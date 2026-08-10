Wheat Flour Recipes: आटे का इस्तेमाल हर घर में और हर दिन होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग रोज-रोज रोटी खा-खाकर बोर हो जाते हैं, ऐसे में आप आटे से रोटी के अलावा और भी कई रेसिपी बना सकते हैं. सिर्फ एक ही आटा गूंथकर आप तीन अलग-अलग स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं जैसे पराठा, चीला और एक हल्का स्नैक. खास बात यह है कि ना तो इसको बनाने में ज्यादा समय लगता है ना ही ज्यादा मेहनत. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि आटे से इतनी सारी रेसिपी कैसे तैयार होती है.

आटा कैसे तैयार करें?

एक बड़े बर्तन में दो कटोरी गेहूं का आटा लें. इसमें आधा कटोरी बेसन मिलाएं, इससे आटे में हल्का कुरकुरापन और स्वाद आता है. अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए. यही एक आटा अब आपके तीनों नाश्ते के लिए तैयार है.

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पराठा और चीला बनाने का तरीका

पराठा बनाने के लिए आटे की एक लोई लें और उसे हल्के हाथों से बेल लें. तवा गरम करें और उस पर पराठा डालें. दोनों तरफ थोड़ा तेल या घी लगाकर सुनहरा होने तक सेकें. यह पराठा बिना अलग से सब्जी ना भी लें तो भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि आटे में पहले से ही मसाले मिले हुए हैं. अब बात करते हैं चीले की, तो चीला बनाने के लिए उसी आटे में थोड़ा और पानी मिलाकर उसे पतला घोल जैसा बना लें, जैसे डोसा बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं ठीक उसी तरह. अब गरम तवे पर थोड़ा तेल लगाकर घोल को गोल आकार में फैलाएं. दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेकें. इस चीले को बनाना रोटी से आसान है, यही वजह है कि ये कई लोगों के पसंदीदा नाश्ता होता है और खाने में भी हल्का होता है.

झटपट स्नैक कैसे बनाएं

अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं या शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करे, तो इसी आटे से एक बढ़िया स्नैक भी बन सकता है. इसके लिए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें थोड़ा मोटा बेल लें. अब चाकू की मदद से इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों या स्ट्रिप्स के आकार में काट लें. एक कड़ाही में तेल गरम करें और इन टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तलने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क दें. यह स्नैक चाय के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है.

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