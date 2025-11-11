वेट वाइप्स से मेकअप रिमूव करना सही या गलत? एक्सपर्ट से जानें हकीकत

चेहरे से मेकअप हटाने के लिए ज्यादातर लोग वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं. कई बार थकान या आलस की वजह से लोग चेहरा धोने के बजाय सीधे वेट वाइप्स से मेकअप साफ करकरे सो जाते हैं. यह तरीका भले ही आसान और झंझट से राहत देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन के लिए वेट वाइप्स सही है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेट वाइप्स से मेकअप रिमूव करना सही है या गलत और इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.



वेट वाइप्स से हो सकता है नुकसान



स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार वेट वाइप्स का बार-बार या ज्यादा इस्तेमाल करना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल इन वेट वाइप्स में मौजूद केमिकल स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को बिगाड़ देते हैं. इसकी वजह ये स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे ड्राइनेस, जलन या खुजली जैसी समस्याएं स्किन पर बढ़ने लगती है.



वेट वाइप्स पूरी तरह साफ नहीं करता है चेहरा



मेकअप हटाते समय वेट वाइप्स से चेहरा साफ करने पर ऐसा लगता है कि सारा मेकअप निकल गया है. लेकिन रियलिटी में यह सिर्फ चेहरे के ऊपरी हिस्से को साफ करते हैं. चेहरे के पोर्स में बची गंदगी और मेकअप के छोटे कण पूरी तरह नहीं निकलते है, जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं और एक्ने या पिंपल्स की समस्याएं भी शुरू हो जाती है. वहीं ज्यादातर वेट वाइप्स में अल्कोहल, फ्रेगरेंस और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. यह तत्व स्किन को ड्राई बना देते हैं और सेंसेटिव स्किन वाले लोगों में रशेस या जलन पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा यह वेट वाइप्स एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं जिससे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता है और एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है.



सही तरीके से कैसे हटा सकते हैं मेकअप?



अगर आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वेट वाइप्स की जगह माइल्ड क्लींजर, माइलेज वाटर या क्लींजर बाम का इस्तेमाल करें. यह प्रोडक्ट स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए गहराई से साफ करते हैं और नेचुरल ग्लो भी बनाए रखते हैं. वहीं वेट वाइप्स का भी आप कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन रोजाना इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है. लंबे समय तक लगातार इसका इस्तेमाल स्किन को इरिटेटेड, ड्राई और अनहेल्दी बन सकता है. अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली, हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो वेट वाइप्स की जगह क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करें.

