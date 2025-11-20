हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर पर ऐसे बना सकते हैं शाकाहारी ऑमलेट, अंडे के शौकीन भी मांगेंगे रेसिपी

घर पर ऐसे बना सकते हैं शाकाहारी ऑमलेट, अंडे के शौकीन भी मांगेंगे रेसिपी

जिन लोगों को ऑमलेट का स्वाद पसंद है पर वह अंडे नहीं खाते हैं उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आजकल ऐसा वेज ऑमलेट ट्रेंड में है जो खाने और महसूस करने में बिल्कुल एक अंडे वाले ऑमलेट जैसा लगता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

ऑमलेट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में अंडे की इमेज आती है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिना अंडे के ऑमलेट बन ही नहीं सकता है. लेकिन जिन लोगों को ऑमलेट का स्वाद पसंद है पर वह अंडे नहीं खाते हैं उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दरअसल आजकल एक ऐसा वेज ऑमलेट ट्रेंड में है जो देखने, खाने और महसूस करने में बिल्कुल एक अंडे वाले ऑमलेट जैसा लगता है. लेकिन उसमें अंडा हल्का सा भी नहीं होता है. कई लोग सिर्फ ऑमलेट की खुशबू और टेक्सचर के कारण ही उसे पसंद करते हैं और अब वेज वर्जन उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन चुका है. इसकी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी से बहुत आसानी से हर किचन में मिल जाती है. यह प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला ऑप्शन भी माना जा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर शाकाहारी ऑमलेट कैसे बना सकते हैं.

वेज ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • एक कप बेसन
  • एक बारीक कटा टमाटर
  • एक बारी कटा प्याज
  • एक हरी मिर्च
  • दो टेबल स्पून हरा धनिया
  • 1/4 टीस्पून हल्दी
  • नमक स्वादानुसार
  • पानी आवश्यकतानुसार
  • तेल सेंकने के लिए

वेज ऑमलेट की रेसिपी

वेज ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया बारीक काट लें इसके साथ आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें मिला सकते हैं. अब एक बाउल में बेसन डालें और उसमें हल्दी, नमक और बारीक कटी सब्जियां मिला दें. सब्जियां मिलाने के बाद बेसन में पानी डालकर स्मूद बैटर बना लें.  ध्यान रखें की बैटर न तो ज्यादा गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला हो. अब गैस पर तवा गरम करके उसमें हल्का तेल लगाएं. तेल गर्म होने के बाद एक चम्मच बैटर तवे पर डालकर आमलेट की तरह फैला दें. अब इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक दोनों तरफ से सेंक लें. जब यह पूरी तरह पक जाए तो इसे चटनी या सॉस के साथ गरमा गरम सर्व करें ‌.

वेज ऑमलेट के क्या हैं फायदे?

वेज ऑमलेट अंडा न खाने वालों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. इसके अलावा यह हल्का होने के साथ खाने में हेल्दी और फाइबर से भरपूर भी होता है. वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी खा सकते हैं और यह सभी की सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में अचानक क्यों बढ़ जाती है शुगर, भारती सिंह को यही हुई दिक्कत

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Tags :
Veg Omelette Recipe Besan Omelette Vegetarian Omelette Eggless Omelette
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget