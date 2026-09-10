Best Business Ideas For Women At Home: घर संभालने के साथ अगर आप अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो इसके लिए हमेशा बड़ी दुकान या भारी-भरकम निवेश की जरूरत नहीं होती. आपकी अपनी कोई कला, हुनर या पसंद ही कमाई का जरिया बन सकती है. आज के समय में कई महिलाएं घर से छोटे स्तर पर काम शुरू करके धीरे-धीरे उसे बिजनेस में बदल रही हैं. खास बात यह है कि ऐसे कामों में आप अपनी सुविधा के हिसाब से समय दे सकती हैं और शुरुआत भी सीमित बजट में की जा सकती है. अगर आपको सिलाई आती है, खाना बनाने का शौक है, मेकअप और ब्यूटी का काम पसंद है या हाथ से चीजें बनाने का हुनर है, तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं.

सिलाई और बुटीक का काम

अगर आपको कपड़े सिलने और डिजाइन करने का शौक है, तो घर से सिलाई का काम शुरू करना अच्छा विकल्प हो सकता है. शुरुआत में आप आसपास की महिलाओं के कपड़े, ब्लाउज, सूट और बच्चों के कपड़े सिल सकती हैं. त्योहारों और शादी के सीजन में डिजाइनर ब्लाउज और खास कपड़ों की डिमांड भी बढ़ सकती है. धीरे-धीरे आप कस्टमाइज्ड कपड़ों का काम बढ़ा सकती हैं. ग्राहकों को अपनी पसंद का डिजाइन, फिटिंग और कपड़े के हिसाब से सिलाई की सुविधा देकर अलग पहचान बनाई जा सकती है. अपने काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने से आसपास के इलाकों के बाहर भी ग्राहक मिल सकते हैं.





घर से ब्यूटी पार्लर

ब्यूटी और मेकअप में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए घर से छोटा पार्लर शुरू करना एक विकल्प हो सकता है. इसके लिए शुरुआत में बहुत सारी सेवाएं देने के बजाय कुछ बेसिक सर्विस से शुरुआत की जा सकती है, जैसे फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मेहंदी या बेसिक मेकअप.अगर आपके पास ट्रेनिंग और जरूरी अनुभव है, तो बाद में ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं. पार्लर को घर के एक छोटे से साफ-सुथरे हिस्से से शुरू किया जा सकता है. अच्छी सर्विस मिलने पर पुराने ग्राहक दोबारा आ सकते हैं और उनके जरिए नए ग्राहक भी बन सकते हैं.

घर का टिफिन या कैटरिंग बिजनेस

खाना बनाना आपकी खासियत है तो इसे कमाई के काम में बदला जा सकता है. घर से टिफिन सर्विस शुरू करके आसपास रहने वाले ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों या ऐसे परिवारों तक खाना पहुंचाया जा सकता है, जिन्हें रोज घर का खाना बनाने का समय नहीं मिलता. शुरुआत कुछ टिफिन से की जा सकती है. इसके बाद मांग बढ़ने पर छोटे फंक्शन, जन्मदिन या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए होम कैटरिंग का काम लिया जा सकता है. स्वाद, साफ-सफाई, समय पर डिलीवरी और एक जैसा अच्छा क्वालिटी बनाए रखना इस बिजनेस में काफी अहम है.





होममेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस

अगर आपको चीजें बनाना पसंद है, तो घर पर तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स भी कमाई का जरिया बन सकते हैं. महिलाएं अपनी रुचि और हुनर के हिसाब से सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम, मोमबत्तियां, हैंडमेड ज्वेलरी, राखी या दूसरे क्राफ्ट प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं. इस तरह के बिजनेस की शुरुआत रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से ऑर्डर लेकर की जा सकती है. बाद में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है. खास मौकों जैसे त्योहार, शादी और बर्थडे के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

घर से मेहंदी और मेकअप सर्विस

अगर आपको मेहंदी लगाने या मेकअप करने का हुनर आता है, तो इसे भी घर से शुरू किया जा सकता है. शादी और त्योहारों के सीजन में मेहंदी आर्टिस्ट और मेकअप सर्विस की मांग बढ़ जाती है. शुरुआत में आप अपने आसपास की महिलाओं और रिश्तेदारों के लिए मेहंदी लगाने का काम कर सकती हैं. मेकअप में अच्छी ट्रेनिंग होने पर पार्टी मेकअप या छोटे फंक्शन के लिए सर्विस दी जा सकती है. बाद में ब्राइडल मेकअप जैसी सर्विस जोड़कर काम का दायरा बढ़ाया जा सकता है. अपने पुराने काम की तस्वीरें और ग्राहक की अनुमति से तैयार किए गए लुक सोशल मीडिया पर दिखाने से नए ऑर्डर पाने में मदद मिल सकती है.

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छोटे से शुरू करें, धीरे-धीरे बढ़ाएं काम

घर से बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआत अपनी क्षमता और बजट के हिसाब से की जा सकती है. जरूरी नहीं कि पहले दिन से ही बड़ी संख्या में ग्राहक मिल जाएं. शुरुआत में कम ऑर्डर लेकर क्वालिटी पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर रहता है. सबसे पहले यह तय करें कि आपको कौन सा काम सबसे अच्छी तरह आता है और उसमें कितनी मांग हो सकती है. फिर जरूरी सामान, समय और खर्च का हिसाब लगाकर छोटा सेटअप तैयार करें. अपने काम की जानकारी आसपास के लोगों, WhatsApp और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं.

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