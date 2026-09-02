जन्माष्टमी पर बनाएं ये 7 भोग, जान लें पूरी रेसिपी

जन्माष्टमी यानी लड्डू गोपाल का जन्म दिन. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात में कान्हा के जन्म के बाद पूजा भी करते हैं. पूजा में भगवान कृष्ण को उनकी पसंद के कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. इनमें माखन-मिश्री, धनिया पंजीरी, पंचामृत और मिठाइयां शामिल होती हैं. अगर आप भी इस जन्माष्टमी घर पर कान्हा के लिए भोग तैयार करना चाहते हैं और कन्फ्यूज है, तो यह 7 आसान रेसिपी फॉलो करें जो कम समय में बन जाती है और लड्डू गोपाल को बहुत भाती है.

माखन-मिश्री और पंचामृत

माखन-मिश्री भगवान कृष्ण के सबसे पसंदीदा भोगों में से एक माना जाता है. इसे बनाने के लिए ताजा सफेद मक्खन लें और उसमें स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाएं. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े कटे हुए मेवे भी मिला सकते हैं. दूसरा प्रिय भोग पंचामृत है. इसे बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी और मिश्री को एक बर्तन में मिला लें और भोग लगते हुए इसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं. पंचामृत पूजा के बाद प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है और बांटा जाता है .

धनिया पंजीरी और मखाना खीर

जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी भी खास तौर पर बनाई जाती है. इसके लिए धनिया पाउडर को हल्का भून लें. इसमें पिसी हुई मिश्री, घी और कटे हुए मेवे मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद पंजीरी तैयार हो जाती है. इसके अलावा मखाना खीर भी भोग के रूप में काफी पसंद किया जाने वाला प्रसाद है. इसके लिए मखानों को घी में हल्का भूनकर दूध में पकाएं. इसमें चीनी या मिश्री डालें और इलायची मिलाकर कुछ देर पकाएं. आप इसमें कुछ सूखे मेवे, केसर मिला सकते हैं. खीर गाढ़ी होने पर इसे ठंडा करके भोग में शामिल करें.

साबूदाना खिचड़ी

व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी भी भोग के लिए बनाई जाती है. इसके लिए भिगोए हुए साबूदाने को लें और कढ़ाई में तेल के साथ जीरा और हरी मिर्च डालें. अगर आप चाहें तो इसी वक्त टमाटर भी मिला सकते हैं. इनके पकने के बाद साबूदाना, उबले हुए आलू डालें और ध्यान रखें कि इसमें फरियाली सेंधा नमक ही मिलाएं. अब ऊपर से धनिया डाल दें और भोग लगाएं.

फल और पेड़ा

भोग लगाने के लिए मौसमी फलों को भी प्रसाद में शामिल किया जाता है. केले, सेब, अंगूर और अनार जैसे फलों को साफ करके पूजा की थाली में रखा जा सकता है. इसके साथ बाजार से पेड़ा लाकर या घर पर दूध से भी तैयार करके भोग लगाया जाता है. घर पर पेड़ा बनाने के लिए आप दूध लीजिए ओर उसे उबाल कर उसका मावा बना लें. उसमें रंग के लिए केसर , चीनी व मेवे मिलाकर अच्छे से पकाएं और ठंडा होने पर आकार देकर भोग लगाएं.

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