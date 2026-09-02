वड़ा पाव के लिए घर में ही तैयार करें पाव, स्वाद के साथ मिलेगी सेहत

How To Make Soft Ladi Pav At Home: अगर आपसे आपकी पसंदीदा डिश की लिस्ट बनाने को कहा जाए, तो वड़ा पाव का नाम जरूर आएगा. मुंबई से निकला यह स्ट्रीट फूड आज देश के लगभग हर हिस्से में पसंद किया जाता है. वड़ा पाव में नरम पाव के बीच आलू से बना मसालेदार वड़ा रखा जाता है और इसे चटनी के साथ खाया जाता है. बाहर मिलने वाला वड़ा पाव स्वाद में भले ही लाजवाब लगता हो, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाते हैं, तो पाव को भी अपनी पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं.

वड़ा पाव का स्वाद काफी हद तक उसके पाव पर भी निर्भर करता है. पाव लगभग डिनर रोल जैसा होता है, लेकिन इसे बनाने के लिए कुछ सामान्य सामग्री ही इस्तेमाल होती है. बाजार में मिलने वाले पाव कई बार उतने मुलायम नहीं होते, जितने ताजे बने पाव होने चाहिए. ऐसे में घर पर पाव बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके लिए आपको आटा, मक्खन, मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, पानी और यीस्ट जैसी सामान्य चीजों की जरूरत होगी.

पाव बनाने के लिए आटा तैयार करें

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, मिल्क पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें पिघला हुआ मक्खन डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. इसके बाद एक अलग मग या बाउल में गुनगुना पानी लें. इसमें चीनी डालें और फिर एक्टिव ड्राई यीस्ट मिलाएं. इसे हल्का सा चलाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें.





इस प्रक्रिया को यीस्ट का प्रूफिंग कहा जाता है. कुछ देर बाद पानी के ऊपर बुलबुले और झाग दिखाई देने लगेंगे. इसका मतलब है कि यीस्ट एक्टिव हो गया है. अगर यीस्ट के ऊपर झाग नहीं बनता है, तो उसे इस्तेमाल न करें. पानी को फेंककर नए यीस्ट के साथ दोबारा शुरुआत करें. एक्टिव यीस्ट के बिना तैयार किया गया आटा सही तरह से नहीं फूलेगा और पाव सख्त हो सकते हैं.

आटे को अच्छी तरह गूंथना जरूरी है

अब तैयार किए गए मैदा के मिश्रण को स्टैंड मिक्सर के स्टील बाउल में डालें. आप चाहें तो इसे हाथों से भी गूंथ सकते हैं. इसमें एक्टिव किया हुआ यीस्ट वाला पानी डालें और आटा गूंथना शुरू करें. अगर स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डो हुक की मदद से करीब 7 से 8 मिनट तक आटा गूंथें. हाथों से गूंथने पर इसे करीब 10 से 12 मिनट तक गूंथना होगा.

अगर आटा बहुत ज्यादा चिपक रहा है, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा मैदा मिलाया जा सकता है. आटा तब तैयार माना जाता है जब वह चिकना दिखने लगे और उंगली से दबाने पर वापस अपनी जगह आ जाए. अब एक बाउल को थोड़ा तेल या मक्खन लगाकर चिकना करें और आटे को उसमें रखें. आटे के ऊपर और किनारों पर भी हल्का तेल या मक्खन लगा दें.





आटे को फूलने के लिए समय दें

बाउल को गीले कपड़े से ढककर किसी गर्म जगह पर करीब 1 घंटे के लिए रख दें. इस दौरान आटा फूलकर लगभग दोगुना हो जाएगा. आटा अच्छी तरह फूलने के बाद उसे मैदा लगे हुए काम करने वाले स्थान पर निकालें. अब इसे हल्के हाथ से दबाकर अंदर की हवा निकालें और करीब 10 मिनट के लिए दोबारा आराम करने दें.

इसके बाद आटे को 13 बराबर हिस्सों में बांट लें. कोशिश करें कि सभी हिस्से लगभग एक ही आकार के हों. इसके लिए किचन स्केल की मदद ली जा सकती है. हर हिस्से की गोल बॉल बनाएं और उसकी सतह को चिकना करें. अब इन सभी बॉल्स को 9 x 13 इंच की बेकिंग ट्रे में रखें. हर बॉल के बीच थोड़ा सा अंतर जरूर रखें, क्योंकि दूसरी बार फूलने पर इनका आकार बढ़ेगा.

पाव को बेक करने से पहले दोबारा फूलने दें

बेकिंग ट्रे को ढककर 30 से 45 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें. इस दौरान पाव दोबारा फूल जाएंगे. जब पाव अच्छी तरह से फूल जाएं, तो इन्हें बेक करने के लिए तैयार किया जा सकता है. ओवन को 400 डिग्री फारेनहाइट पर गर्म करें और पाव को करीब 12 से 14 मिनट तक बेक करें. ओवन से बाहर निकालने के तुरंत बाद अगर आप चाहें, तो ऊपर से थोड़ा पिघला हुआ मक्खन लगा सकते हैं. इससे पाव की ऊपरी सतह और भी मुलायम और स्वादिष्ट लगेगी.

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घर के बने पाव से बनाएं स्वादिष्ट वड़ा पाव

घर पर तैयार किए गए ये नरम पाव वड़ा पाव के साथ खाने के लिए बिल्कुल सही हैं. इन्हें भाजी, मक्खन या वड़े के साथ भी खाया जा सकता है. घर पर पाव बनाने का फायदा यह है कि इसकी सामग्री और बनाने की प्रक्रिया आपके नियंत्रण में रहती है. सही तरीके से यीस्ट एक्टिव करने, आटे को पर्याप्त समय देने और उसे अच्छी तरह गूंथने से पाव नरम और स्वादिष्ट बनते हैं. पाव बनाने के लिए 2¾ कप और 3 बड़े चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1¼ कप गुनगुना पानी, 2¼ चम्मच एक्टिव ड्राई यीस्ट, 3 बड़े चम्मच पिघला हुआ मक्खन, 1 बड़ा चम्मच चीनी और ¾ चम्मच नमक की जरूरत होगी. बेहतर नतीजे के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के यीस्ट का इस्तेमाल करें.

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