Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलLadies Business Ideas: सिलाई से लेकर पार्लर तक, घर से शुरू करें ये 5 लेडीज बिजनेस- तगड़ी होगी कमाई

Ladies Business Ideas: सिलाई से लेकर पार्लर तक, घर से शुरू करें ये 5 लेडीज बिजनेस- तगड़ी होगी कमाई

Small Business Ideas: अगर आपको सिलाई आती है, खाना बनाने का शौक है, मेकअप और ब्यूटी का काम पसंद है या हाथ से चीजें बनाने का हुनर है, तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं. 

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

Best Business Ideas For Women At Home: घर संभालने के साथ अगर आप अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो इसके लिए हमेशा बड़ी दुकान या भारी-भरकम निवेश की जरूरत नहीं होती. आपकी अपनी कोई कला, हुनर या पसंद ही कमाई का जरिया बन सकती है. आज के समय में कई महिलाएं घर से छोटे स्तर पर काम शुरू करके धीरे-धीरे उसे बिजनेस में बदल रही हैं. खास बात यह है कि ऐसे कामों में आप अपनी सुविधा के हिसाब से समय दे सकती हैं और शुरुआत भी सीमित बजट में की जा सकती है. अगर आपको सिलाई आती है, खाना बनाने का शौक है, मेकअप और ब्यूटी का काम पसंद है या हाथ से चीजें बनाने का हुनर है, तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं. 

सिलाई और बुटीक का काम

अगर आपको कपड़े सिलने और डिजाइन करने का शौक है, तो घर से सिलाई का काम शुरू करना अच्छा विकल्प हो सकता है. शुरुआत में आप आसपास की महिलाओं के कपड़े, ब्लाउज, सूट और बच्चों के कपड़े सिल सकती हैं. त्योहारों और शादी के सीजन में डिजाइनर ब्लाउज और खास कपड़ों की डिमांड भी बढ़ सकती है. धीरे-धीरे आप कस्टमाइज्ड कपड़ों का काम बढ़ा सकती हैं. ग्राहकों को अपनी पसंद का डिजाइन, फिटिंग और कपड़े के हिसाब से सिलाई की सुविधा देकर अलग पहचान बनाई जा सकती है. अपने काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने से आसपास के इलाकों के बाहर भी ग्राहक मिल सकते हैं.


Ladies Business Ideas: सिलाई से लेकर पार्लर तक, घर से शुरू करें ये 5 लेडीज बिजनेस- तगड़ी होगी कमाई

 घर से ब्यूटी पार्लर

ब्यूटी और मेकअप में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए घर से छोटा पार्लर शुरू करना एक विकल्प हो सकता है. इसके लिए शुरुआत में बहुत सारी सेवाएं देने के बजाय कुछ बेसिक सर्विस से शुरुआत की जा सकती है, जैसे फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मेहंदी या बेसिक मेकअप.अगर आपके पास ट्रेनिंग और जरूरी अनुभव है, तो बाद में ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं. पार्लर को घर के एक छोटे से साफ-सुथरे हिस्से से शुरू किया जा सकता है. अच्छी सर्विस मिलने पर पुराने ग्राहक दोबारा आ सकते हैं और उनके जरिए नए ग्राहक भी बन सकते हैं.

 घर का टिफिन या कैटरिंग बिजनेस

खाना बनाना आपकी खासियत है तो इसे कमाई के काम में बदला जा सकता है. घर से टिफिन सर्विस शुरू करके आसपास रहने वाले ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों या ऐसे परिवारों तक खाना पहुंचाया जा सकता है, जिन्हें रोज घर का खाना बनाने का समय नहीं मिलता. शुरुआत कुछ टिफिन से की जा सकती है. इसके बाद मांग बढ़ने पर छोटे फंक्शन, जन्मदिन या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए होम कैटरिंग का काम लिया जा सकता है. स्वाद, साफ-सफाई, समय पर डिलीवरी और एक जैसा अच्छा क्वालिटी बनाए रखना इस बिजनेस में काफी अहम है.


Ladies Business Ideas: सिलाई से लेकर पार्लर तक, घर से शुरू करें ये 5 लेडीज बिजनेस- तगड़ी होगी कमाई

 होममेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस

अगर आपको चीजें बनाना पसंद है, तो घर पर तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स भी कमाई का जरिया बन सकते हैं. महिलाएं अपनी रुचि और हुनर के हिसाब से सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम, मोमबत्तियां, हैंडमेड ज्वेलरी, राखी या दूसरे क्राफ्ट प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं. इस तरह के बिजनेस की शुरुआत रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से ऑर्डर लेकर की जा सकती है. बाद में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है. खास मौकों जैसे त्योहार, शादी और बर्थडे के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

 घर से मेहंदी और मेकअप सर्विस

अगर आपको मेहंदी लगाने या मेकअप करने का हुनर आता है, तो इसे भी घर से शुरू किया जा सकता है. शादी और त्योहारों के सीजन में मेहंदी आर्टिस्ट और मेकअप सर्विस की मांग बढ़ जाती है. शुरुआत में आप अपने आसपास की महिलाओं और रिश्तेदारों के लिए मेहंदी लगाने का काम कर सकती हैं. मेकअप में अच्छी ट्रेनिंग होने पर पार्टी मेकअप या छोटे फंक्शन के लिए सर्विस दी जा सकती है. बाद में ब्राइडल मेकअप जैसी सर्विस जोड़कर काम का दायरा बढ़ाया जा सकता है. अपने पुराने काम की तस्वीरें और ग्राहक की अनुमति से तैयार किए गए लुक सोशल मीडिया पर दिखाने से नए ऑर्डर पाने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

छोटे से शुरू करें, धीरे-धीरे बढ़ाएं काम

घर से बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआत अपनी क्षमता और बजट के हिसाब से की जा सकती है. जरूरी नहीं कि पहले दिन से ही बड़ी संख्या में ग्राहक मिल जाएं. शुरुआत में कम ऑर्डर लेकर क्वालिटी पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर रहता है. सबसे पहले यह तय करें कि आपको कौन सा काम सबसे अच्छी तरह आता है और उसमें कितनी मांग हो सकती है. फिर जरूरी सामान, समय और खर्च का हिसाब लगाकर छोटा सेटअप तैयार करें. अपने काम की जानकारी आसपास के लोगों, WhatsApp और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं.

इसे भी पढ़ें- Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Home Tips Ladies Business Ladies Business Ideas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
कितना घातक है रूम फ्रेशनर स्प्रे? इससे कौनसी बीमारी की रहती है आशंका
कितना घातक है रूम फ्रेशनर स्प्रे? इससे कौनसी बीमारी की रहती है आशंका
लाइफस्टाइल
Desi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक
घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक
लाइफस्टाइल
Ganesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना
गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना
लाइफस्टाइल
Bag Cleaning Tips: स्कूल या ऑफिस बैग अंदर से क्यों होता है गंदा? ऐसे करें डीप क्लीन
स्कूल या ऑफिस बैग अंदर से क्यों होता है गंदा? ऐसे करें डीप क्लीन
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget