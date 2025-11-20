घर पर ऐसे बना सकते हैं शाकाहारी ऑमलेट, अंडे के शौकीन भी मांगेंगे रेसिपी

ऑमलेट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में अंडे की इमेज आती है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिना अंडे के ऑमलेट बन ही नहीं सकता है. लेकिन जिन लोगों को ऑमलेट का स्वाद पसंद है पर वह अंडे नहीं खाते हैं उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दरअसल आजकल एक ऐसा वेज ऑमलेट ट्रेंड में है जो देखने, खाने और महसूस करने में बिल्कुल एक अंडे वाले ऑमलेट जैसा लगता है. लेकिन उसमें अंडा हल्का सा भी नहीं होता है. कई लोग सिर्फ ऑमलेट की खुशबू और टेक्सचर के कारण ही उसे पसंद करते हैं और अब वेज वर्जन उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन चुका है. इसकी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी से बहुत आसानी से हर किचन में मिल जाती है. यह प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला ऑप्शन भी माना जा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर शाकाहारी ऑमलेट कैसे बना सकते हैं.

वेज ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी सामग्री

एक कप बेसन

एक बारीक कटा टमाटर

एक बारी कटा प्याज

एक हरी मिर्च

दो टेबल स्पून हरा धनिया

1/4 टीस्पून हल्दी

नमक स्वादानुसार

पानी आवश्यकतानुसार

तेल सेंकने के लिए

वेज ऑमलेट की रेसिपी

वेज ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया बारीक काट लें इसके साथ आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें मिला सकते हैं. अब एक बाउल में बेसन डालें और उसमें हल्दी, नमक और बारीक कटी सब्जियां मिला दें. सब्जियां मिलाने के बाद बेसन में पानी डालकर स्मूद बैटर बना लें. ध्यान रखें की बैटर न तो ज्यादा गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला हो. अब गैस पर तवा गरम करके उसमें हल्का तेल लगाएं. तेल गर्म होने के बाद एक चम्मच बैटर तवे पर डालकर आमलेट की तरह फैला दें. अब इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक दोनों तरफ से सेंक लें. जब यह पूरी तरह पक जाए तो इसे चटनी या सॉस के साथ गरमा गरम सर्व करें ‌.

वेज ऑमलेट के क्या हैं फायदे?

वेज ऑमलेट अंडा न खाने वालों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. इसके अलावा यह हल्का होने के साथ खाने में हेल्दी और फाइबर से भरपूर भी होता है. वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी खा सकते हैं और यह सभी की सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

