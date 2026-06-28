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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडChicken Naan Recipe: चिकन नान खाने के लिए क्यों जाना होटल? घर पर मिनटों में तैयार करें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

Chicken Naan Recipe: चिकन नान खाने के लिए क्यों जाना होटल? घर पर मिनटों में तैयार करें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

Naan Recipe: पंजाब के बाहर भी इसका काफी बोलबाला है. चाहे आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां भी इसे बड़े चाव से खाने वाले लोग मिल जाएंगे.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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How to Make Chicken Naan at Home: अगर आप पंजाब घूमने जाते हैं, तो वहां खाने में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यंजनों में नान जरूर देखने को मिलेगा. पंजाब के बाहर भी इसका काफी बोलबाला है. चाहे आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां भी इसे बड़े चाव से खाने वाले लोग मिल जाएंगे. फिर चाहे वह अमृतसर का प्रसिद्ध नान हो या चूर-चूर नान. ऐसे में अगर आप घर पर चिकन नान या बटर नान बनाना चाहते हैं, तो जानिए इसकी आसान रेसिपी.

घर पर कैसे बनाएं चिकन नान?

अब बात करते हैं कि आखिर आप घर पर चिकन नान कैसे बना सकते हैं. इसके लिए कई स्टेप्स होते हैं, जिसमें मैदा तैयार करना,  चिकन तैयार करना और फिर फाइनल स्टेप होता है नान बनाना. हर एक स्टेप्स सही से करना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से नान खाने का मजा खराब हो सकता है. 

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आटा कैसे तैयार करें?

अगर आपने 500 ग्राम मैदा लिया है तो उसमें स्वादानुसार नमक, आधा कप गुनगुना दूध, 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट यीस्ट या 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और पिघला हुआ घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें दूध डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. फिर आटे पर हल्का सा तेल लगाकर इसे किसी गर्म जगह पर ढककर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह फूल जाए.

चिकन कैसे तैयार करें?

अब बात करते हैं चिकन की स्टफिंग की. इसके लिए सबसे पहले उबला हुआ और रेशेदार चिकन लें. इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को कुछ देर तक अच्छे से भूनें और तैयार होने पर अलग रख दें.

कैसे बनाएं चिकन नान?

जब आटा अच्छी तरह फूल जाए और चिकन की स्टफिंग तैयार हो जाए, तब आटे की एक बड़ी लोई बनाएं. इसे बेलकर बीच में 2-3 चम्मच चिकन की स्टफिंग रखें. इसके बाद किनारों को बंद करके पोटली की तरह सील कर दें और हल्के हाथों से दोबारा बेल लें. नान को सेंकने के लिए गरम तवे पर उसकी एक तरफ हल्का पानी लगाकर तवे पर चिपका दें. जब नान फूलने लगे, तो तवे को उल्टा करके नान को सीधे आंच पर सेकें. चाहें तो इसे तवे पर दोनों तरफ से भी अच्छी तरह सेंक सकते हैं. नान तैयार होने के बाद उस पर पिघला हुआ मक्खन या घी लगाएं और गरमा-गरम परोसें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Chicken Naan Chicken Naan Recipe At Home How To Make Chicken Naan
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