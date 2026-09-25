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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडJackfruit Pickle: घर पर कैसे बनाएं कटहल का अचार? जान लें रेसिपी

Jackfruit Pickle: घर पर कैसे बनाएं कटहल का अचार? जान लें रेसिपी

Homemade Achar Recipe: कटहल का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है. इसकी बनावट काफी अलग होती है और मसालों के साथ पकाने पर इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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Traditional Jackfruit Pickle Recipe At Home: कटहल की सब्जी, बिरयानी या करी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसका अचार बनाया है? अगर नहीं, तो इस बार घर पर कटहल का अचार जरूर बनाकर देखें. कच्चे कटहल से तैयार होने वाला यह अचार स्वाद में चटपटा होता है और इसे लंबे समय तक खाने के लिए संभालकर रखा जा सकता है. कटहल का अचार बनाने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसे तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कटहल का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है. इसकी बनावट काफी अलग होती है और मसालों के साथ पकाने पर इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है. यही वजह है कि इससे बनने वाला अचार भी खाने के साथ काफी पसंद किया जा सकता है. अगर आप घर पर कुछ अलग तरह का अचार बनाना चाहते हैं, तो कटहल का अचार एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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कटहल का अचार बनाने के लिए क्या चाहिए?

इस अचार के लिए सबसे पहले कच्चा कटहल लें. कटहल का बाहरी छिलका हटाकर उसे तैयार कर लें. इसके बीज चाहें तो रख सकते हैं. इसके अलावा कच्चा आम, नमक और अचार में इस्तेमाल होने वाले मसाले चाहिए. मसालों में कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ, राई और नमक शामिल हैं. इसके साथ सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है. कच्चे आम को कद्दूकस करके डालने से अचार में खट्टापन आता है, जो कटहल के स्वाद के साथ अच्छी तरह मेल खाता है.


Jackfruit Pickle: घर पर कैसे बनाएं कटहल का अचार? जान लें रेसिपी

सबसे पहले कटहल को नरम करें

अचार बनाने की शुरुआत कटहल को भाप में पकाने से करें. कटहल के टुकड़ों को तब तक भाप में पकाएं, जब तक वे थोड़े नरम न हो जाएं. इसके बाद कटहल को एक बर्तन में निकालकर रख दें. टहल को पूरी तरह गलाना नहीं है. इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वह थोड़ा नरम हो जाए और बाद में मसालों के साथ अच्छी तरह मिल सके.

कच्चे आम को कद्दूकस करके डालें

अब कच्चे आम को कद्दूकस कर लें. इसमें नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. इसके बाद बर्तन को ढककर कुछ घंटों के लिए अलग रख दें. इस दौरान कद्दूकस किया हुआ आम अपना रस छोड़ने लगेगा. यही रस आगे अचार के स्वाद में खट्टापन और नमी लाने का काम करेगा. इसलिए इस प्रक्रिया को जल्दी में खत्म न करें और आम को कुछ समय ढककर रखा रहने दें.


Jackfruit Pickle: घर पर कैसे बनाएं कटहल का अचार? जान लें रेसिपी

कटहल और आम को अच्छी तरह मिलाएं

कुछ घंटों बाद कटहल और कच्चे आम को एक साथ मिलाएं. इसके लिए साफ चम्मच का इस्तेमाल करें. दोनों चीजों को तब तक मिलाएं, जब तक कच्चा आम कटहल के टुकड़ों पर अच्छी तरह फैल न जाए. यहां सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है. जिस चम्मच और बर्तन का इस्तेमाल अचार के लिए कर रहे हैं, वे साफ और सूखे होने चाहिए.

अब डालें अचार वाले मसाले

कटहल और आम के मिश्रण में अब कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ, राई और जरूरत के अनुसार नमक डालें. सभी मसालों को कटहल के साथ अच्छी तरह मिला दें. मसाले डालने के बाद कटहल के टुकड़ों पर उनका लेप अच्छी तरह लगना चाहिए. इससे अचार में मसालों का स्वाद हर टुकड़े में अच्छी तरह पहुंचेगा.

सरसों का तेल डालकर तैयार करें अचार

अब इस मिश्रण में सरसों का तेल डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें. तेल और मसालों के अच्छी तरह मिल जाने के बाद अचार को एक साफ और सूखे कांच के जार में भर दें. जार को बंद करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें किसी तरह की नमी न हो. अचार को सही तरह से रखने के लिए साफ और सूखा जार इस्तेमाल करना जरूरी है.

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धूप में रखने से आएगा असली स्वाद

जार में अचार भरने के बाद इसे धूप में रखें. कुछ-कुछ दिनों के अंतराल पर जार खोलकर अचार को साफ और सूखे चम्मच से अच्छी तरह चलाते रहें. इससे मसाले और तेल कटहल के टुकड़ों के साथ अच्छी तरह मिलते रहेंगे. कटहल का अचार तैयार होने में समय लग सकता है. दिए गए तरीके के अनुसार अच्छी धूप मिलने पर इसे तैयार होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है. जब मसाले कटहल के टुकड़ों में अच्छी तरह समा जाएं और कटहल के टुकड़े चम्मच से आसानी से कटने लगें, तो समझें कि अचार तैयार है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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