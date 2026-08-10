मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडWheat Flour Recipes: एक ही आटे से पराठा, चीला और स्नैक, नोट करें 3 आसान रेसिपी

Wheat Flour Recipes: एक ही आटे से पराठा, चीला और स्नैक, नोट करें 3 आसान रेसिपी

Wheat Flour Recipes: एक ही आटे से स्वादिष्ट पराठा, चीला और कुरकुरा स्नैक तैयार किया जा सकता है. ये तीनों रेसिपी आसान हैं और नाश्ते या शाम के समय बनाई जा सकती हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

Wheat Flour Recipes: आटे का इस्तेमाल हर घर में और हर दिन होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग रोज-रोज रोटी खा-खाकर बोर हो जाते हैं, ऐसे में आप आटे से रोटी के अलावा और भी कई रेसिपी बना सकते हैं. सिर्फ एक ही आटा गूंथकर आप तीन अलग-अलग स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं जैसे पराठा, चीला और एक हल्का स्नैक. खास बात यह है कि ना तो इसको बनाने में ज्यादा समय लगता है ना ही ज्यादा मेहनत. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि आटे से इतनी सारी रेसिपी कैसे तैयार होती है. 

आटा कैसे तैयार करें?

एक बड़े बर्तन में दो कटोरी गेहूं का आटा लें. इसमें आधा कटोरी बेसन मिलाएं, इससे आटे में हल्का कुरकुरापन और स्वाद आता है. अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए. यही एक आटा अब आपके तीनों नाश्ते के लिए तैयार है. 

यह भी पढ़ेंः कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका

पराठा और चीला बनाने का तरीका

पराठा बनाने के लिए आटे की एक लोई लें और उसे हल्के हाथों से बेल लें. तवा गरम करें और उस पर पराठा डालें. दोनों तरफ थोड़ा तेल या घी लगाकर सुनहरा होने तक सेकें. यह पराठा बिना अलग से सब्जी ना भी लें तो भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि आटे में पहले से ही मसाले मिले हुए हैं. अब बात करते हैं चीले की, तो चीला बनाने के लिए उसी आटे में थोड़ा और पानी मिलाकर उसे पतला घोल जैसा बना लें, जैसे डोसा बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं ठीक उसी तरह. अब गरम तवे पर थोड़ा तेल लगाकर घोल को गोल आकार में फैलाएं. दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेकें. इस चीले को बनाना रोटी से आसान है, यही वजह है कि ये कई लोगों के पसंदीदा नाश्ता होता है और खाने में भी हल्का होता है. 

झटपट स्नैक कैसे बनाएं

अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं या शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करे, तो इसी आटे से एक बढ़िया स्नैक भी बन सकता है. इसके लिए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें थोड़ा मोटा बेल लें. अब चाकू की मदद से इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों या स्ट्रिप्स के आकार में काट लें. एक कड़ाही में तेल गरम करें और इन टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तलने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क दें. यह स्नैक चाय के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है. 

यह भी पढ़ेंः Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट

Published at : 10 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Healthy Breakfast Homemade Snacks Atta Recipes Wheat Flour Recipes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
फूड
Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट
आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट
फूड
रात की बची रोटियों से ऐसे बनाएं स्वादिष्ट नाश्ता, चाव से खाएंग बच्चे
रात की बची रोटियों से ऐसे बनाएं स्वादिष्ट नाश्ता, चाव से खाएंग बच्चे
फूड
Kala Chana Chole Recipe: घर पर कैसे बनाएं बाजार जैसी काले छोले की सब्जी? यहां जान लें
घर पर कैसे बनाएं बाजार जैसी काले छोले की सब्जी? यहां जान लें
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
महाराष्ट्र
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
क्रिकेट
जहीर खान की सेलेक्टर्स को 2 टूक, कहा- मोहम्मद शमी जरूर खेले वर्ल्ड कप
जहीर खान की सेलेक्टर्स को 2 टूक, कहा- मोहम्मद शमी जरूर खेले वर्ल्ड कप
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
एग्रीकल्चर
How to Control Brinjal Pests: बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget