए ताजा पुदीना और हरा धनिया सबसे जरूरी चीजों में से हैं. इसके साथ हरी मिर्च, थोड़ा अदरक और नींबू लिया जा सकता है. स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए इमली का पेस्ट, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी चीनी इस्तेमाल करें. अंत में बूंदी डालने से पानी का स्वाद और भी अच्छा हो सकता है. यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पुदीना और धनिया ताजा हों. ताजी हरी पत्तियों से तैयार किया गया मिश्रण पानी के स्वाद में काफी फर्क डालता है.

गोलगप्पे का पानी बनाने का तरीका

सबसे पहले पुदीना, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और इमली का पेस्ट ब्लेंडर में डालें. इन्हें अच्छी तरह पीसकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन या जार में निकालें. इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी चीनी डालें. अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी मिलाएं और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें. आखिर में बूंदी डाल सकते हैं. पानी तैयार करने के लिए गुनगुने पानी की जगह सामान्य तापमान वाला या ठंडा पानी इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. खासकर गर्मियों में ठंडा गोलगप्पे का पानी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है.


Golgappa Pani: घर में कैसे बनाएं गोलगप्पे का जायकेदार पानी? यहां जानें पूरा तरीका

पानी को कुछ घंटे पहले तैयार करें

गोलगप्पे का पानी बनाकर तुरंत पीने के बजाय उसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखना अच्छा रहता है. करीब 6 से 7 घंटे तक ठंडा करने से इसमें डाले गए मसालों और दूसरी सामग्री का स्वाद अच्छी तरह मिल जाता है. इसके बाद जब गोलगप्पे परोसे जाएं, तो पानी ज्यादा चटपटा और स्वादिष्ट लगेगा. परोसते समय काला नमक या लाल मिर्च पाउडर अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है. अगर आपको ज्यादा तीखा स्वाद पसंद है तो हरी मिर्च और काली मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है.

घर पर बनाएं गोलगप्पे का मसाला

अगर आप बार-बार गोलगप्पे का पानी बनाते हैं, तो इसका मसाला पहले से तैयार करके रखा जा सकता है. इसके लिए सूखा आम पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, काला नमक, साधारण नमक और थोड़ी हींग लें. सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर एयरटाइट जार में रख दें. जब भी गोलगप्पे का पानी बनाना हो, तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा अदरक पीसकर इसमें पानी और तैयार मसाला मिला सकते हैं. इससे कम समय में चटपटा पानी तैयार हो जाएगा.

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सौंफ, हींग और कच्चे आम वाला पानी भी आजमाएं

अगर हर बार एक ही स्वाद का पानी पसंद नहीं है, तो इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. सौंफ, हींग और कच्चे आम के स्वाद वाला पानी भी गोलगप्पों के साथ अच्छा लगता है. खासकर गर्मियों में कच्चे आम से तैयार पानी एक अलग तरह का खट्टापन देता है. गोलगप्पे का पानी फ्रिज में करीब तीन दिन तक एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है. हालांकि स्वाद और ताजगी के लिए इसे जल्द इस्तेमाल करना बेहतर है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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